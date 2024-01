Devriez-vous investir dans l’ETF Invesco Leisure and Entertainment (PEJ) ?

Lancé le 23/06/2005, l’ETF Invesco Leisure and Entertainment (PEJ) est un fonds négocié en bourse à gestion passive conçu pour offrir une large exposition au segment de la consommation discrétionnaire – Loisirs et divertissement du marché boursier.

Bien qu’ils constituent un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF à gestion passive sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et particuliers en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.

Les ETF sectoriels conviviaux pour les investisseurs offrent de nombreuses options pour obtenir un faible risque et une exposition diversifiée à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Consommation discrétionnaire – Loisirs et divertissement est l’un des 16 grands secteurs Zacks de la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 12e, ce qui le place dans les 25 % inférieurs.

Détails de l’index

Le fonds est sponsorisé par Invesco. Il a amassé des actifs de plus de 308,92 millions de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands ETF tentant d’égaler la performance du segment de la consommation discrétionnaire – Loisirs et divertissement du marché boursier. PEJ cherche à égaler la performance de l’indice Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex avant frais et dépenses.

L’indice Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex est composé d’actions de sociétés américaines de loisirs et de divertissement. L’indice est conçu pour procurer une appréciation du capital en évaluant minutieusement les sociétés sur la base de divers critères de mérite d’investissement, notamment la croissance fondamentale, la valorisation des actions, l’opportunité des investissements et les facteurs de risque.

Frais

Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d’un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux dont le coût est plus élevé, en supposant que tous les autres paramètres restent les mêmes.

Les dépenses d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,58 %, ce qui le place à égalité avec la plupart des produits homologues du secteur.

Il a un rendement en dividende sur 12 mois de 0,47 %.

Exposition sectorielle et principaux titres

Il est important de se pencher sur les avoirs d’un ETF avant d’investir malgré les nombreux avantages de ce type de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à une action unique. Et la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

L’histoire continue

Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de la consommation discrétionnaire – environ 46,20 % du portefeuille. Les télécommunications et l’industrie complètent le trio de tête.

En ce qui concerne les participations individuelles, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) représente environ 5,43 % du total des actifs, suivie de Warner Bros Discovery Inc (WBD) et Airbnb Inc (ABNB).

Les 10 principaux titres représentent environ 46,60 % du total des actifs sous gestion.

Performance et risque

L’ETF a perdu environ -2,03 % et a augmenté d’environ 1,83 % jusqu’à présent cette année et au cours de la dernière année (au 23/01/2024), respectivement. PEJ s’est négocié entre 34,95 $ et 43,23 $ au cours de cette dernière période de 52 semaines.

L’ETF a un bêta de 1,34 et un écart type de 24,87 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à haut risque dans le domaine. Avec environ 32 titres, son exposition est plus concentrée que celle de ses pairs.

Alternatives

L’ETF Invesco Leisure and Entertainment arbore un classement Zacks ETF de 4 (Vente), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio des dépenses et l’élan, entre autres facteurs. Le PEJ n’est donc pas une option appropriée pour les investisseurs cherchant à s’exposer au segment du marché des ETF de consommation discrétionnaire. Au lieu de cela, il existe de meilleurs ETF à considérer dans le domaine.

L’ETF Global X Video Games & Esports (HERO) suit l’INDEX SOLACTIVE VIDEO GAMES & ESPORTS et l’ETF VanEck Video Gaming and eSports (ESPO) suit MVIS GLOBAL VIDEO GAMING AND ESPORTS IND. L’ETF Global X Video Games & Esports a 124,87 millions de dollars d’actifs, l’ETF VanEck Video Gaming et eSports a 248,82 millions de dollars. HERO a un ratio de dépenses de 0,50 % et ESPO facture 0,56 %.

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et sur d’autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d’investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l’univers d’investissement des ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd’hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit

ETF Invesco Leisure and Entertainment (PEJ) : rapports de recherche sur l’ETF

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) : Rapport d’analyse des actions gratuit

ETF Global X pour jeux vidéo et sports électroniques (HERO) : rapports de recherche sur l’ETF

ETF VanEck pour les jeux vidéo et les sports électroniques (ESPO) : rapports de recherche sur l’ETF

Airbnb, Inc. (ABNB) : Rapport d’analyse des actions gratuit

Pour lire cet article sur Zacks.com cliquez ici.

Recherche d’investissement Zacks