Dexter Scott King, fils cadet de Martin Luther King Jr., décède à 62 ans

Dexter Scott King est né le 30 janvier 1961 à Atlanta. Il doit son nom à l’église baptiste Dexter Avenue, à Montgomery, en Alabama, où son père était devenu un leader du mouvement des droits civiques dans les années 1950.

Suivant les traces de générations d’hommes King, M. King a fréquenté le Morehouse College, l’institution historiquement noire d’Atlanta, mais l’a quitté avant d’avoir obtenu son diplôme.

Il a épousé Leah Weber en 2013. Elle lui survit, tout comme son frère Martin et sa sœur cadette Bernice. Sa sœur aînée, Yolanda King, est décédée en 2007.

M. King a déménagé en Californie en 2000 et a quitté ses fonctions de président et directeur général du King Center en 2003. Il est devenu actif dans l’industrie cinématographique en tant que producteur et conseiller créatif et a joué son père dans le téléfilm « The Rosa Parks Story ». » (2002).

On disait que M. King ressemblait, parlait et faisait des gestes comme son père, mais contrairement à ses frères et sœurs, il a refusé de suivre le Dr King dans ses choix de carrière. Alors que Martin III est devenu un leader reconnu des droits civiques, notamment en tant que président de la Southern Christian Leadership Conference, fondée par le Dr King, et que Bernice est devenue, comme son père, un prédicateur, Dexter a insisté sur le fait qu’il n’était pas un leader.

« Je ne me suis jamais vu tel que les médias me décrivent, en tant que leader », a-t-il déclaré au New York Times en 1997. « Je n’essaie pas d’avoir une base électorale. Je n’essaie pas de prêcher ou de me placer sur un piédestal. Je n’essaie pas d’apporter des changements à ce niveau, non pas parce que ce n’est pas quelque chose qui devrait être fait, mais ce n’est tout simplement pas ma meilleure destinée.