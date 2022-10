Devriez-vous travailler deux emplois à distance en même temps ?

Environ 26 % des Canadiens âgés de 25 à 54 ans travaillaient exclusivement à domicile, selon le dernier sondage de StatCan.

Le travail à distance donne généralement aux employés une plus grande liberté et flexibilité pour équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Cependant, selon le Washington Post, certains travailleurs ont choisi d’utiliser cette flexibilité supplémentaire pour travailler simultanément sur deux emplois à distance. Ci-dessous, je vais passer en revue certains des avantages et des inconvénients de travailler deux emplois à distance, offrir quelques conseils pour la gestion du temps et expliquer comment cela pourrait affecter vos déclarations de revenus l’année prochaine.

Les avantages de travailler deux emplois à distance simultanément

Travailler deux emplois à distance en même temps peut être tout autant un acte de jonglerie que d’occuper deux emplois en personne en même temps. Certains des avantages de travailler deux emplois à distance incluent :

Un revenu plus élevé

Plus de temps que vous pouvez passer à la maison

Travail plus varié

Prenons une minute pour passer en revue chacun d’entre eux avant de nous plonger dans certains des inconvénients du doublement de votre charge de travail à distance.

Des revenus plus élevés et une meilleure stabilité financière

De manière générale, travailler deux emplois est en corrélation avec gagner plus d’argent. La seule fois où ce ne serait pas le cas, c’est si vous travaillez deux emplois à temps partiel. Dans ce cas, vous gagnerez probablement le même montant que si vous travailliez à temps plein à distance.

David Doyle, responsable de l’économie chez Macquarie Group, prédit que le Canada entrera en récession au cours du premier trimestre de 2023. Le maintien d’un deuxième emploi pour générer un revenu supplémentaire pourrait vous aider à constituer votre épargne d’urgence afin que vous soyez mieux préparé pour ce qui va arriver.

Plus de temps à la maison

L’un des principaux attraits du travail à distance est bien sûr la possibilité de passer plus de temps à la maison. Ceux qui travaillent deux emplois à distance auront plus de temps à la maison que ceux qui ont un modèle de travail hybride et passeront une partie de leur temps dans un bureau ou travailleront un deuxième emploi en personne.

Une plus grande variété de travail

Si vous êtes le genre de personne qui s’ennuie facilement en répétant la même tâche, travailler deux emplois à domicile vous permet de diviser votre temps et de changer les choses. Cela pourrait prévenir le type d’épuisement professionnel causé par un travail quotidien monotone pour le même employeur.

Inconvénients de travailler deux emplois à distance en même temps

Bien que travailler deux emplois à distance ait certainement ses avantages, il y a aussi certains inconvénients dont il faut être conscient, tels que :

Préoccupations éthiques (tous les employeurs ne soutiennent pas leurs employés travaillant deux emplois)

Problème de gestion des délais pour deux travaux

Pas de rémunération des heures supplémentaires (vous travaillez plus d’heures pour un salaire standard)

Confusion et stress dus au changement rapide de contexte

Passons brièvement en revue chacun d’entre eux.

Préoccupations éthiques

De nombreux employeurs découragent (ou même ont des règles contre) leurs employés d’occuper deux emplois simultanément. Cela est particulièrement vrai si vous travaillez pour deux entreprises concurrentes. De plus, de nombreux employeurs préfèrent que leurs employés se concentrent sur un seul emploi au lieu d’être stressés et surmenés tout en essayant d’équilibrer deux postes à temps plein.

Gestion du temps & délais

Travailler à deux emplois à distance peut souvent entraîner des délais contradictoires, une mauvaise communication et créer plus de stress pour vous.

Pas de rémunération des heures supplémentaires

La plupart des employés canadiens ont légalement droit à la rémunération des heures supplémentaires lorsqu’ils travaillent plus de quarante heures par semaine. Cependant, si vous occupez deux emplois, il est très peu probable que vous puissiez tirer profit de la rémunération des heures supplémentaires de l’un ou l’autre de ces emplois. Cela pourrait vous amener à travailler plus d’heures pour un salaire inférieur.

Confusion due au changement de contexte

Disons que l’un de vos travaux à distance implique le développement Web front-end (travail avec HTML, CSS, Javascript, etc.), tandis que l’autre poste implique la conception de systèmes back-end complexes utilisant différents langages de programmation. Si vous basculez constamment entre les deux emplois, vous pourriez facilement devenir confus et faire des erreurs à cause du changement rapide de contexte.

Comment gérer deux tâches à distance

Gérer avec succès deux tâches à distance est certainement possible. Il vous suffit de créer un système pour vous assurer que vous êtes organisé et efficace. Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à gérer.

Gardez un emploi du temps organisé : Le maintien d’un emploi du temps organisé et d’un calendrier détaillé vous permettra de ne pas mélanger vos journées de travail, vos projets, vos délais ou de manquer des réunions virtuelles. N’acceptez pas plus de travail que vous ne pouvez en gérer : il est trop facile d’accepter plus de travail que vous ne pouvez en gérer lorsque vous travaillez à distance. Votre charge de travail peut sembler plus petite qu’elle ne l’est réellement lorsque vous ne travaillez pas dans un bureau. Pour rester au top de votre forme, assurez-vous d’équilibrer votre charge de travail et de ne pas vous surcharger. Soyez ouvert avec vos employeurs : L’honnêteté est toujours la meilleure politique. Alors que certains employeurs ne soutiendront peut-être pas votre décision d’avoir deux emplois, d’autres seront plus compréhensifs. Votre employeur peut même vous aider à établir un horaire de travail à distance qui vous permette d’équilibrer les deux emplois à distance.

Conséquences fiscales du travail simultané de deux emplois à distance

Travailler deux emplois à distance pourrait vous faire payer plus d’impôts que vous ne le pensiez. Cela est particulièrement vrai si vous êtes un employé de l’entreprise (par opposition à un entrepreneur indépendant).

Les chèques de paie hebdomadaires que vous recevez de chaque emploi seront imposés comme s’il s’agissait de votre seul emploi. Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus annuelle, votre revenu annuel total pourrait être plus élevé que prévu. Cela pourrait vous obliger à payer des impôts supplémentaires à l’ARC ou réduire votre remboursement d’impôt prévu.

Vous pouvez consulter les taux et les tranches d’imposition de l’impôt fédéral sur le revenu du Canada sur le site Web de l’ARC ici.

Travailler deux jobs à distance : ça vaut le coup ?

Travailler deux emplois à distance peut vous donner un coussin de revenu supplémentaire sur lequel vous appuyer et vous permet de gagner votre vie à temps plein en travaillant à domicile. Cependant, cela peut également s’accompagner d’un stress supplémentaire, peut aller à l’encontre des réglementations de votre employeur et pourrait vous obliger à payer des impôts sur le revenu fédéraux plus élevés.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.