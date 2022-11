Devriez-vous vous procurer une aide auditive en vente libre ?

Ce que les nouvelles options d’aides auditives signifient pour vos oreilles et votre portefeuille.

Une modification de la réglementation de la FDA a ouvert la voie à aides auditives en vente libre (OTC). Qu’est-ce que cela signifie pour vous si vous faites partie des quelque 48 millions d’Américains souffrant d’un certain degré de perte auditive ? Nous avons demandé au Dr James Naples, professeur adjoint d’oto-rhino-laryngologie / chirurgie de la tête et du cou au Beth Israel Deaconess Medical Center, affilié à Harvard, de nous expliquer les avantages et les inconvénients potentiels.

L’essentiel : les aides auditives contre les produits d’amplification

Il y a différents types d’appareils auditifs qui fonctionnent en grande partie de la même manière. Que le style soit derrière l’oreille ou dans le conduit auditif, ils amplifient les sons pour les rendre plus forts. Ils aident également à filtrer certains types de bruit. “Toutes les aides auditives utilisent une combinaison de traitement du signal et de microphones directionnels pour filtrer certains bruits indésirables et améliorer notre capacité à entendre les sons”, explique le Dr Naples.

Ne confondez pas les aides auditives sur ordonnance ou en vente libre avec les produits d’amplification du son personnels (PSAP) vendus dans la plupart des pharmacies. Ces produits ne font qu’amplifier les sons environnants. Ils ne sont pas adaptés à la perte auditive d’un individu et ne sont pas réglementés par la FDA ni destinés à traiter la perte auditive.

“Les PSAP sont une excellente alternative pour les personnes qui ne rencontrent des difficultés que dans des situations spécifiques, comme écouter la télévision, explique le Dr Naples.”

Aurai-je besoin d’un test auditif pour obtenir une aide auditive OTC ?

Traditionnellement, les gens font tester leur audition par un audiologiste certifié formé pour configurer les aides auditives en fonction de la perte auditive spécifique d’une personne. Le processus est similaire à l’obtention de lunettes de prescription.

Les tests auditifs mesurent à quel point un son doit être fort pour que vous l’entendiez clairement. Les personnes ayant une audition normale peuvent identifier les sons inférieurs à 25 décibels (dB). La perte auditive légère à modérée se situe entre 26 dB et 55 dB. Une personne ayant une perte auditive légère peut entendre certains sons de la parole, mais trouver les sons plus faibles difficiles à entendre. Une personne atteinte d’une perte auditive modérée peut avoir des difficultés à entendre la parole lorsqu’une autre personne parle à un niveau normal. Perte d’audition lié à l’âge ou d’autres conditions peuvent affecter une ou les deux oreilles.

Les aides auditives OTC ne nécessitent pas de test auditif par un audiologiste. Cependant, ces appareils ne peuvent traiter que les pertes auditives légères à modérées. “Si vous souffrez d’une perte auditive sévère ou profonde, vous devez quand même consulter un audiologiste pour un examen complet”, explique le Dr Naples.

Les coûts des aides auditives seront-ils inférieurs ?

Très probablement oui, bien que les économies varient. Bien que Medicare ne couvre pas les appareils auditifs, certains plans Medicare Advantage et d’autres plans d’assurance maladie commerciaux le font.

Les nouvelles réglementations de la FDA signifient que de nombreuses personnes atteintes d’une perte auditive légère à modérée n’ont pas besoin de payer pour un examen auditif et un appareillage. Mais les économies les plus importantes seront le coût des appareils auditifs. Bien que les coûts des marques et des types d’appareils auditifs varient, un seul appareil auditif sur ordonnance coûte en moyenne environ 2 000 $ – c’est 4 000 $ si vous en avez besoin d’un pour chaque oreille, comme beaucoup de gens le font.

Pour le marché américain, une poignée d’entreprises produisent la plupart des aides auditives sur ordonnance. Le manque de concurrence contribue à des prix élevés.

Les nouveaux appareils auditifs OTC devraient accroître la concurrence entre les fabricants et faire baisser les prix moyens au fil du temps. Certaines premières estimations suggèrent que prix moyen pourrait tomber à environ 1 600 $ ou moins.

Les aides auditives en vente libre seront-elles de la même qualité que les aides auditives sur ordonnance ?

Les aides auditives OTC seront réglementées par la FDA pour la qualité des produits, tout comme les aides auditives sur ordonnance. L’apparence, les styles et les caractéristiques peuvent différer.

Les aides auditives OTC me conviennent-elles ?

Les aides auditives ne sont pas universelles. “Bien que les appareils en vente libre puissent aider de nombreuses personnes souffrant d’une perte auditive légère ou modérée, ils peuvent ne pas convenir à tous les types de perte auditive”, explique le Dr Naples.

Pensez aux lecteurs de parapharmacie, les loupes utiles pour lire de près. “Ceux-ci sont conçus pour corriger un type spécifique de problème de vision. Selon votre vue, ils peuvent ne pas être très utiles”, explique le Dr Naples. “Les aides auditives OTC peuvent avoir des limites similaires.”

Une aide auditive sur ordonnance peut être ajustée et ajustée individuellement ; les personnes qui choisissent des aides en vente libre doivent compter sur des tailles génériques qui ne peuvent pas être modifiées. Et contrairement aux aides auditives sur ordonnance, vous ne pourrez peut-être pas retourner les appareils OTC. À l’heure actuelle, on ne sait pas comment les réparations, les garanties et les remplacements fonctionneront.

Quoi d’autre à considérer

L’auto-prescription d’un appareil auditif en vente libre peut empêcher certaines personnes d’obtenir un diagnostic correct de leur perte auditive.

“Leur perte auditive pourrait être le symptôme d’une affection sous-jacente nécessitant une évaluation. Un certain nombre d’affections différentes peuvent entraîner une perte auditive, et souvent les gens ne peuvent pas en différencier la cause sans évaluation”, explique le Dr Naples. “Ainsi, même si vous bénéficiez d’un appareil en vente libre, vous devriez consulter votre médecin si vous présentez des symptômes tels que des douleurs à l’oreille, des étourdissements, des vertiges, une perte auditive dans une seule oreille ou des bourdonnements dans l’oreille, qui pourraient représenter une condition autre que juste perte auditive simple.”

Il est également important d’avoir des attentes réalistes quant à ce que les aides auditives peuvent faire. “Le pari le plus sûr est de passer un test auditif pour confirmer votre type de perte auditive, pour s’assurer que les aides auditives en vente libre sont une option pour vous”, dit-il.