Dewpider 100% de statistiques IV parfaites, Dewpider shiny dans Pokémon Go

Cette semaine Heure de la vedette concerne le Pokémon Bulle d’Eau. Cela signifie que c’est l’occasion idéale d’attraper un Araignée de rosée dans Pokémon Go!

Attraper autant de boules que possible est le plan de l’Heure des projecteurs de cette semaine – à la fois en raison de la chance de chasser un Pokémon PVP shiny dans Pokémon Go et en raison du bonus de double capture de Poussière d’Étoile qui se déroule parallèlement à l’événement.

Statistiques IV de Dewpider 100 % parfaites dans Pokémon Go

L’heure des projecteurs de cette semaine est une excellente occasion d’attraper un Dewpider avec des statistiques IV parfaites.



Araignée de rosée.

Bien sûr, « parfait » signifie deux choses dans Pokémon Go. Tout d’abord, il y a la version maximisée, 100 % IV, qui correspond au 15/15/15 que vous recherchez pour votre Pokédex 4*, vos raids et votre Ligue Master. Cependant, en raison de la façon dont les PC sont calculés à l’aide de trois statistiques, un Pokémon IV parfait n’est jamais que la meilleure version de lui-même dans la Ligue Master.

Bien sûr, vous ne pouvez pas voir l’IV d’un Pokémon sans l’attraper au préalable, mais avec un peu de recherche au préalable, vous pouvez rapidement repérer un Dewpider parfait en vous basant uniquement sur le CP.

Si vous êtes au niveau 30 (ou plus), vous rechercherez idéalement les CP suivants pour un Dewpider 15/15/15 parfait :

Niveau 30 (CP maximum sauvage) – 612 CP

Niveau 35 (CP sauvage maximum amélioré par la météo – 663 CP

La valeur de CP sauvage correspond à votre niveau d’entraîneur jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau 30 et, étant donné que la majorité des joueurs sont désormais au-dessus de ce niveau, nous avons conservé ces valeurs par souci de simplicité. Ces valeurs seront cependant différentes si vous êtes actuellement en dessous du niveau 30.

Araquanid est-il bon en PVP ?

Oui, en fait, ce n’est pas mal. Techniquement parlant, Dewpider et Araquanid sont les seuls Pokémon de type Eau/Insecte du jeu, et nous adorons quand un type unique fonctionne bien ?

Comment ça, il y a plein de Pokémon de type Insecte/Eau (Surskit, Wimpod et Golisopod) et ce n’est pas mécaniquement unique ? Cela n’a aucune importance, car nous parlons ici de détails techniques.

Donc, même si ce n’est pas mécaniquement unique, c’est un détail intéressant. De retour à la Go Battle League, Araquanid court Piqûre d’insecte, Buzz d’insecte et Faisceau à bulles. Bien qu’il ait été un contre pratique pour Walrein, tous deux sont tombés en disgrâce. C’est toujours un Pokémon décent en Ligue Super, il existe simplement de meilleures options de nos jours (comme Golisopod).

En Ligue Super, vous pourrez vous attendre à des victoires contre Cresselia, Shadow Whiscash, Quagsire, Vigoroth et Medicham. Les défaites viendront de Lickitung, Skarmory, Shadow Gligar, Annihilape et Azumarill.

En ce qui concerne la Ligue Ultra, nous constatons une diminution rapide des rendements, avec notre CP plafonnant à 2065 pour un 15/15/15 parfait. Cela signifie que le bulk extrême que nous avons vu dans la Ligue Super commence maintenant à être surclassé. Vous pouvez toujours gagner contre Greninja, Umbreon, Cresselia, Walrein et Swampert, mais attendez-vous à des pertes de la part de Talonflame, Giratina Altered, Poliwrath, Virizion et Steelix.

Dewpider est tout simplement horrible en Ligue Master.

Existe-t-il un Dewpider shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Dewpider shiny est dans Pokémon Go! Il est sorti en août 2023 au début du Go Fest 2023, aux côtés de la famille Petilil.



Tous les Pokémon de la gamme Dewpider sont de type Eau/Insecte. (Image via pokemon.com)

N’oubliez pas, bien sûr, qu’il ne s’agit pas d’une Journée communautaire et que les taux de shiny ne sont pas augmentés. Cela signifie que même s’il est techniquement possible d’attraper un Dewpider shiny pendant l’événement, les chances d’en trouver un sont incroyablement faibles.

À quoi ressemble le Dewpider brillant ?

Shiny Dewpider a l’air plutôt sympa.

Il échange son vert citron contre un violet profond, et ses yeux et accents bleus contre une superbe nuance de rouge. On peut en dire autant d’Araquanid. Évidemment, ses bulles d’eau ne changent pas de couleur, mais c’est tout à fait logique. Dans l’ensemble, ce sont deux brillants très cool, comme vous pouvez le voir ci-dessous !



Merci à l’utilisateur de Reddit Laine jaune pour l’aperçu pratique !

Autres raisons d’attraper autant de Pokémon que possible

Outre le fait d’essayer d’attraper un poly parfait dans Pokémon Go, il existe quelques autres raisons de participer à l’heure des projecteurs de cette semaine.

La meilleure raison est, bien sûr, la Bonus Stardust à double capture fonctionnant tout au long de l’heure. Le taux de base de 100 Stardust par capture, ce qui signifie que chaque capture vaut 200 Poussières d’étoiles .

fonctionnant tout au long de l’heure. Le taux de base de 100 Stardust par capture, ce qui signifie que chaque capture vaut . Si la météo dans Pokémon Go est en votre faveur (dans ce cas pluvieux), vous obtiendrez le double du bonus météo normal (50 Poussières Étoiles supplémentaires).

Tout cela se cumule avec un morceau d’étoile pour donner un multiplicateur x1,5 à toute la poussière d’étoile gagnée.

Étant donné que Dewpider est un type Eau/Insecte, en attraper plusieurs pendant cette Heure de projecteur ajoutera des progrès à vos médailles bonus de capture respectives.

Les événements Spotlight Hour ne durent qu’une heure, de 18h à 19h (heure locale). Revenez la semaine prochaine pour un aperçu Wobbuffetquand il se fraie un chemin sous les projecteurs !

Bonne chance pour trouver un Pokémon Dewpider parfait !