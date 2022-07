Devriez-vous obtenir votre enfant un entraîneur de TDAH ?

Vous recherchez peut-être un soutien supplémentaire pour aider votre enfant atteint de TDAH à réussir à l’école et à la maison. Un coach TDAH peut enseigner aux enfants de nouvelles stratégies d’organisation, de gestion du temps et d’étude – et leur donner la responsabilité lorsqu’ils apportent des changements.

“Nous identifions un comportement dysfonctionnel, puis identifions un comportement plus sain pour le remplacer”, explique Maynard, qui contribue à ADDitude, propriété de la société mère de WebMD. “Nous travaillons sur la cohérence et la maintenons pour que cela devienne une nouvelle habitude, une nouvelle façon d’étudier, une nouvelle façon de performer au travail, une nouvelle façon de mieux faire face aux défis.”

Les entraîneurs aident les personnes atteintes de TDAH à faire face à des problèmes courants tels que la planification, la concentration et l’établissement d’objectifs. La première étape consiste à discuter de ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie quotidienne, explique Sandy Maynard, une coach TDAH de la région de Boston qui travaille avec des adolescents et des adultes.

Maynard recommande le coaching pour les enfants de 13 ans et plus. À ce moment-là, dit-elle, “ils sont plus aptes à s’approprier les objectifs qu’ils se sont fixés [for] cette semaine », dit-elle.

Les entraîneurs peuvent également travailler directement avec les parents – y compris ceux des jeunes enfants – pour les aider à établir une structure, des habitudes et des routines dans la famille, dit Maynard.

Bien que les coachs TDAH puissent être utiles pour responsabiliser les enfants, ils devraient également aider leurs clients à développer leur responsabilité individuelle, déclare la psychologue Laura Anthony, PhD, du Children’s Hospital Colorado et de la faculté de médecine de l’Université du Colorado.

“Cela peut être une très bonne chose s’ils essaient d’acquérir de nouvelles compétences et ne se contentent pas de s’asseoir sur l’enfant pendant qu’ils font ce qu’ils sont censés faire”, déclare Anthony. “Je crois vraiment que vous devez développer ces compétences d’indépendance dès le début.”