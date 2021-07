Devrions-nous abandonner les masques faciaux après le 19 juillet ? Deux adversaires s’affrontent

L’informatique est devenue un nouveau front improbable dans les guerres culturelles – porter ou ne pas porter de masque après le 19 juillet.

Beaucoup à gauche disent que quiconque abandonne un masque ne se soucie pas de ses semblables.

Boris Johnson a supprimé le port du masque obligatoire à partir du 19 juillet Crédit : Alamy

Pendant ce temps, ceux qui ne peuvent pas attendre pour les jeter soulignent le manque de preuves scientifiques que les porter fait beaucoup de bien.

Ici, deux voix opposées s’affrontent.

Oui, dit Laura Dodsworth

Masquer ou ne pas masquer est devenu un débat houleux, qui nécessite plus de tolérance.

L’épidémie a créé des factions dans la société, avec des partisans du verrouillage opposés aux sceptiques du verrouillage, des amateurs de masques faciaux contre des ennemis.

Les bébés regardent fixement les visages couverts. Nous ne savons pas si les gens sont souriants ou sévères. Les voix sont étouffées. Les malentendants et les personnes souffrant de certains handicaps ou TSPT sont défavorisés dans leur vie quotidienne.

Mon masque ne me protège pas. Je crains que cela ne vous protège probablement pas, malgré ce qu’on nous a dit.

Je crains qu’il y ait une chance que les masques fassent partie de notre culture à long terme, écrit Laura Dodsworth Crédit : AFP

Le propre site Internet du gouvernement admet que « les preuves à l’appui de leur utilisation sont faibles ».

Un essai contrôlé randomisé danois (l’étalon-or de la recherche) n’a trouvé aucun avantage statistiquement significatif pour les porteurs de masques.

Un député m’a dit que les masques avaient été introduits pour donner confiance aux gens, parce que le rebond économique après le premier verrouillage était décevant, et non parce qu’il y avait de nouvelles recherches pour prouver leur efficacité.

Eh bien, les masques ne nous ont pas laissés confiants. En fait, ils nous ont transformés en panneaux d’affichage ambulants pour une épidémie et ont perpétué la peur.

Je suis sûr, après avoir parlé aux psychologues du SPI-B pour mon livre A State of Fear, qu’ils voulaient des masques pour signaler le danger et symboliser la solidarité.

Mais ils font le contraire. Ils nous divisent. Certains à gauche ont sauté sur cette question comme un moyen d’affirmer une sorte de supériorité morale en insistant sur le fait qu’ils continueront à porter des masques après le 19 juillet.

Leur ligne déroutante est qu’ils le feront parce qu’ils se soucient plus des autres que de vous.

Je crains que si nous n’abandonnons pas rapidement les masques, il y a une chance qu’ils fassent partie de notre culture à long terme. Et sachez que certains des scientifiques catastrophiques le veulent.

Lorsque les restrictions prennent fin, le choix personnel de porter un masque peut donner aux gens un sentiment de confort et un retour à la normale en douceur.

Laura Dodsworth pense que le port du masque devrait être une question de choix personnel

Si vous voulez porter un masque, je pense que vous devriez continuer. Si tu ne veux pas, tu devrais arrêter.

Je pense que cela aurait toujours dû être une question d’évaluation des risques personnels et de choix.

Une fois que nous avons jeté nos masques, nous pouvons à nouveau nous saluer dans les espaces publics avec le sourire, la confiance et toute la gamme de communication.

La tolérance grandira, la division fondra.

Non, dit le professeur Trish Greenhalgh

Les MASQUES sont devenus le symbole de la perte de liberté.

Mais dans le contexte d’une pandémie qui n’est pas encore sous contrôle, les masques ne vous enlèvent pas votre liberté – ils augmentent votre liberté.

Si tout le monde à l’intérieur est efficacement masqué, je peux aller au bureau, faire du shopping, monter dans le train, aller au cinéma, etc. Si personne n’est masqué, nous sommes tous moins en sécurité, donc nos modes de vie deviennent plus restreints.

Les couvre-visages ne sont pas parfaits, mais les vaccins non plus.

Le professeur Trish Greenhalgh dit que les masques ont en fait augmenté notre liberté Crédit : Getty

Un masque en tissu à double couche bien ajusté réduit considérablement la transmission du virus.

L’opinion scientifique sur les masques était initialement divisée, mais la plupart des scientifiques acceptent maintenant la preuve que les masques réduisent considérablement la transmission sans causer de dommages importants.

Par exemple, une analyse assistée par ordinateur de ce qui s’est réellement passé dans différentes régions d’Allemagne – où les mandats de masque ont été introduits à différents moments – a montré que le masquage réduisait le taux de croissance quotidien des infections de 40 %.

Si je porte un masque, je suis moins susceptible d’attraper le virus de votre part et vous êtes également moins susceptible de l’attraper de moi.

Si nous en portons un tous les deux, la protection dans les deux sens est multipliée.

La vaccination a été un énorme succès – les décès dus à Covid sont désormais inférieurs à 50 par jour, contre 1 000 par jour au pire pic de la pandémie – mais certaines personnes continuent de tomber très malades et quelques malchanceux meurent de la dangereuse variante delta .

Actuellement, le virus cause encore des dizaines de milliers d’infections par jour.

Pour réduire le taux de mortalité à zéro, nous devons arrêter la propagation du virus, même si la plupart des infections ne sont plus graves.

Une personne infectée, même vaccinée, peut toujours transmettre le virus à d’autres. Et une personne infectée peut continuer à développer un long Covid.

Le professeur Trish Greenhalgh dit qu’elle portera son masque pendant un certain temps

Plus le virus se propage, plus il est probable qu’il mute à nouveau, provoquant une maladie encore plus grave. À quoi ressemblerait la souche epsilon, zêta ou oméga de Covid ? Il semble devenir plus transmissible et plus grave à chaque mutation.

Nous voulons tous revenir à la normale. Jusqu’à ce que l’ignoble pandémie soit derrière nous, les masques nous aideront à vivre une vie aussi normale que possible.

Je vais donc porter mon masque pendant un certain temps.