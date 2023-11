Devriez-vous faire de l’exercice lorsque vous êtes malade ?

“],”filter”:”nextExceptions”:”img, blockquote, div”,”nextContainsExceptions”:”img, blockquote, a.btn, ao-button”,”renderIntial”:true,”wordCount”:350 }”>

Cet article a été initialement publié sur Oxygène.

Si vous êtes constamment actif, vous vous sentez probablement fort, en bonne santé et parfois totalement invincible. Cela peut rendre la situation encore plus douloureuse lorsque votre corps succombe à une maladie qui, avouons-le, arrive aux meilleurs d’entre nous. Non seulement vous vous sentez dégoûté lorsque vous êtes malade, mais vous êtes également découragé de faire la seule chose qui vous fait vous sentir bien : faire de l’exercice.

Il existe un certain nombre d’infections que nous pouvons contracter tout au long de l’année, certaines pires que d’autres. Même si on nous a toujours dit d’éviter de faire de l’exercice en étant malade, il est tentant de demander comment malade est malade, et qu’est-ce qui compte comme « s’entraîner » ? Une marche légère est-elle acceptable ou devriez-vous éviter complètement toute activité ? Peut-on faire des poids à la maison ? Voici la vraie question : quand (le cas échéant) est-il acceptable de faire de l’exercice pendant que l’on est malade ?

Il s’avère que la question de savoir si vous devez vous entraîner pendant que vous êtes malade peut dépendre de la cause de votre maladie et de la gravité de vos symptômes. Alors qu’une fièvre et des maux d’estomac empêcheraient la plupart d’entre nous de penser à toucher un poids, un nez bouché et des maux de tête pourraient en réalité bénéficier de quelques minutes de mouvement. Voici ce que vous devez savoir pour décider si vous devez vous entraîner pendant que vous êtes malade.

Quand éviter la salle de sport

Dans des conditions « normales », l’exercice est un stress aigu qui peut temporairement affaiblir votre système immunitaire. Comme Kristina Kendall, Ph.D., chargée de cours à École des sciences médicales et de la santé de l’Université Edith Cowan, explique, ce n’est vraiment pas aussi grave qu’il y paraît. «Le système immunitaire de votre corps se rétablit généralement en quelques heures, en supposant que vous êtes en bonne santé et que vous ne luttez pas déjà contre une infection», dit-elle. Au fil du temps, ce schéma peut réellement renforcer le système immunitaire.

Cependant, lorsque votre système immunitaire est déjà affaibli (c’est-à-dire lorsque vous êtes déjà malade), l’exercice ne fera qu’empirer les choses. “Je recommanderais rarement de s’entraîner en étant malade, surtout s’il s’agit d’une maladie virale”, explique Kendall. Les infections virales peuvent se propager par voie aérienne ou sur des surfaces, tandis que les infections bactériennes se propagent par contact direct. Étant donné que s’entraîner en étant malade vous met à proximité d’autres personnes qui touchent le même équipement, il est préférable de rester en dehors de la salle de sport lorsque vous êtes malade, à la fois pour votre propre santé et pour celle des autres.

“S’entraîner tout en présentant les symptômes d’un rhume ou d’une grippe peut non seulement ralentir le processus de récupération, mais cela peut également mettre en danger votre entourage”, explique Kendall.

Quand attendre

La durée de votre repos dépend également du type de maladie dont vous souffrez. Si vous souffrez d’une infection des sinus ou d’un rhume, par exemple, vous pouvez commencer à vous entraîner une fois que vos principaux symptômes (maux de tête, pression dans les sinus, etc.) disparaissent. Vous pouvez vous sentir assez bien pour faire une promenade ou une légère balade à vélo après cinq à sept jours, même si dans certains cas, les symptômes du rhume peuvent durer jusqu’à deux semaines.

Tant que vous ne luttez pas contre des symptômes au-dessous du cou comme de la fièvre, une sensation d’oppression dans la poitrine, un mal de gorge ou des maux d’estomac, un léger entraînement peut même aider à éliminer une partie de cette congestion persistante. Sur ce point, Kendall est d’accord. “Une fois les symptômes importants disparus, prendre l’air, transpirer un peu, augmenter le flux sanguin et bouger son corps peut en fait être plutôt agréable”, dit-elle.

Les infections qui affectent votre système respiratoire – rhume de poitrine, grippe, pneumonie – sont une toute autre histoire. Ces types de maladies peuvent rendre la respiration très difficile pendant l’exercice, c’est pourquoi Kendall recommande d’attendre pour s’entraîner jusqu’à ce que les symptômes disparaissent complètement. C’est également un autre cas où votre santé peut affecter celle de votre entourage. Si vous avez une infection respiratoire, que vous toussez et que vous êtes contagieux, éloignez-vous des gymnases publics. Personne ne veut de vos germes.

Comment rebondir

Une autre chose à considérer lors de l’évaluation de l’opportunité de s’entraîner est de savoir si d’autres facteurs pourraient être erronés. Comme le souligne Kendall, en plus de vous faire sentir mal, la maladie peut perturber votre horaire de sommeil, votre hydratation et vos habitudes alimentaires.

“Un mauvais sommeil, une alimentation inadéquate et la déshydratation ne font qu’aggraver les effets négatifs de l’exercice physique en cas de maladie”, dit-elle. Ainsi, non seulement vos performances pendant l’entraînement en souffriront, mais vous ferez probablement plus de mal que de bien et prolongerez le temps nécessaire à votre corps pour récupérer.

Le message à retenir ? Vous ne verrez vraiment aucune amélioration de vos performances et/ou de votre physique si vous faites de l’exercice pendant que vous êtes malade. Profitez de ce temps d’arrêt forcé pour dormir, vous hydrater et récupérer. Selon Kendall, si vous laissez votre corps se reposer et récupérer complètement, vous récupérerez toute perte de condition physique plus rapidement que si vous essayiez de vous en sortir.

« Le repos fait du bien au corps », dit-elle. “Si vous laissez votre corps guérir complètement, il est également moins probable que vous attrapiez un autre rhume/virus dans quelques semaines.” Alors prenez une semaine de congé, c’est grave ! Vous retrouverez assez rapidement la forme physique que vous avez perdue une fois que vous vous sentirez mieux.

Si vous absolument doit faites de l’exercice, vous pouvez sortir (pas dans un gymnase public où vous pouvez propager des germes) et faire de l’exercice léger une fois que vos symptômes disparaissent. En cas de doute, consultez votre médecin pour connaître ses recommandations et savoir combien de temps vous pourriez être contagieux. Cela vous permettra certainement de savoir quand vous pourrez retourner au gymnase en toute sécurité.