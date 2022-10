Dewhurst Stakes: Sakheer exclu du Newmarket Group One après une sale portée; Adagio, le favori de Cesarewitch, décède après une crise cardiaque | Nouvelles de la course

Le vainqueur de Mill Reef de Roger Varian, Sakheer, manquera les Darley Dewhurst Stakes à Newmarket samedi après une sale portée.

Deuxième à ses débuts à Windsor avant de se lancer à son deuxième départ à Haydock, le poulain de Zoffany est passé avec succès au niveau du groupe deux avec une démonstration dominante à Newbury le mois dernier.

Sakheer était prêt à tester l’eau dans la compagnie du groupe un ce week-end, après avoir été complété pour le Dewhurst plus tôt cette semaine pour un coût de 35 000 £, mais il ne s’alignera pas sur le Rowley Mile.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Varian a déclaré: “Malheureusement, Sakheer a été sale ce matin avant sa course prévue dans les Dewhurst Stakes à Newmarket samedi.

“C’est bien sûr très frustrant et décevant, et je suis vraiment désolé pour les propriétaires de KHK Racing et pour tous ceux qui sont liés au cheval.

“Il sera mis à l’écart maintenant pour la saison et nous avons hâte qu’il revienne à l’âge de trois ans.”

Déclarations de Darley Dewhurst Stakes 1 – Fables d’Ésope (Aidan O’Brien, Ryan Moore) 2 – Chaldéen (Andrew Balding, Frankie Dettori) 3 – Isaac Shelby (Brian Meehan, Sean Levey) 4 – Marbaan (Charlie Fellowes, Jamie Spencer) 5 – Puissance navale (Charlie Appleby, William Buick) 6 – Nostrum (Sir Michael Stoute, Richard Kingscote) 7 – Royal Scotsman (Paul & Oliver Cole, Jim Crowley)

L’équipe Pipe a le cœur brisé par la mort d’Adagio

Adagio, le coureur de haies vainqueur de première année de David Pipe, est décédé après avoir subi une crise cardiaque au galop jeudi matin.

Le joueur de cinq ans devait disputer le Club Godolphin Cesarewitch Handicap à Newmarket samedi, une course qui aurait été sa première sur le plat depuis qu’il a rejoint Pipe en 2020.

Image:

Adagio en action à Chepstow pour l’entraîneur David Pipe





À l’âge de quatre ans, Adagio a connu un succès incroyable, remportant le Grade One Finale Juvenile Hurdle à Chepstow et terminant deuxième du Triumph Hurdle à Cheltenham et du Anniversary 4-YO Juvenile Hurdle à Aintree.

La saison dernière, il est passé à la division ouverte, rentrant troisième du Greatwood et deuxième du Kingwell Hurdle avant de disputer les courses Champion Hurdle à Cheltenham et Punchestown.

Pipe a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter: “C’est avec une immense tristesse que je dois annoncer qu’Adagio a subi une crise cardiaque mortelle au galop ce matin.

“Ses propriétaires et tout le monde à Pond House ont le cœur brisé.”