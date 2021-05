Devriez-vous rembourser votre hypothèque à la retraite? Les experts pèsent

Bien sûr, il y a quelques avantages immédiats à rembourser un prêt hypothécaire: vos obligations mensuelles diminuent et vous pouvez avoir plus de marge de manœuvre dans votre flux de trésorerie.

De même, si vous investissez dans des obligations qui génèrent 1,5% et que vous payez plus que cela sur votre prêt hypothécaire, vous annulez essentiellement les gains des obligations, a déclaré CFP Allan Roth, fondateur de Wealth Logic à Colorado Springs, Colorado. .

Parfois, les calculs peuvent être coupés et séchés. Autrement dit, si vous payez plus d’intérêts sur votre prêt hypothécaire que les intérêts que vous gagnez sur l’argent que vous utiliseriez pour le rembourser – et que les conséquences fiscales de le faire seraient minimes – cela peut être une décision facile. .

En d’autres termes, si le fait d’avoir un actif illiquide – votre maison – interfère avec la réalisation de vos objectifs financiers, il peut être préférable de conserver l’argent ailleurs, soit dans un compte de trésorerie ou de placement, en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque (combien de temps avant vous avez besoin d’argent et si vous pouvez supporter la volatilité des marchés).

De plus, sachez que lorsque vous remboursez votre prêt hypothécaire, les liquidités que vous employez se transforment essentiellement en valeur nette de votre maison, ce que vous pourrez ou non exploiter facilement plus tard.

Schmehil et d’autres conseillers financiers ont déclaré, cependant, que même si vous déterminez que les calculs suggèrent qu’il serait plus logique sur le plan financier de continuer à payer votre prêt hypothécaire, il y a le côté émotionnel du calcul qui peut – et peut-être devrait – peser lourd.

« Oui, les clients pourraient potentiellement gagner plus d’argent en nous laissant du capital pour gérer et obtenir des rendements nets d’impôts plus élevés que le coût d’intérêt de leur prêt hypothécaire », a déclaré le CFP Larry Ginsburg, propriétaire et président de Ginsburg Financial Advisors à Oakland, en Californie.

« Pourquoi spéculer sur la valeur nette de leur maison? Quel avantage majeur cela procure-t-il à un client? » Dit Ginsburg. « Nous recommandons généralement de rembourser l’hypothèque et de bénéficier du bénéfice émotionnel de la réduction des frais généraux fixes. »

Par exemple, a-t-il déclaré, cela aide à atténuer le niveau d’anxiété des retraités pendant les ralentissements du marché, car ils s’inquiètent moins de la façon dont leur revenu est affecté, même lorsqu’ils n’ont aucune raison de s’inquiéter.

Ginsburg a déclaré que les clients qui étaient initialement en désaccord avec son conseil de se débarrasser de leur prêt hypothécaire l’ont ensuite remercié.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un me dire qu’il était mécontent d’avoir remboursé son hypothèque», a-t-il déclaré.