Deux variantes majeures du virus qui cause le COVID-19 sont apparues ces dernières semaines, soulevant des questions sur leur contagiosité et l’exactitude des tests – mais ni l’une ni l’autre n’est plus dangereuse que le virus qui circule depuis un an, disent les experts, et les vaccins disponibles devraient restent efficaces.

Les laboratoires de test du COVID-19 à travers les États-Unis devraient surveiller les échantillons pour détecter les variantes mutées du virus, a déclaré vendredi la Food and Drug Administration. Il y a une chance que les mutations conduisent certains tests à retourner des résultats faux négatifs,l’agence a averti, bien qu’il soit peu probable que la plupart des tests manquent à des personnes contagieuses.

« La FDA estime que le risque que ces mutations aient un impact sur la précision globale des tests est faible », selon le communiqué.

En plus d’un an de circulation, le virus a muté à plusieurs reprises, mais seules ces deux variantes les plus récentes – l’une apparue en premier au Royaume-Uni et l’autre en Afrique du Sud – semblent faire une différence substantielle dans sa fonction.

Seule la variante britannique, connue sous le nom de B.1.1.7, a été détectée aux États-Unis, actuellement dans huit États, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Bien qu’il puisse se propager plus facilement et plus rapidement que d’autres variantes, l’agence affirme qu’il n’y a aucune preuve que cela rend les gens plus malades ou augmente le risque de décès.

Une souche de coronavirus plus contagieuse? Voici ce que nous savons.

Mais contrairement au Royaume-Uni, les États-Unis n’ont pas d’effort coordonné pour suivre les changements du virus. Et si ces variantes rendent le virus plus contagieux, cela augmente les enjeux pour faire vacciner les personnes le plus rapidement possible.

«C’est vraiment une course entre le virus et le vaccin», a déclaré Akiko Iwasaki, immunobiologiste à l’Université de Yale. « Nous devons vraiment accélérer la distribution et le déploiement des vaccins. »

Environ 70% des doses qui ont été distribuées dans tout le pays jusqu’à présent sont toujours sur les tablettes des pharmacies, selon les données fédérales, en raison des difficultés à obtenir des tirs dans les bras.

Les mutations virales sont préoccupantes car elles peuvent rendre inefficaces les tests, les traitements et les vaccins et modifier les propriétés d’une maladie, la rendant plus ou moins transmissible et dangereuse.

Les nouvelles variantes semblent repousser les plus anciennes, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si les changements affecteront l’évolution de la maladie ou les efforts pour la contenir. Jusqu’à présent, cependant, les nouvelles variantes ne semblent pas être une source de grande préoccupation.

Les deux vaccins autorisés et d’autres en cours de développement devraient continuer à être efficaces contre les deux variantes, qui se sont propagées dans au moins 33 pays, selon les experts.

Pfizer-BioNTech, l’équipe qui fabrique l’un des vaccins autorisés, a publié des résultats jeudi soir montrant que le sang de personnes vaccinées peut neutraliser efficacement les variants mutés.

Dans une autre étude publiée cette semaine, dirigée par des chercheurs du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle mais pas encore examinée par des pairs, les scientifiques ont découvert que le sang des personnes qui se remettaient du COVID-19 était capable de vaincre complètement la variante britannique. Cela suggère que cela ne posera pas de problème pour les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont déjà récupéré du COVID-19.

La variante sud-africaine était moins bien contrôlée, ont constaté les chercheurs, mais Jesse Bloom, l’auteur principal, a déclaré sur Twitter qu’il n’était pas encore préoccupé par la perte d’efficacité des vaccins.

« Je suis optimiste que les vaccins actuels resteront très utiles », a-t-il écrit, ajoutant qu’il était impatient de se faire vacciner lui-même. « Cependant, je m’attends à ce qu’au fur et à mesure que le SRAS-CoV-2 continue d’évoluer, il sera éventuellement nécessaire de mettre à jour les vaccins. »

Les préoccupations peuvent maintenant être « exagérées »

Susan Weiss, microbiologiste à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré qu’il était trop tôt pour s’inquiéter de l’une ou l’autre variante. «J’ai juste l’impression que c’est exagéré», a-t-elle déclaré au sujet des préoccupations du public.

Il y a 30000 taches dans le génome du virus SRAS-CoV-2 qui pourraient être mutées, a déclaré Weiss, de sorte que même les 23 mutations trouvées dans l’une des nouvelles variantes ne font qu’une infime différence dans le virus qui cause le COVID-19.

Les mutations sont simplement ce qui se produit lorsqu’un virus utilise des cellules hôtes pour se reproduire. Des erreurs de copie peuvent survenir à chaque réplication, et elles sont plus susceptibles de se produire avec des virus à ARN comme le SARS-CoV-2, qui ne disposent pas de mécanismes pour corriger ces fautes d’orthographe génétiques.

