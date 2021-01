Photographie: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

La semaine dernière, alors que Twitter interdisait définitivement Trump de sa plate-forme, les critiques de la droite se sont empressés de blâmer une culture «de gauche» au sein des entreprises de technologie pour une répression de la liberté d’expression. Cela n’est pas sans contradictions – de nombreuses personnes ont exprimé des préoccupations au sujet de la décision, y compris Alexey Navalny et Angela Merkel. Mais cela soulève un problème inconfortable: ces dernières années, la conversation autour de la liberté d’expression – et des arguments pour la protéger – a été dominée par la droite.

Alors, qu’est-ce que les experts en font – et les libéraux devraient-ils essayer de récupérer la valeur pour eux-mêmes? Nous avons demandé à cinq défenseurs de la liberté d’expression d’intervenir.

Ben Wizner, directeur, ACLU speech and privacy project; conseil à Edward Snowden

Trump est-il un bon exemple où la liberté d’expression devrait être limitée? L’un des défis de la liberté d’expression est que presque tout le monde pense savoir ce que cela signifie; ils sont sûrs que cela s’applique à leur propre discours; et également sûrs que cela ne s’applique pas aux discours qu’ils considèrent offensants ou dangereux. Mais lorsque nous parlons de la liberté d’expression en tant que question réglementaire, quelqu’un doit être le grand arbitre. Les gens ont souligné la montée d’un fanatique comme Trump comme une justification pour restreindre la liberté d’expression, tout en ignorant la réalité que si nous commençons à annuler les droits de premier amendement, Trump serait au sommet de la structure d’application.

Vous ne pensez donc pas que Trump aurait dû être banni de Twitter plus tôt? Si Trump n’avait communiqué au public que par le biais des canaux de presse de la Maison Blanche qui ont été fortement édités, expurgés et gérés, nous en saurions beaucoup moins sur qui il était. Ses tweets viscéraux et impulsifs ont fini par être des preuves importantes dans les poursuites que nous (l’ACLU) et d’autres avons intentées contre lui. Nous avons pu montrer aux tribunaux que les motivations de ses politiques n’étaient pas ce que ses avocats prétendaient être. [Keeping him on Twitter for so long] était vraiment dans l’intérêt public.

Comment est-ce qu’on avance? Facebook compte 2,5 milliards d’utilisateurs. S’il avait 2 millions d’utilisateurs, je ne me soucierais pas de ses politiques de modération. Si c’était juste pour les gens qui étaient très intéressés par le fil, il n’y aurait aucune raison pour moi de leur dire quelles devraient être leurs normes. Mais le fait qu’il soit devenu la plate-forme dominante pour certains types de débats signifie que nous avons tous un intérêt. Nous devons utiliser la loi pour empêcher les entreprises de consolider autant de pouvoir sur notre discours public. Cela ne signifie pas une réglementation du contenu. Cela signifierait appliquer nos lois anti-trust aux États-Unis. Nous n’aurions jamais dû permettre à une poignée d’entreprises d’atteindre la domination du marché qu’elles ont sur des espaces publics aussi importants.

Suzanne Nossell, PDG de PEN America

Que pensez-vous du fait que les plateformes de médias sociaux ont le droit de décider qui dit quoi? Bien que je pense que le gouvernement ne devrait pas légiférer sur ce qui peut et ne peut pas être publié sur une plateforme comme Twitter, nous avons besoin de protections beaucoup plus solides pour le public en termes de transparence: comment ces décisions sont prises, quelles sont les règles, quelles sont les la base du jugement est dans un cas individuel.

Si vous avez une réclamation valable selon laquelle vous n’auriez pas dû être expulsé, il n’y a vraiment aucun recours; souvent un appel peut aller dans un trou noir, les gens ne peuvent pas obtenir de réponses et ne savent même pas quelle règle ils sont accusés de violer. Il faut un processus robuste accessible aux personnes en temps réel.

