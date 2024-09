Dewpider Spotlight Hour (septembre 2024) : guide de dernière minute

Araignée de rosée









Pokémon Spotlight Hour présentera un Pokémon différent et un bonus spécial pendant une heure à 18h00, heure locale, le mardi au cours du mois de septembre. Heure de la mise en lumière de Dewpider aura lieu le 10 septembre 2024, de 18h00 à 19h00 heure locale, avec un bonus de 2x Poussières Étoiles pour la capture de Pokémon !

Cette Spotlight Hour est le deuxième Pokémon vedette de septembre 2024, et elle est particulièrement intéressante car Dewpider peut être brillant !

Les dresseurs qui prévoient de participer doivent être prêts à avoir un Méga Pokémon pour maximiser les gains de bonbons par Pokémon attrapé. Voici tout ce que vous devez savoir !

Heure de la mise en lumière de Dewpider

Vous obtiendrez 2x Poussière d’Étoile en attrapant des Pokémon







Dewpider shiny est disponible dans Pokémon GO

Remarque sur le bonus Stardust

Dewpider est malheureusement PAS des Pokémon rares qui donnent de la Poussière Étoile supplémentaire à la capture, il y a donc un taux de base de 100 Poussière Étoile par capture qui augmente avec un boost météo et un Morceau Étoile.

Voici la quantité de Stardust que vous pouvez obtenir pendant Dewpider Spotlight Hour en septembre 2024, grâce au bonus 2x Stardust :

Le meilleur scénario possible est d’attraper un monstre dopé aux intempéries avec un morceau d’étoile actif. Comme Dewpider est un double EauBogue-type ils sont boostés par Pluvieux.

Pour maximiser la capture de Stardust, vous devrez probablement utiliser des Great Balls pour assurer la capture et utiliser une technique de capture rapide. Sinon, vous risquez de passer trop de temps à essayer d’attraper, plutôt qu’à simplement attraper.

Nous pensons que la base de calcul du potentiel Stardust pendant cette heure devrait être de 60 Pokémon. Vous devriez pouvoir obtenir 60 Pokémon en une heure, que vous utilisiez l’astuce de capture rapide ou que vous les attrapiez lentement.

Voici combien de Stardust vous devriez pouvoir gagner pendant la Spotlight Hour :

12 000 poussières d’étoiles est ton objectif minimal de Stardust. Cela signifie que vous avez attrapé 60 Pokémon, mais qu’il n’y a pas eu d’amélioration météo et que vous n’avez pas activé de Morceau Étoile.

est ton Cela signifie que vous avez attrapé 60 Pokémon, mais qu’il n’y a pas eu d’amélioration météo et que vous n’avez pas activé de Morceau Étoile. 15 000 poussières d’étoiles est votre objectif minimal si la météo du jeu est Pluvieux .

est votre objectif minimal si la météo du jeu est . 18 000 poussières d’étoiles est le montant minimum que vous recherchez avec un fragment d’étoile activé. Cela devrait être facile à obtenir si vous activez deux fragments d’étoile, quelle que soit la météo du jeu. Le fragment d’étoile augmente votre gain de poussière d’étoile de 50 %, ce qui représente 3 000 poussières d’étoile supplémentaires par rapport à la valeur de base.

est le montant minimum que vous recherchez avec un fragment d’étoile activé. Cela devrait être facile à obtenir si vous activez deux fragments d’étoile, quelle que soit la météo du jeu. Le fragment d’étoile augmente votre gain de poussière d’étoile de 50 %, ce qui représente 3 000 poussières d’étoile supplémentaires par rapport à la valeur de base. et enfin… 22 500 poussières d’étoiles est la quantité de Poussière Étoile que vous obtiendrez si vous attrapez 60 Pokémon, avec un Morceau Étoile actif, pendant Pluvieux .

Le seul inconvénient de cet événement est que Dewpider est relativement difficile à attraper, et vous voudrez probablement utiliser des Great Balls ou des Ultra Balls pendant l’événement. Sinon, vous risquez de passer trop de temps tenter attraper, plutôt que simplement attraper.

Araignée de rosée









Araignée de rosée est un Pokémon de type Eau et Insecte dans Pokémon GO, avec une puissance de combat maximale de 807 PC. Les meilleurs mouvements de Dewpider dans Pokémon GO sont Insecte Morsure et Bulle Rayon. Dewpider shiny est disponible dans Pokémon GO. Dewpider est boosté par le temps Pluvieux.

Dewpider est faible face aux attaques électriques, volantes et rocheuses. Il est fort face aux attaques de combat, terrestres, glacées, d’acier et d’eau.

Araignée brillante

Shiny Dewpider est facile à repérer : sa couleur verte fluo passe à un violet riche !

Carte CP et IV de Dewpider

Méga Pokémon qui boostent Dewpider

Les Pokémon suivants vous accorderont des bonus supplémentaires lorsque vous attraperez Dewpider s’ils ont évolué en Méga/Primal :

Remarque sur le bonus Mega Catch

Lorsqu’un Pokémon est méga-évolué, des XP et des Bonbons supplémentaires sont accordés lorsqu’un Pokémon qui partage un type avec lui est capturé ou pour tout boss de raid capturé. Ces bonus ne se cumulent pas. De plus, les Pokémon méga-évolués de niveau élevé et de niveau maximum augmentent les chances d’obtenir des Bonbons XL lorsqu’ils attrapent un Pokémon qui partage un type avec eux.

Est-ce que ça vaut la peine de faire évoluer Dewpider ?

Voici une analyse complète d’Araquanid en PVP, qui est très intéressante à lire. En résumé, Araquanid ne peut être viable qu’en Ligue Super. Son double type lui confère de grandes résistances et peut également être assez volumineux.