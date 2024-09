Dewpider peut-il être brillant dans Pokémon Go ?

Araignée de rosée le Pokémon Bulle d’eau d’Alola, peut être trouvé dans la nature dans Pokémon Go. Oui, Dewpider peut être brillant dans Pokémon Go!

Selon une ancienne recherche du site Web aujourd’hui disparu The Silph Road (via Machine à remonter le temps), le taux de shiny pour les Pokémon un jour normal est d’environ un sur 500. Dewpider n’est pas un Pokémon confirmé qui obtient un « permaboost » (ce qui signifie qu’il s’agit d’un spawn rare et qu’il obtient donc un taux de shiny boosté).