Dans quelle mesure le gouvernement devrait-il être impliqué exactement? Une analogie est la réglementation financière, où il existe des accords de divulgation élaborés. Ce sont des entreprises privées – banques d’investissement, banques commerciales – mais il y a des obligations méticuleuses en termes de responsabilité publique. Les entreprises de médias sociaux devraient être tenues de rendre public la manière dont leurs algorithmes sont configurés, les types de contenu qui disparaissent et quand, ce qui est amplifié et propagé sur le réseau et pourquoi.

La dispute entre des idées opposées est un catalyseur pour arriver à la vérité Suzanne Nossell

Les gens savent-ils plus ce qu’est la liberté d’expression? Je crains que de nombreux Américains soient confus et sous-informés. Vous voyez des gens affirmer que l’interdiction de Tump de Twitter, ou de ne pas publier Josh Hawley, constitue une première violation de l’amendement – mais c’est tout simplement sans fondement. Les gens ont tendance à ne pas connaître les exceptions et limitations du premier amendement et, à bien des égards, ont perdu de vue les raisons pour lesquelles nous protégeons la liberté d’expression.

Lequel est…? La dispute entre des idées opposées est un catalyseur pour arriver à la vérité. Si les gens peuvent remettre en question vos affirmations et mettre au jour des preuves contraires, cela fait avancer le débat. La liberté d’expression favorise la tolérance et l’engagement civil. Cela fait partie de l’autonomie individuelle et de la manière dont chacun de nous exprime ses identités. C’est le fondement des réalisations artistiques, du progrès scientifique, de la prospérité économique.

Branko Marcetic, écrivain et auteur, magazine Jacobin

Quel est le cas de gauche en faveur de la liberté d’expression? La censure – et tout type d’oppression, en réalité – commence toujours par cibler les personnes particulièrement antipathiques, celles qu’il est incontestable de censurer. Mais une fois que vous avez créé ce précédent, inévitablement, les limites de ce qui est considéré comme acceptable ou faux finissent toujours par s’étendre.

Ces censures sont soumises à des pressions politiques. Ils peuvent vouloir tempérer les critiques ou s’intéresser à un nouveau régime. Lorsque Facebook a commencé la vérification des faits en raison de préoccupations concernant les fausses nouvelles, certains des vérificateurs de faits qui ont adhéré provenaient de médias de droite comme le Weekly Standard, un magazine néo-conservateur de longue date, et The Daily Caller, l’ancien média de Tucker Carlson. entité.

Il y a eu plusieurs cas où les vérificateurs de faits de ces points de vente ont «vérifié les faits» où il y avait un fort désaccord. [about their conclusions]. Et en 2017, lorsque l’Allemagne a purgé certains sites Web d’extrême droite violents, elle a également supprimé un site Web de gauche parce qu’il s’agissait d’un site Web anticapitaliste. C’est une tentative de paraître impartiale, donc il ne semble pas que vous poursuivez simplement le droit.

Alors, comment devrions-nous nous sentir face à l’interdiction de Twitter de Trump? Trump n’a pas vraiment incité à la violence via Twitter – il a tweeté, mais les gens ont vu ce discours à la télévision. L’accent est tellement mis sur les entreprises de médias sociaux, alors que les médias les plus importants pour l’essor de Trump étaient sans doute la télévision et l’énorme quantité de médias gagnés et de médias gratuits qu’il a obtenus en 2015 et 2016.. C’est dans les médias conservateurs qu’il a déclaré que l’élection était volée. Même sans compte Twitter, le président va pouvoir passer à la télévision. Donc, si nous pensons qu’il devrait être banni de Twitter, il devrait sûrement être banni de la télévision aussi?

La censure – et tout type d’oppression, en fait – commence toujours par cibler les personnes particulièrement antipathiques Branko Marcetic

Comment la restriction de la liberté d’expression est-elle utilisée contre les minorités?

Regardez comment le discours de haine a été utilisé contre les Palestiniens, qui militent pour leurs droits et libertés contre le gouvernement israélien. Cela a été utilisé de manière très cynique – les gens ont revendiqué l’antisémitisme ou déclaré que le discours était violent ou interdit. De la même manière, il y a eu des gens sur Facebook qui ont été retirés des réseaux sociaux pour avoir exprimé – ils n’ont rien fait – un langage autour de la police qui est apparu comme violent ou menaçant. Des lois ou des lois similaires sur le discours de haine ont été utilisées contre des personnes de couleur si elles disent quelque chose d’offensant à un policier.

