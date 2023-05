Devriez-vous passer à Unlimited Plus ?

Les nouvelles options illimitées myPlan de Verizon sont en ligne et disponibles à partir d’aujourd’hui. Après les avoir annoncés pour la première fois plus tôt dans la semaine comme le type de plan qui permet aux clients «d’obtenir exactement ce que vous voulez» et de «payer uniquement ce dont vous avez besoin», nous connaissons maintenant tous les détails de chacun. Nous vous avons dit que nous plongerions plus loin pour vous aider à décider si vous devriez passer à Unlimited Plus ou Unlimited Welcome, alors faisons-le.

Devriez-vous passer aux nouvelles options myPlan de Verizon ? Je pense que la réponse à cette question est assez simple, mais nous pouvons toujours tout expliquer.

Verizon MyPlan : Bienvenue illimité contre Unlimited Plus

Avec les nouvelles options myPlan de Verizon, vous n’avez plus que deux choix de forfaits illimités. Fini le temps des 4, 5 ou 6 plans différents, il y a Unlimited Welcome et Unlimited Plus, car la simplicité est une grande partie de la vente. Pour commencer, voici un myPlan plan panne.

Accueil illimité

Prix : 65 $/ligne lignes simples ; 30 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique)

: 65 $/ligne lignes simples ; 30 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique) Données 5G : 5G illimitée sur tout le territoire

: 5G illimitée sur tout le territoire 5G haut de gamme : Non inclus

: Non inclus Point d’accès pour mobiles : Non inclus

: Non inclus Remise sur les appareils connectés : Non inclus

: Non inclus Complément Internet à domicile : 40 $/mois

: 40 $/mois Garantie de prix: Non inclus

Illimité Plus

Prix : 80 $/ligne lignes simples ; 45 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique)

: 80 $/ligne lignes simples ; 45 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique) Données 5G : 5G illimitée sur tout le territoire

: 5G illimitée sur tout le territoire Données 5G haut de gamme : Ultra Large Bande 5G illimitée

: Ultra Large Bande 5G illimitée Point d’accès pour mobiles : 30 Go

: 30 Go Remise sur les appareils connectés : Jusqu’à 50% de réduction

: Jusqu’à 50% de réduction Complément Internet à domicile : 25 $/mois

: 25 $/mois Garantie de prix: 3 années

En résumé, une seule ligne sur Unlimited Welcome vous coûterait 65 $ par mois avec le paiement automatique. Cela vous donne accès au réseau 5G régulier de Verizon, qui est souvent aussi lent que leur ancien réseau LTE. Vous n’avez pas accès à leur réseau premium 5G Ultra Wideband et vous n’obtenez pas non plus de données de point d’accès. Votre prix ne serait pas non plus garanti et Verizon pourrait apparemment le changer dans quelques mois.

Une seule ligne sur Unlimited Plus vous coûterait 80 $ par mois avec le paiement automatique. Vous avez accès aux réseaux 5G et 5G Ultra Wideband dans une capacité illimitée. Vous bénéficiez également de 30 Go de données de point d’accès à utiliser, d’une remise sur les forfaits d’appareils connectés (comme une montre intelligente), d’une remise sur le service Internet à domicile de Verizon et d’un blocage des prix pendant 3 ans.

Avantages de Verizon myPlan

Étant donné que ces plans ressemblent pour la plupart à des plans illimités de la vieille école d’il y a des années, vous vous demandez peut-être où se trouve l’argumentaire de vente et cette conversation initiale sur l’obtention et le paiement uniquement de ce que vous voulez. Eh bien, Verizon a dégroupé les avantages précédemment inclus et vous permettra désormais de choisir ce dont vous avez besoin. Cependant, ils vous factureront désormais 10 $ par avantage, mais gardez à l’esprit que vous pouvez ajouter ou supprimer des avantages à tout moment et que vous n’êtes bloqué sur aucun d’entre eux si vous ne le souhaitez pas.

