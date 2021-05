‘Dexter’ est de retour pour tuer après huit ans, nouveau teaser sorti

‘Dexter’ revient bientôt pour la saison neuf. Les fans ont été submergés lorsque le renouveau de ‘The Dexter’ a été annoncé en 2020. Le nouveau teaser a été publié par Showtime le 26 mai 2021.

Le tout premier teaser de la saison 9 de « Dexter » est sorti le 29 avril. Il montrait Dexter regardant par la fenêtre la forêt enneigée, où il y avait un feu pendant que « Don’t Let Me Be Misunderstood » de Nina Simone jouait dans le Contexte.

À l’origine, « Dexter » s’est terminé en 2013 après avoir terminé huit saisons. Il était supposé être mort après que son bateau eut chaviré lors d’un ouragan lors de la finale de la série. Plus tard, dans les derniers instants choquants, Dexter s’est révélé vivant et vivant une vie solitaire en tant que bûcheron dans l’Oregon. La finale avait laissé les fans confus et insatisfaits.

Le casting comprend Michael C. Hall, qui joue le seul et unique Dexter Morgan. Jamie Chung et Oscar Wahlberg ont rejoint le casting de la reprise, selon The Hollywood Reporter. Le casting comprend également la paralympienne Katy Sullivan, qui se reproduit comme Esther, la «répartitrice du poste de police d’Iron Lake». Clancy Brown incarnera le méchant principal de la série. Julia Jones est le chef de la police de la ville, Alano Miller est un sergent/entraîneur de lutte au lycée, Johnny Sequoyah est la fille du chef et Jack Alcott incarnera Randall, quelqu’un avec qui Dexter a une « rencontre significative » dans le renouveau.

Le tournage de la saison neuf de « Dexter » a commencé au début de 2021. Le teaser d’avril 2021 soulignait que la reprise de « Dexter » serait diffusée à l’automne 2021. La reprise de « The Dexter » comprendra 10 épisodes.