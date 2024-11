Devriez-vous éviter d’utiliser le contrôle des naissances Depo Shot ?

Il semble y avoir un recours collectif contre Depo Shot après qu’une étude récente ait révélé des nouvelles troublantes. TikToker @marlenadeering1 a partagé une vidéo montrant ses sentiments mitigés à propos de l’étude après avoir été utilisateur de Depo Shot.

Le texte superposé dans la vidéo du créateur se lit comme suit : « Découvrir le moyen de contraception que j’ai utilisé pendant 2 ans (injection de dépôt) fait actuellement l’objet d’un recours collectif pour des tumeurs cérébrales, mais je peux également déposer et recevoir de l’argent pour être à risque et avoir des maux de tête constants depuis lors.

« Est-ce que la tumeur au cerveau en vaut la peine, les gars ? » a-t-elle ajouté dans la légende.

Qu’est-ce que Depo Shot ?

Depo Shot, ou Depo-Provera, est une injection contraceptive destinée à être prise tous les trois à quatre mois pour éviter une grossesse. Depo Shot contient un progestatif, une hormone qui empêche l’ovulation, selon Parentalité planifiée. Pour être plus précis, Depo Shot contient de l’acétate de médroxyprogestérone. Il s’agit d’une version synthétique de l’hormone progestérone naturelle.

Qu’en est-il du procès Depo Shot ?

Il semble que l’acétate de médroxyprogestérone soit à l’origine du problème. Selon une étude publiée dans le BMJDepo Shot peut provoquer des tumeurs cérébrales intracrâniennes. Ils ont mené l’étude en France et collecté des données auprès de 18 061 femmes ayant subi une intervention chirurgicale pour un type spécifique de tumeur cérébrale. Les résultats ont conclu que les femmes qui avaient utilisé de l’acétate de médroxyprogestérone « pendant 12 mois ou plus présentaient un risque 5,6 fois plus élevé de développer une tumeur cérébrale », comme le rapporte l’étude. Forbes.

Même si la tumeur potentiellement provoquée par le tir est bénigne, elle peut néanmoins être dangereuse. De plus, d’autres effets secondaires peuvent inclure une vision floue, des convulsions, des maux de tête et des engourdissements. C’est pourquoi @marlenadeering1 a mentionné ses maux de tête chroniques dans la vidéo.

La vidéo du TikToker comptait près de 10 000 commentaires et 10,7 millions de vues samedi matin.

Que disent les téléspectateurs ?

Les téléspectateurs sont tout aussi préoccupés que @marlenadeering1.

« Attendez QUOI, je n’ai pas de tumeur mais des maux de tête tous les jours… », a partagé un commentateur.

« Sans oublier que cela m’a fait prendre près de 100 livres en 3 mois alors que je n’avais jamais pris autant. est descendu immédiatement », a écrit un autre utilisateur.

« Pourquoi TikTok me permet-il de découvrir cela », dit un autre commentaire.

« Non, c’est la seule contraception qui a fonctionné pour moi ! Pas de règles, j’ai maintenu mon poids, ça atténue les symptômes endogènes, mais j’ai remarqué une énorme augmentation des maux de tête ces derniers temps et je n’en avais jamais l’habitude ! » encore un autre partagé.

« On m’a diagnostiqué un trouble cérébral appelé IIH et j’ai pris du Depo Proofa pendant deux ans entre 16 et 18 ans », a déclaré un téléspectateur.

Le Daily Dot a contacté @marlenadeering1 pour commentaires via le message et commentaire TikTok et Depo Vera par e-mail.