La famille de virus à laquelle appartient le SRAS-CoV-2, appelés coronavirus, mute beaucoup moins souvent que les virus comme la grippe, où de nouveaux vaccins sont nécessaires chaque année, ou le VIH, contre lequel il était jusqu’à présent impossible de vacciner.

Weiss a déclaré qu’elle n’était même pas encore convaincue que ces variantes sont plus transmissibles. La plupart des études menées jusqu’à présent se sont concentrées sur l’épidémiologie de la variante, constatant que la variante britannique est plus transmissible car elle provoque désormais plus d’infections que les souches antérieures.

Mais il y a d’autres explications pour expliquer pourquoi cela pourrait l’emporter, y compris le comportement humain, a-t-elle déclaré. Si les personnes ayant la variante britannique rendaient visite à la famille pour Noël, par exemple, cette version aurait pu se répandre plus rapidement.

« Séparer les changements de comportement des changements dans le virus semble être un peu difficile », a déclaré Weiss. « Tout le monde semble accepter que ça se propage plus vite mais je ne sais pas si c’est forcément correct. »

Les nouvelles variétés laissent « moins de place à l’erreur »

Les aspects essentiels du virus restent inchangés, malgré les mutations, a déclaré Stephen Morse, qui étudie les maladies infectieuses émergentes à la Columbia University Mailman School of Public Health.

« Les propriétés physiques du virus n’ont pas changé », a-t-il déclaré. Sa taille est la même, tout comme sa capacité à être tué avec des détergents et des désinfectants.

«Ainsi, les précautions que nous avons utilisées jusqu’à présent fonctionneront aussi bien qu’elles l’ont fait jusqu’à présent», a déclaré Morse. « Le fait est que nous allons évidemment avoir beaucoup moins de marge d’erreur. »

Malheureusement, ces précautions n’ont pas très bien fonctionné aux États-Unis et ailleurs, en grande partie parce que les gens n’ont pas été disposés ou capables de porter des masques sans faute et d’éviter les autres, en particulier à l’intérieur. Plus de 4000 Américains sont morts jeudi du COVID-19 et près de 275000 personnes supplémentaires ont été diagnostiquées, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Dans le SRAS-CoV-2, des mutations peuvent survenir en particulier chez les personnes qui n’ont pas la capacité de le combattre, a déclaré Iwasaki de Yale. À l’intérieur du corps de quelqu’un dont le système immunitaire a du mal à contenir le virus, il a la possibilité de muter autour des faibles défenses de la personne, a-t-elle déclaré.

Ils peuvent ensuite transmettre la version mutée à quelqu’un d’autre. Plus le virus se propage, en particulier chez les personnes immunodéprimées, plus des mutations apparaissent.

Une façon d’éviter cela, a déclaré Iwasaki, est de fournir aux personnes atteintes de COVID qui sont déjà immunodéprimées – peut-être à cause d’une greffe d’organe, d’un cancer ou d’une maladie auto-immune – un cocktail d’anticorps pour les aider à combattre le virus.

La FDA a autorisé l’utilisation de deux anticorps, dont l’un, de Regeneron, comprend deux anticorps monoclonaux. « Nous devrions leur offrir des cocktails monoclonaux », a-t-elle déclaré. « Plus on est de fous, plus on rit. »

Meilleur suivi, plus d’actions nécessaires

Le Dr W. Ian Lipkin, épidémiologiste à Columbia, a déclaré que sa principale crainte à propos des variantes est qu’elles rendront les anticorps monoclonaux inefficaces.

Contrairement aux vaccins, qui ciblent de vastes zones de la protéine «spike» du virus, les anticorps monoclonaux sont dirigés vers un endroit précis du virus. Si cette tache est modifiée par mutation, un anticorps dirigé contre elle pourrait ne pas fonctionner, a déclaré Lipkin.

« Les anticorps monoclonaux, leurs jours sont comptés », dit-il.

Il reste difficile d’étudier les variantes et leur dangerosité, a déclaré Iwasaki. Le test de référence, comme l’a fait Pfizer-BioNTech, est de voir si le sang des personnes vaccinées peut neutraliser le virus. Mais il n’est pas facile pour des scientifiques comme elle d’obtenir des échantillons de sang et de virus.

Elle pense que le gouvernement fédéral aurait dû créer un effort centralisé pour suivre les changements dans le virus en collectant et en testant des échantillons, soit au sein d’organismes gouvernementaux comme le CDC, soit parmi des scientifiques internationaux. « Je n’ai vu aucun effort organisé à ce stade », a déclaré Iwasaki.

Empêcher la propagation du virus, y compris ses nouvelles variantes, nécessitera des actions plus agressives, telles que le port prudent du masque, éviter tout contact avec les autres à l’intérieur, et accélérer le processus de vaccination des personnes, Dit Iwasaki.

« Nous devons améliorer notre jeu », a-t-elle déclaré.

