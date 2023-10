DeWine annonce des améliorations à une ligne de dénonciation pour les écoles plus sûres | Actualités, Sports, Emplois

COLUMBUS — Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé aujourd’hui plusieurs améliorations apportées à la ligne gratuite Safer Ohio School Tip Line (844-723-3764) de l’État, qui permettront aux habitants de l’Ohio de signaler plus facilement leurs problèmes de sécurité scolaire.

En plus d’appeler et d’envoyer des SMS à la ligne d’information, les habitants de l’Ohio, partout dans l’État, peuvent désormais signaler des informations sur la sécurité scolaire via une nouvelle application pour smartphone et un formulaire Web en ligne.

« Tout le monde n’a pas envie de passer un appel téléphonique ou d’envoyer un SMS. Certains sont plus susceptibles de signaler leurs inquiétudes en envoyant un message via une application ou un site Web. » dit DeWine. « Nous effectuons ces améliorations afin qu’il soit aussi simple que possible pour tous les habitants de l’Ohio de signaler rapidement et anonymement toute menace potentielle à la sécurité de l’école d’une manière qui les met à l’aise. »

La nouvelle application pour smartphone Safer Ohio School Tip Line, disponible sur les appareils iOS et Android, et le formulaire Web en ligne incluent des invites pré-remplies pour aider les utilisateurs à télécharger rapidement des informations.

La ligne d’information sera également dotée de nouveaux professionnels d’intervention en cas de crise, formés pour aider les personnes qui envisagent de s’automutiler.

« Les analystes du renseignement étaient auparavant chargés de la ligne d’information, mais nous avons estimé qu’il était important de doter le centre d’appels de personnes expérimentées dans l’aide aux personnes ayant des besoins immédiats en matière de santé mentale » a déclaré Emily Torok, directrice exécutive de l’OSSC. « Désormais, au lieu d’orienter ceux qui ont besoin d’une aide urgente vers d’autres sources de soutien, les professionnels de la réponse aux crises grâce à la Safer Ohio School Tip Line peuvent immédiatement fournir un soutien d’intervention et demander aux premiers intervenants d’effectuer une vérification de leur bien-être. »

Des améliorations supplémentaires apportées à la Safer Ohio School Tip Line incluent plus de flexibilité pour les écoles et les forces de l’ordre afin d’augmenter le nombre de membres du personnel qui reçoivent des pourboires immédiats. Le centre d’appels, doté d’une équipe multilingue parlant couramment l’espagnol, le français, le portugais, le russe, l’allemand et l’arabe, est désormais également équipé d’un service de traduction téléphonique pour d’autres langues, notamment le chinois, le japonais, le néerlandais de Pennsylvanie, le somali, le twi et le vietnamien.

Les élèves, le personnel, les parents et les membres de la communauté associés à toute école de l’Ohio sont encouragés à signaler tout problème de sécurité à l’école à la ligne d’information, y compris, mais sans s’y limiter :

Incidents d’intimidation ;

Comportements d’élèves renfermés ;

Menaces verbales ou écrites observées envers des étudiants, des professeurs ou des écoles ;

Bizutage ;

Armes/appareils suspects sur ou à proximité de l’école ;

Activités liées aux gangs ;

Comportement inhabituel/suspect des étudiants ou du personnel ;

Automutilation ou sentiments suicidaires ;

Ceux qui signalent des conseils peuvent choisir de rester anonymes.

Octobre 2023 marque le deuxième Mois annuel de la sécurité dans les écoles de l’Ohio. Le thème de cette année est « Relations pour la sécurité » qui reconnaît l’impact que les relations positives entre le personnel scolaire et les élèves jouent dans le maintien d’un environnement d’apprentissage sûr.

DeWine a développé le centre de sécurité scolaire de l’Ohio au sein du ministère de la Sécurité publique de l’Ohio pour en faire un bureau complet à l’échelle de l’État axé exclusivement sur l’amélioration de la sécurité des écoles de l’Ohio. En plus de maintenir et de promouvoir la Safer Ohio School Tip Line, le centre aide les écoles et les premiers intervenants à prévenir, se préparer et répondre aux menaces et aux actes de violence, y compris l’automutilation. Le personnel analyse également de manière proactive les réseaux sociaux et les sites Web pour identifier les menaces contre les écoles.