Pour le moment, Verizon offre les avantages suivants à myPlan des plans pour 10 $/mois chacun :

Pack Disney+

Point d’accès mobile de 100 Go

Adhésion Walmart+

Apple One

Famille Apple Music

Données et sécurité des montres connectées

3 jours TravelPass

+jouer Crédit mensuel

Stockage en nuage de 2 To

Cette liste n’est pas très longue, donc Verizon a déjà dû s’engager à ajouter de nouveaux avantages à l’avenir. Pour le moment, nous ne savons pas ce qu’il en sera.

Maintenant, si nous évaluons certains avantages, tout reste assez simple. Si vous aviez le plan de bienvenue illimité (65 $/mois) et que vous ajoutiez le forfait Disney+ (10 $) et le point d’accès mobile de 100 Go (10 $), votre facture passerait alors à 85 $/mois tant que le paiement automatique est actif. Si vous avez choisi le forfait Unlimited Plus (80 $/mois) et Disney+ (10 $) et Apple Music Family (10 $) et Walmart+ (10 $), votre facture mensuelle passerait alors à 110 $/mois.

Facile à comprendre, non ?

Devriez-vous passer aux options Verizon myPlan ?

Voici le problème – si vous êtes nouveau sur Verizon, ce sont essentiellement vos seules options de forfait illimité 5G où vous pourrez ajouter les meilleurs smartphones avec des remises ou sur des plans de paiement. Si vous n’aimez pas l’un ou l’autre ou pensez qu’ils sont trop chers, vous pouvez plutôt choisir parmi leurs offres prépayées, qui ne sont pas mauvaises et pourraient être une bien meilleure affaire que ces nouveaux myPlan des plans. Cependant, cela vous obligerait principalement à apporter votre propre téléphone.

Que faire si vous avez un ancien forfait illimité Verizon, comme Get More, Play More, Do More ou 5G Start ? Je ne vois aucune raison pour que vous passiez à ces nouveaux plans. Les anciens plans incluent de nombreux avantages pour lesquels Verizon souhaite maintenant que vous payiez 10 $/mois de plus.

Le forfait illimité Get More le plus cher comprend un accès 5G premium illimité, un point d’accès de 50 Go, 50 % de réduction sur les appareils connectés, 1 TravelPass chaque mois, Apple Music, le pack Disney+, Apple Arcade ou Google Play Pass et 600 Go de stockage cloud Verizon. Cela coûte 90 $ / mois.

A titre de comparaison, le nouveau forfait Unlimited Plus commence à 80 $ / mois, passerait ensuite à 90 $ / mois si vous ajoutiez uniquement le pack Disney +. Vous devrez alors payer 10,99 $ pour Apple Music, 5 $ pour Apple Arcade et 6 $ pour le stockage en nuage pour correspondre au reste des fonctionnalités. Ce nouveau Unlimited Plus ne dispose également que de 30 Go de données de point d’accès par rapport aux 50 Go de Get More. Pour configurer un plan au niveau de Get More, nous sommes au moins 22 $ de plus par mois avec moins de points d’accès. Et ce n’est que Get More, le plan le plus cher de l’ancienne gamme de Verizon.

Pour ceux sur Play More, vous payez 80 $ / mois et cela inclut Disney + et Apple Arcade, ainsi qu’un point d’accès de 25 Go. Unlimited Plus vous obligerait à payer 10 $/mois de plus pour Disney+, faisant passer le prix à 90 $/mois. Il n’inclut pas Apple Arcade ou Google Play Pass, qui vous coûteraient désormais 5 $.

Vous avez eu l’idée. Les nouveaux plans myPlan Unlimited Welcome ou Unlimited Plus ne sont en aucun cas meilleurs que les plans précédents. De presque toutes les manières possibles, ils sont plus chers ou vous obtenez simplement moins. Il n’y a tout simplement pas moyen de contourner cela. Alors que Verizon veut vous vendre l’idée que vous pouvez personnaliser chaque plan à votre goût, ce qu’ils ont vraiment fait, c’est supprimer les fonctionnalités précédemment incluses pour vous les facturer maintenant.

Tenez-vous en à votre plan actuel aussi longtemps que vous le pouvez.