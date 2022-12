Devriez-vous suivre les conseils de santé mentale que vous voyez sur TikTok ?

TikTok regorge de créateurs offrant des conseils sur la façon d’améliorer votre santé mentale, de combattre l’anxiété ou de détecter les symptômes de la dépression. Avec des millions d’utilisateurs exposés à ces conseils, il est légitime de se demander à quel point ils sont fiables.

Les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Sur TikTok en particulier, le contenu sur la santé mentale est parmi les plus populaires de la plateforme ; en effet, le géant chinois a lui-même créé une page dédiée au “bien-être psychologique” que l’on retrouve sous la rubrique “santé mentale” si celle-ci est tapée dans la barre de recherche.

Face à un tel déluge de contenu, reste à savoir si ce conseil est pertinent ou plutôt trompeur. PlushCare, une plateforme spécialisée dans la prise de rendez-vous pour médecins et thérapeutes, a cherché à y voir plus clair en analysant 500 vidéos TikTok avec les hashtags #mentalhealthtips et #mentalhealthadvice en juillet 2022. Avec l’aide de professionnels de la santé, qui ont en moyenne 15 années d’expérience et de formation dans les 50 meilleures écoles de médecine des États-Unis, la plate-forme a cherché à déterminer si les conseils contenus dans les publications présentaient des informations précises et fiables ou présentaient des risques potentiels pour le bien-être d’un téléspectateur.

Selon leurs résultats, 83,7% des conseils sur la santé mentale sur TikTok dans leur échantillon étaient trompeurs. Alors que plus de la moitié (54%) des conseils contiennent des informations exactes, un peu moins d’un tiers (31%) sont pleins d’informations inexactes. Pire, 14% du contenu contient des informations potentiellement préjudiciables, et seulement 9% des créateurs des vidéos analysées avaient une qualification pertinente pour aider les personnes en difficulté.

Bien que tous les conseils ne soient pas à rejeter, l’étude souligne à quel point il est important de ne pas croire aveuglément toutes les informations de santé trouvées sur TikTok.

Selon l’étude, l’une des raisons pour lesquelles ces vidéos sont si populaires est que la consultation d’un thérapeute a souvent un prix élevé et parfois un temps d’attente très long pour un rendez-vous. Ainsi de nombreux utilisateurs préfèrent se tourner vers des contenus gratuits. Les 500 vidéos analysées avaient accumulé 3,5 millions de “j’aime”, avaient été visionnées près de 25 millions de fois et avaient atteint plus de 43 millions d’abonnés au moment de la publication du rapport. Ces chiffres montrent à quel point l’impact peut être énorme.

Méfiez-vous des vidéos sur le TDAH

Avec plus de 17,9 milliards de vues, le contenu avec le hashtag #TDAH (trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité) est l’un des sujets les plus viraux de la plateforme. Les vidéos sur le trouble déficitaire de l’attention sont partout, mais selon l’étude PlushCare, 100% du contenu des vidéos analysées sur ces sujets contenait des informations trompeuses.

Le contenu sur le trouble de la personnalité limite (“TPL”) est le deuxième plus susceptible de contenir des conseils trompeurs à 94 %, suivi des conseils sur la dépression et l’anxiété (90 %).

Mais si la plupart des informations sont trompeuses, certains conseils peuvent être corrects. C’est le cas de la moitié des contenus analysés sur le TDAH, tandis que 18 % contenaient des conseils potentiellement préjudiciables. Les conseils généraux sur la santé mentale et le bien-être avaient le pourcentage le plus élevé de contenu pertinent (59 %), tandis que les vidéos traitant de traumatismes étaient les moins précises, 58 % présentant des informations inexactes.

