Devriez-vous passer au Galaxy Z Flip 5 ? Comment cela se compare-t-il aux flips plus anciens

Le Galaxy Z Flip 5, lancé le 11 août, constitue le plus grand pas en avant que le téléphone à clapet de Samsung ait franchi depuis des années. Cela est dû en grande partie au nouvel écran de protection situé à l’extérieur du téléphone, qui est nettement plus grand que les années précédentes. Le nouvel écran extérieur permet d’utiliser des applications et d’envoyer des messages texte sans ouvrir le Z Flip, renforçant potentiellement son attrait auprès des premiers acheteurs d’un pliable.

Cependant, pour les personnes qui possèdent déjà un ancien Galaxy Z Flip, cela vaut-il la peine de le mettre à niveau ? La réponse dépend en grande partie de votre budget, de vos priorités et de l’état de votre téléphone. Le nouvel écran de couverture rend l’utilisation du Galaxy Z Flip 5 considérablement différente des modèles précédents, même par rapport au Z Flip 4 de l’année dernière.

Mais à partir de 1 000 dollars, les téléphones à clapet de Samsung ne sont pas bon marché. Si vous avez acheté un Galaxy Z Flip 4 l’année dernière et qu’il est toujours en bon état, vous pouvez vous sentir bien en le gardant pendant encore un an ou deux. Cependant, étant donné que les opérateurs offrent essentiellement le Galaxy Z Flip 5 via des offres d’échange, la mise à niveau vers le nouveau téléphone à clapet de Samsung n’est pas non plus une mauvaise idée.

Voici un aperçu de la façon dont le Galaxy Z Flip 5 se compare aux générations précédentes, pour vous aider à décider si la mise à niveau vaut la peine. Si vous décidez de procéder à une mise à niveau, assurez-vous de voir si vous êtes admissible à une offre de reprise. Verizon, AT&T et T Mobile offrent tous d’importantes remises d’échange, ce qui pourrait vous permettre d’acquérir un Z Flip 5 gratuitement.

Regarde ça: Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : les téléphones à clapet sont à nouveau cool 07h45

Galaxy Z Flip 5 contre Galaxy Z Flip 4

L’écran extérieur du Samsung Galaxy Z Flip 4 mesure un peu moins de 2 pouces. Patrick Holland/CNET

La plus grande différence entre le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Flip 4 réside dans l’écran de couverture du nouveau modèle. L’écran externe du Z Flip 5 mesure 3,4 pouces, ce qui en fait presque la taille de l’écran de l’iPhone 4, tandis que l’écran externe du Z Flip 4 mesure 1,9 pouces.

L’écran de couverture du Z Flip 5 étend considérablement ce que vous pouvez faire sur le Z Flip sans l’ouvrir. Bien que vous puissiez toujours voir les notifications et vérifier l’heure ou votre calendrier sur l’écran de couverture du Z Flip 4, l’écran du Galaxy Z Flip 5 est suffisamment grand pour taper des textes, regarder YouTube et rechercher des itinéraires sur Google Maps. Vous souhaiterez probablement ouvrir le téléphone pour la plupart des tâches, mais avoir la possibilité de lire une notification ou d’envoyer un message facilement d’une seule main est étonnamment utile.

Cela ressemble à un juste milieu entre une montre intelligente et un smartphone. L’écran est plus grand et plus facile à voir que l’affichage au poignet d’une montre, mais il tient toujours dans la paume de votre main, contrairement à un téléphone standard.

L’autre changement majeur du Galaxy Z Flip 5 est son nouveau processeur. Le dernier téléphone à clapet de Samsung fonctionne sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, la même puce qui alimente la gamme Galaxy S23. Cela apporte des améliorations subtiles au traitement de l’image, ce qui donne de meilleures photos et améliore également la durée de vie de la batterie. Et vous obtiendrez plus de stockage au niveau de base, ce qui pourrait être important à considérer si vous utilisez actuellement un Galaxy Z Flip 4 de 128 Go.

Samsung a également amélioré le design du Z Flip avec la dernière génération en lui dotant d’une charnière qui lui permet de se replier complètement à plat une fois fermé. Ainsi, il n’y a plus d’espace près de la charnière lorsque l’appareil est fermé, ce qui le rend plus compact.

Le Galaxy Z Flip 5 a l’air chic avec son nouvel écran de couverture

Voir toutes les photos

L’essentiel : Les mises à niveau annuelles du téléphone ne sont généralement pas très spectaculaires, mais le plus grand écran de couverture du Galaxy Z Flip 5 en fait la rare exception. Ceci, combiné au stockage supplémentaire du modèle moins cher, à la nouvelle charnière et aux améliorations mineures de la durée de vie de l’appareil photo et de la batterie, en fait une mise à niveau convaincante d’une année sur l’autre. Mais si vous ne vous précipitez pas pour adopter un écran externe plus grand, que vous n’êtes pas admissible à un accord de reprise et que votre Z Flip 4 est en bon état, je vous recommande d’attendre. Le Galaxy Z Flip 4 devrait encore avoir beaucoup de vie, puisqu’il n’a qu’un an.