Jameel Jaffar, directeur, Knight First Amendment Institute

La liberté d’expression est-elle l’apanage de la droite? Non, mais les tribunaux se sont déplacés vers la droite, donc cela semble être le cas. Le premier amendement dont les juges libertaires sont enthousiastes concerne beaucoup plus les droits des entreprises et des donateurs politiques, par exemple, que les droits des dissidents politiques ou des lanceurs d’alerte.

Donc, la droite n’appuie pas toutes les versions du premier amendement? Beaucoup à gauche considèrent que le premier amendement ne les protège pas. En ce qui concerne les manifestations de Black Lives Matters, le premier amendement semblait faire très peu pour empêcher les représentants du gouvernement de rendre leur vie difficile et même dangereuse; elle semblait absente lorsque des journalistes ont été arrêtés lors de ces manifestations et pourtant elle est disponible pour les néo-nazis qui souhaitent organiser un rassemblement à Charlottesville. Ce n’est pas une critique entièrement injustifiée.

Donald Trump quitte les coulisses pour acclamer les supporters en octobre 2018. Photographie: Craig Lassig / EPA

À quoi ressemblerait la vie sans le premier amendement? Aussi terrible que l’administration de Trump ait été pour le premier amendement, les choses auraient été infiniment pires sans lui. Il y avait des lignes qu’il ne pouvait pas franchir – des lignes qui n’existent pas ailleurs. Trump dit que les journalistes sont des ennemis de l’État; la prochaine étape dans d’autres pays est qu’ils peuvent être arrêtés et arrêtés pour leur journalisme. Cela ne peut pas arriver ici. Lorsqu’il a expulsé les journalistes de la conférence de presse de la Maison Blanche, la Cour suprême a jugé qu’il avait violé le premier amendement. Nous tenons cela pour acquis, et nous ne devrions pas.

Joan Donovan, sociologue, Harvard Kennedy School

L’interdiction de Twitter de Trump a-t-elle quelque chose à voir avec la liberté d’expression?

C’est une question différente de celle de la liberté d’expression. Toute hésitation de la part des entreprises de plateformes réalisant ce qu’elles ont construit – et les années passées à se concentrer sur la croissance plutôt que sur la protection et la sécurité des communautés – nous a conduits ici. Toute tentative de perturber l’infrastructure que ce mouvement Maga a construite est pour qu’ils ne puissent pas monter une deuxième attaque lors de l’inauguration – c’est gros, c’est différent. Ce moment va être l’un des moments les plus importants de l’histoire d’Internet car il ne s’est produit que pendant des années d’inaction.

Il s’agit de poursuivre les crimes? Oui. À côté de l’image des armes à feu et de l’affirmation de «notre 1776», [the attack on the Capitol] était une menace directe pour les journalistes et les membres du Congrès.

Il y a de nombreuses années, je faisais partie d’un babillard punk rock où quelqu’un disait vouloir tuer George Bush. Le FBI s’est présenté à son petit appartement. C’était la réalité à l’époque. Si vous avez menacé quelqu’un en ligne et que le FBI l’a découvert, vous avez une visite personnelle. Il y a donc lieu de s’alarmer lorsque les plateformes envisagent [threats of violence] être dans le domaine de la liberté d’expression. Fantasmer que Mike Pence serait arrêté et exécuté – cela devrait avoir des conséquences.

Comment conciliez-vous les droits des gens par rapport à la nécessité d’entendre le président?

Trump est le président en exercice, donc ce n’est pas un particulier qui utilise les médias sociaux pour dire «nous devons demander des comptes à ces gouverneurs et politiciens corrompus». C’est un politicien et il existe de nombreuses voies par lesquelles il peut demander un recours juridique pour les allégations [that the election was fraudulent] et il a fait tout cela, et a perdu. Les entreprises de plates-formes fournissent à tout le monde l’infrastructure nécessaire pour atteindre potentiellement des millions en même temps. Lorsque ce pouvoir est utilisé par des personnes ayant une importance politique énorme [to overturn an election], c’est de l’oppression.