Devriez-vous retarder votre consommation de caféine matinale ?

Dans certains cas, préviennent les experts, les risques de retarder votre consommation de caféine matinale pourraient dépasser les prétendus avantages – voire être dangereux.

Comment fonctionne la caféine et combien de temps elle dure

Tout au long de la journée, votre corps produit une substance chimique appelée adénosine, qui se lie aux récepteurs de votre cerveau et vous rend somnolent. La caféine vous réconforte en bloquant ces récepteurs, a déclaré Marilyn Cornelis, chercheuse en caféine à la faculté de médecine Feinberg de l’Université Northwestern.

Mais vous ne ressentez pas les effets stimulants de la caféine immédiatement après votre première gorgée de café, a déclaré Michael Grandner, directeur du programme de recherche sur le sommeil et la santé à l’Université de l’Arizona. Il faut environ 20 à 30 minutes pour que la caféine soit absorbée dans votre circulation sanguine, atteigne votre cerveau et vous fasse sentir plus alerte, a-t-il déclaré.

La durée pendant laquelle la caféine vous maintient alerte « varie considérablement », en partie en fonction de votre génétique, a déclaré le Dr Cornelis.

Certaines personnes peuvent prendre une boisson un matin et « rouler dessus pendant une grande partie de la journée », a-t-elle déclaré. D’autres éliminent plus rapidement la caféine de leur corps et pourraient vouloir une autre tasse dans quelques heures, a-t-elle ajouté.