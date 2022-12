Devriez-vous mentir à vos enfants à propos du Père Noël ?

Le Père Noël est une figure bien-aimée parmi les enfants du monde entier. C’est délicieux et magique de savoir qu’un vieil homme joyeux offre le cadeau dont on a le plus envie en montant sur un traîneau tiré par un renne volant ! Les enfants attendent souvent avec impatience l’arrivée du Père Noël, ravis des cadeaux qu’il leur apportera et lui laissant du lait et des biscuits à grignoter. C’est une tradition amusante maintenue en vie en maintenant un petit mensonge inoffensif. Cependant, certains experts pensent que mentir aux enfants à propos du Père Noël pourrait être nocif.

Les gens parlent depuis longtemps de leur malaise à maintenir l’histoire du Père Noël. Cela les oblige à mentir à leurs enfants et à produire souvent de fausses preuves (des cadeaux du Père Noël et une assiette finie de biscuits) pour étayer l’histoire. Dans presque tous les autres cas, cela compterait comme un éclairage au gaz. Les gens ont partagé des récits sur la façon dont ils se sont sentis trahis lorsqu’ils ont découvert que leurs parents leur avaient menti. Certains ont même dit qu’ils pensaient ne plus pouvoir faire confiance à leurs parents.

Ayant grandi dans un foyer non chrétien, mes parents ont promu le Père Noël. Quand j’ai découvert qu’il n’était pas réel, j’ai commencé à croire que je ne pouvais pas faire confiance à mes parents – s’ils mentaient à ce sujet, sur quoi d’autre mentaient-ils ? Ne mentez pas à vos enfants. Le Père Noël devrait être connu pour être un personnage fictif. — Nathaniel Jolly – Ep 4:29 (@NathanielJolly) 22 décembre 2022

Opinion impopulaire : C’est bizarre et pas cool de mentir à vos enfants à propos du Père Noël. En tant que parents, nous espérons construire une base de CONFIANCE avec eux dès leur plus jeune âge, mais à 8 ou 9 ans, ils découvriront que nous leur avons menti pendant des années. Ce n’est pas parce que c’est NORMAL que nous le faisons. —Tyler Todt (@tyromper) 16 décembre 2022

Une enseignante australienne, Rebecca English, a déclaré à The Conversation que “le Père Noël encourage soi-disant l’imagination mais… vous demandez vraiment aux enfants de suspendre la criticité et de croire à une fiction”. Elle a en outre ajouté que “l’histoire du Père Noël encourage les enfants à consommer les idées des autres” au lieu de promouvoir l’émerveillement. Le philosophe Peter Ellerton était également contre le fait de mentir aux enfants au sujet du Père Noël. “Considérez ce qui doit suivre de l’histoire du Père Noël. Si seuls les enfants sages reçoivent des cadeaux, qu’est-ce que cela dit des familles pauvres ? Quels jugements de valeur sont formés ? Et si les enfants eux-mêmes étaient pauvres ? Quel impact ce récit a-t-il sur leur estime de soi ? Les enfants sont beaucoup plus attentifs à ces implications que nous leur attribuons », a-t-il déclaré.

Les utilisateurs de Twitter ont également parlé de cela et d’autres appréhensions.

Il est presque temps de mentir à vos enfants et de laisser un homme blanc fictif s’attribuer le mérite de tout votre travail acharné tandis qu’un tas d’enfants pauvres pensent que le Père Noël doit les détester. vraiment je ne comprends pas. qu’est-ce qui ne va pas avec “Je t’ai offert des cadeaux parce que je t’aime beaucoup et c’est notre tradition” – f*male b*tch (@Ahhmandah) 29 novembre 2020

S’asseoir sur les genoux du Père Noël et accepter des sucettes de sa part annule les discussions sur le danger que nous avons avec nos enfants. — Jennifer Rezmann (@1jenniwren1) 23 décembre 2022

Cependant, d’autres, comme la psychologue Kelly-Ann Allen, pensent que la tradition est importante pour créer des souvenirs inoubliables. «Les gens qui participent à des rituels autour du Père Noël et de Noël créent littéralement des souvenirs avec leurs enfants. Ils marquent des occasions distinctes dans le temps dont on se souviendra à l’avenir d’une manière qui aide à soutenir les traditions familiales transgénérationnelles et les expériences sociales partagées. Elle était favorable à ce que les parents portent des jugements adaptés à leur âge sur ce qu’ils disent à leurs enfants.