Galaxy Z Flip 5 contre Galaxy Z Flip 3

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung fonctionne sur un processeur qui a maintenant environ deux ans. Sarah Tew/CNET

Le téléphone Flip de Samsung, âgé de 2 ans, a beaucoup en commun avec le Z Flip 4. Mais comme le Galaxy Z Flip 3 fonctionne sur un processeur plus ancien et dispose d’une batterie plus petite que le Z Flip 4, vous aurez beaucoup à gagner en mise à niveau vers le Z Flip 5. Non seulement vous obtenez un écran de couverture beaucoup plus grand, mais vous devriez également constater des gains notables dans la durée de vie de la batterie, grâce à la nouvelle puce du Z Flip 5 et à une batterie plus grande (capacité de 3 700 mAh contre 3 300 mAh sur le Z Flip 5). Retourner 3). De plus, la nouvelle charnière rend le Z Flip 5 plus élégant que le Z Flip 3 lorsqu’il est fermé.

Samsung n’a pas sensiblement modifié les autres aspects du Galaxy Z Flip ces dernières années. Le modèle le plus récent dispose toujours d’un appareil photo principal de 12 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 10 mégapixels. Mais le nouveau processeur devrait apporter quelques améliorations au traitement de l’image, surtout maintenant que la puce du Z Flip 3 a environ deux ans.

Néanmoins, si vous êtes satisfait de votre Z Flip 3 et que vous n’êtes pas admissible à une offre d’échange, vous pourrez le conserver en toute sécurité pendant encore un an. Samsung propose cinq ans de mises à jour de sécurité et quatre générations de mises à jour de version Android, de sorte que votre appareil ne devrait pas encore se sentir obsolète. Depuis la sortie du Z Flip 3 en 2021, il devrait bénéficier de nouvelles mises à jour de la version Android jusqu’en 2025.

L’essentiel: Lorsqu’il s’agit de savoir si vous devez effectuer une mise à niveau, le Galaxy Z Flip 3 se situe en plein milieu. Les changements apportés au Galaxy Z Flip 5 sont suffisamment importants pour justifier une mise à niveau. Mais le Flip de troisième génération de Samsung n’est pas non plus si ancien que vous manquiez des fonctionnalités de base, comme la résistance à l’eau, les mises à niveau de la version Android ou la 5G.

Galaxy Z Flip 5 contre Galaxy Z Flip 2020 (modèle original et 5G)

Le Galaxy Z Flip original commence peut-être à se sentir un peu fragile. Andrew Hoyle/CNET

Samsung a lancé deux modèles de Galaxy Z Flip en 2020. Il y a la version originale, qui a fait ses débuts en février, et un deuxième modèle avec 5G et une puce plus récente qui est sorti quelques mois plus tard, en août. Si vous possédez l’un de ces Z Flips, vous pouvez vous sentir bien en effectuant une mise à niveau. Les deux téléphones ont environ trois ans, ce qui signifie qu’ils commencent peut-être à se sentir lents et que la durée de vie de la batterie n’est probablement plus ce qu’elle était.

Au-delà des éléments de base, comme de meilleures performances et une meilleure autonomie de la batterie, la mise à niveau a beaucoup à gagner. L’écran de couverture du Z Flip 5 sera encore plus important, puisque les deux premiers modèles avaient un écran extérieur encore plus petit que le Z Flip 3 et le Z Flip 4. Le petit écran à l’extérieur des deux premiers Z Flip mesurait 1,1 pouces, ce qui rend il est à peine assez grand pour voir l’heure et le niveau de la batterie. Les deux téléphones ont également des batteries plus petites que le Z Flip 5 et manquent de résistance à l’eau. Et rappelez-vous, le modèle lancé en février ne prend même pas en charge la 5G.

Si ce n’est pas déjà fait, ces téléphones cesseront probablement bientôt de recevoir les mises à jour de la version Android. Samsung a étendu sa politique de mise à jour logicielle pour inclure quatre générations de mises à jour Android en 2021, ce qui signifie que les premiers Z Flips n’étaient garantis que de recevoir trois générations de mises à niveau.

L’essentiel : Si vous possédez un Galaxy Z Flip de l’ère 2020, il est temps de procéder à une mise à niveau. À peu près tout sur le Z Flip 5 semblera nouveau, de l’écran de couverture massif à la durée de vie plus longue de la batterie en passant par le design amélioré.