Devriez-vous parler de votre activité secondaire lors d’un entretien d’embauche ?

Au cours de la dernière année, en raison d’une combinaison de besoins financiers et de plus de temps libre pendant les blocages, de nombreux Américains ont transformé leurs projets de passion créative en emplois secondaires lucratifs. Et maintenant, dans le marché du travail tendu d’aujourd’hui, bon nombre de ces personnes sont prêtes à trouver un nouvel emploi au milieu d’un nombre record d’ouvertures dans l’économie américaine en reprise. Avec des gens qui démissionnent pour trouver un nouvel emploi en masse, la concurrence pour se démarquer peut être rude. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau 9 à 5, devriez-vous parler de votre bousculade lors d’un entretien d’embauche ? La réponse dépendra de votre activité secondaire, du nouveau travail et de vos objectifs avec les deux. Par exemple, si vous avez l’intention de continuer à travailler sur votre travail parallèle aux côtés de votre 9 à 5, vous voudrez vérifier la politique de l’employeur sur le travail au noir, explique Ginny Cheng, coach de Career Contessa. Il peut vous être demandé de signer un contrat pour confirmer que vous ne ferez aucun travail extérieur pendant le temps de l’entreprise, ou vous pourriez être tenu de signer un avis de non-concurrence indiquant que vous ne fournirez pas vos services de manière indépendante s’il s’agit d’une concurrence directe ou d’un conflit. d’intérêt avec l’employeur. En ce qui concerne l’objectif final de votre activité secondaire, si vous espérez en faire votre emploi à temps plein dans un proche avenir, vous ne voudrez peut-être pas parler de ces projets en détail avec un employeur potentiel, explique le coach de carrière et rédacteur de curriculum vitae Chelsea Jay. Mais d’un autre côté, « si quelqu’un développe une entreprise, c’est un effort à long terme. Je pense que les employeurs le reconnaissent », explique Brianne Thomas, responsable du recrutement chez Jobvite, société de logiciels de recrutement. Quel que soit le niveau de divulgation que vous choisissez, il existe de nombreuses façons de parler de votre projet de passion lors d’un entretien d’embauche qui peuvent vous aider à vous démarquer en tant que candidat. CNBC Make It s’est entretenu avec des experts en recrutement sur la façon de faire en sorte que la discussion de votre côté dans un entretien d’embauche fonctionne en votre faveur.

Utilisez votre côté agitation pour vous démarquer en tant que candidat à l’emploi

Si votre activité secondaire est directement liée à l’emploi pour lequel vous postulez, c’est une expérience et des compétences supplémentaires dont vous pouvez parler, explique Jay. Parlez de ce que vous avez gagné grâce à cette activité secondaire d’une manière qui montre les avantages pour l’employeur s’il vous embauche. Supposons que vous ayez lancé une entreprise de planification d’événements pour aider les gens à se connecter pendant les blocages, et que vous souhaitiez maintenant passer à un rôle de gestion d’événements au sein d’une organisation. En tant que nouvel employé, dit Jay, vous pouvez apporter avec vous les contacts et la visibilité que vous avez créés vous-même, ce qui facilite le verrouillage de certains sites et services sur un marché concurrentiel. Fondamentalement, si votre travail parallèle est pertinent pour le poste pour lequel vous passez un entretien, incluez-le dans votre CV et votre processus de candidature, ajoute-t-elle.

Soyez transparent sur vos intentions

Une autre façon de discuter d’une activité secondaire dans un entretien d’embauche sans que cela ne soit perçu comme un signal d’alarme est d’être honnête sur la raison pour laquelle vous avez une autre source de revenus. Par exemple, si vous avez lancé une entreprise parallèle pour rembourser vos prêts étudiants ou votre hypothèque plus rapidement, vous pouvez intégrer cela dans la conversation et « aider à mettre l’employeur à l’aise », dit Jay. D’un autre côté, il est possible que vous ayez commencé votre activité secondaire uniquement comme un débouché créatif, et maintenant c’est quelque chose que vous maintenez juste pour le plaisir. Dans ce cas, Cheng suggère de structurer votre projet de passion de la même manière que vous parleriez des passe-temps et des activités que vous avez en dehors du travail et qui vous permettent de vous sentir épanoui. Les responsables du recrutement savent que les gens ont une vie en dehors du travail, « que vous preniez la parole lors d’événements, que vous soyez président de PTA ou que vous soyez bénévole à l’église – nous avons tous de nombreux engagements, et personne ne s’attend à ce que vous le justifiiez au travail », dit Cheng.

Montrez vos compétences en gestion du temps

Même si votre activité secondaire ne correspond pas aux besoins du poste pour lequel vous passez un entretien, vous pouvez toujours en parler d’une manière qui montre vos compétences en tant qu’employé et leader, dit Cheng. Il faut de la gestion du temps et de la discipline pour gérer vos propres opérations, alors intégrez cela dans la façon dont vous intégrez la même éthique de travail dans votre travail quotidien. Si c’est quelque chose que vous avez toujours géré le soir ou le week-end, mentionnez-le également. De plus, « si vous le faisiez déjà dans une entreprise précédente depuis des années et que vous vous êtes assuré que cela n’affecte pas votre travail, c’est un bon moyen d’encadrer la conversation », explique Cheng. « Établissez la confiance pour savoir pourquoi votre travail annexe ne vous détournera pas du travail de 9 à 5. »

Comment un projet passion peut faire de vous un meilleur employé