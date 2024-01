Dexter Scott King, le fils de Martin Luther King, décède d’un cancer

ATLANTA (AP) — Dexter Scott King, qui a consacré une grande partie de sa vie à défendre l’héritage des droits civiques de ses parents, le révérend Martin Luther King Jr. et Coretta Scott King, est décédé lundi après avoir lutté contre un cancer de la prostate. Il avait 62 ans.

Le King Center d’Atlanta, dont Dexter King était le président, a déclaré que le fils cadet de l’icône des droits civiques était décédé à son domicile de Malibu, en Californie. Son épouse, Leah Weber King, a déclaré dans un communiqué qu’il était mort “paisiblement dans son sommeil”.

Le troisième des quatre enfants des Kings, Dexter King doit son nom à l’église baptiste Dexter Avenue à Montgomery, en Alabama, où son père était pasteur lorsque le boycott des bus de Montgomery l’a propulsé sur le devant de la scène nationale à la suite de l’arrestation de Rosa en 1955. Parcs.

Dexter King n’avait que 7 ans lorsque son père a été assassiné en avril 1968 alors qu’il soutenait les travailleurs du secteur sanitaire en grève à Memphis, Tennessee.

“Il a cependant transformé cette douleur en activisme et a consacré sa vie à faire avancer le rêve de Martin et Coretta Scott King pour leurs enfants” et d’autres, a déclaré le révérend Al Sharpton dans un communiqué. Il a déclaré que Dexter King « nous a quittés bien trop tôt ».

Dexter King a décrit l’impact du meurtre de son père sur son enfance et le reste de sa vie dans ses mémoires de 2004, « Growing Up King ».

“Depuis l’âge de sept ans, j’ai senti que je devais être formel”, écrit-il, ajoutant : “Formalité, sérieux, certitude, ce sont toutes des poses difficiles à maintenir, même si vous êtes une personne en parfait équilibre, avec tout le drame que la vie vous réserve.

En tant qu’adulte, Dexter King avait une ressemblance si frappante avec son célèbre père qu’il a été choisi pour le représenter dans une émission télévisée de 2002 sur Parks avec Angela Bassett.

Il est devenu avocat et a travaillé pour protéger la propriété intellectuelle de la famille King. En plus d’être président du King Center, il a également été président du domaine King.

Dexter King et ses frères et sœurs, qui partageaient le contrôle du domaine familial, n’étaient pas toujours d’accord sur la manière de préserver l’héritage de leurs parents.

Dans un désaccord particulièrement amer, les frères et sœurs se sont retrouvés devant le tribunal après que Dexter King et son frère ont cherché en 2014 à vendre le prix Nobel de la paix que leur père avait reçu en 1964, ainsi que la Bible itinérante du leader des droits civiques utilisée par le président Barack Obama pour sa deuxième investiture. . Bernice King a déclaré qu’elle trouvait cette idée impensable.

Les frères et sœurs King réglé le différend en 2016 après que l’ancien président Jimmy Carter ait servi de médiateur. Les objets ont été remis aux frères, mais les autres termes du règlement sont restés confidentiels.

Coretta Scott King est décédée en 2006, suivie de l’aînée des Kings, Yolanda King, en 2007.

“Les mots ne peuvent pas exprimer le chagrin que je ressens suite à la perte d’un autre frère ou sœur”, a déclaré la révérende Bernice A. King, la plus jeune des quatre, dans un communiqué.

Son frère aîné, Martin Luther King III, a déclaré : « Le choc soudain est dévastateur. Difficile d’avoir les mots justes dans un moment comme celui-ci. Nous demandons vos prières en ce moment pour toute la famille King.

Un service commémoratif sera annoncé ultérieurement, a indiqué le King Center. La famille a prévu une conférence de presse mardi à Atlanta.