Devriez-vous WFH ou prendre un jour de maladie? Que considérer cette saison froide

Non seulement il existe de nouvelles règles pour tester et surveiller vos symptômes afin de déterminer quel bogue vous avez, mais le travail à domicile a relevé la barre pour prendre un jour de maladie – même si vous ne pouvez pas vous présenter physiquement au bureau, qui vous dit Vous ne pouvez pas envoyer quelques e-mails tout en récupérant du canapé ?

Il y a déjà des indices que la saison du rhume et de la grippe de cette année pourrait être mauvaise : Le Le CDC a signalé augmentations précoces de l’activité grippale saisonnière, et de manière anecdotique, les gens laissent tomber leurs précautions Covid et se présentent quand même malades au travail.

Cela semble presque inévitable à ce stade : dans la troisième année de la pandémie de coronavirus et avec une nouvelle saison du rhume et de la grippe, il y a de fortes chances que vous vous réveilliez en vous sentant moins que stellaire un de ces matins.

Généralement, dit Swartzman, “à travers les yeux d’un médecin et en tant que professionnel de la santé publique, si vous ne vous sentez pas bien avec des symptômes respiratoires, vous devriez rester à la maison. C’est la chose la plus sûre à faire.”

En règle générale, rappelez-vous que travailler en étant malade ne rend pas service à tout le monde : votre corps mettra plus de temps à combattre la maladie, votre productivité en souffrira et, sur le plan moral, se présenter malade “fait tomber toute l’équipe”, déclare Nayyar. “Cela montre qu’il n’y a aucune possibilité de se reposer quand vous en avez besoin.”

Et si une journée complète de congé s’impose, discutez de la façon dont vous serez plus productif et engagé après vous être reposé. “C’est la période de l’année où les organisations sont dans une crise finale”, ajoute Walsh. “Plus ils peuvent avoir une équipe bien reposée, plus ils peuvent avoir une équipe productive.”

Si ces conversations n’ont pas lieu et que votre collègue de bureau se présente toujours au bureau, la congestion et tout, Nayyar encourage les travailleurs à utiliser des politiques flexibles : “Si vous êtes à risque ou si vous pensez que votre santé est en danger, la même chose les politiques de travail à domicile s’appliquent à vous.”

Il ne faut pas oublier que tout le monde n’a pas la garantie d’avoir des congés de maladie payés. Il y a actuellement pas de loi fédérale pour imposer des congés de maladie payés, et seulement une poignée de États et villes ont leurs propres exigences. À peu près 1 travailleur sur 5 n’a pas accès à des congés de maladie payés, et c’est un problème encore plus grave pour travailleurs à bas salaire.

ReDell Atkinson, 27 ans, dit avoir remarqué que plus de personnes se présentaient à son bureau avec une toux ou des éternuements. Bien que son lieu de travail ait un nombre illimité de jours de maladie, elle comprend pourquoi certaines personnes se présentent si elles respectent les délais ou ne peuvent pas effectuer certaines tâches à domicile. Mais elle aimerait voir les gens continuer à prendre des précautions sanitaires accrues : port de masque, lavage des mains, participation virtuelle aux réunions, distanciation sociale et mise à jour sur les vaccins.

Swartzberg et Nayyar conviennent que les employeurs peuvent s’assurer qu’ils aident leur personnel à rester informé sur la façon de rester en bonne santé pendant la saison du rhume et de la grippe, de comprendre comment les virus et les bactéries se propagent, quels symptômes rechercher, où consulter un médecin et d’autres ressources pour récupérer de la maladie.

Avec la saison des inscriptions ouvertes, les employeurs doivent s’assurer que leurs employés ont accès à un médecin de soins primaires – encore mieux s’ils prennent en charge les options de télémédecine. Et les employeurs peuvent fournir une clinique de vaccination sur place ou du temps libre pour se faire vacciner contre la grippe, ainsi que le vaccin Covid ou des rappels mis à jour.

Pour l’instant, Atkinson fera ce qu’elle peut lorsqu’elle rencontrera des collègues sous le mauvais temps: restez masqués, attrapez le désinfectant pour les mains et vérifiez mentalement si elle a pris ses multivitamines ce jour-là.

“De petites choses créent des habitudes saines”, dit-elle. “Nos corps ne combattent pas seulement Covid – ils combattent la vie.”

