Devriez-vous être testé pour l’inflammation?

Avouons-le : l’inflammation a mauvaise réputation. Une grande partie est bien méritée. Après tout, l’inflammation à long terme contribue aux maladies chroniques et aux décès. Si vous vous fiez uniquement aux gros titres pour obtenir des informations sur la santé, vous pourriez penser que l’éradication de l’inflammation éliminerait les maladies cardiovasculaires, le cancer, la démence et peut-être le vieillissement lui-même. Malheureusement, ce n’est pas vrai.

Pourtant, notre compréhension de la façon dont l’inflammation chronique peut nuire à la santé s’est considérablement élargie ces dernières années. Et avec cette compréhension viennent trois questions courantes : Pourrais-je avoir une inflammation sans le savoir ? Comment puis-je savoir si je le fais ? Existe-t-il des tests d’inflammation? En effet, il y en a.

Test d’inflammation

Un certain nombre de tests bien établis pour détecter l’inflammation sont couramment utilisés dans les soins médicaux. Mais il est important de noter que ces tests ne permettent pas de faire la distinction entre aigu inflammation, qui peut se développer avec un rhume, une pneumonie ou une blessure, et la plus dommageable chronique inflammation qui peut accompagner le diabète, l’obésité ou une maladie auto-immune, entre autres conditions. Comprendre la différence entre l’inflammation aiguë et chronique est important.

Voici quatre des tests les plus courants pour l’inflammation :

Vitesse de sédimentation des érythrocytes (sed rate ou ESR). Ce test mesure la vitesse à laquelle les globules rouges se déposent au fond d’un tube de sang vertical. Lorsque l’inflammation est présente, les globules rouges tombent plus rapidement, car des quantités plus élevées de protéines dans le sang font s’agglutiner ces cellules. Bien que les plages varient selon le laboratoire, un résultat normal est généralement de 20 mm/h ou moins, tandis qu’une valeur supérieure à 100 mm/h est assez élevée.

Protéine C-réactive (CRP). Cette protéine fabriquée dans le foie a tendance à augmenter en cas d'inflammation. Une valeur normale est inférieure à 3 mg/L. Une valeur supérieure à 3 mg/L est souvent utilisée pour identifier un risque accru de maladie cardiovasculaire, mais une inflammation à l'échelle du corps peut faire monter la CRP à 100 mg/L ou plus.

Ferritine. Il s'agit d'une protéine sanguine qui reflète la quantité de fer stockée dans le corps. Il est le plus souvent ordonné d'évaluer si une personne anémique est carencée en fer, auquel cas les niveaux de ferritine sont faibles. Ou, s'il y a trop de fer dans le corps, les niveaux de ferritine peuvent être élevés. Mais les niveaux de ferritine augmentent également lorsque l'inflammation est présente. Les résultats normaux varient selon le laboratoire et ont tendance à être un peu plus élevés chez les hommes, mais une plage normale typique est de 20 à 200 mcg/L.

Fibrinogène. Bien que cette protéine soit le plus souvent mesurée pour évaluer l'état du système de coagulation sanguine, ses niveaux ont tendance à augmenter en cas d'inflammation. Un taux de fibrinogène normal est de 200 à 400 mg/dL.

Les tests d’inflammation sont-ils utiles?

Dans certaines situations, des tests pour mesurer l’inflammation peuvent être très utiles.

Diagnostiquer une maladie inflammatoire. Un exemple de ceci est une maladie rare appelée artérite à cellules géantes, dans lequel l’ESR est presque toujours élevée. Si des symptômes tels que de nouveaux maux de tête sévères et des douleurs à la mâchoire suggèrent qu’une personne peut avoir cette maladie, une VS élevée peut augmenter la suspicion que la maladie est présente, tandis qu’une VS normale va à l’encontre de ce diagnostic.

Surveillance d'un état inflammatoire. Quand quelqu'un a la polyarthrite rhumatoïdepar exemple, la VS ou la CRP (ou les deux tests) aident à déterminer le degré d'activité de la maladie et l'efficacité du traitement.

Aucun de ces tests n’est parfait. Parfois, des résultats faussement négatifs se produisent lorsque l’inflammation est réellement présente. Des résultats faussement positifs peuvent survenir lorsque des résultats de test anormaux suggèrent une inflammation même en l’absence de présence.

Devriez-vous être systématiquement testé pour l’inflammation?

Actuellement, les tests d’inflammation ne font pas partie des soins médicaux de routine pour tous les adultes, et directives d’experts ne les recommande pas.

Le test de CRP pour évaluer le risque cardiaque est encouragé pour aider à décider si un traitement préventif est approprié pour certaines personnes (comme celles présentant un risque de crise cardiaque intermédiaire, c’est-à-dire ni élevé ni faible). Cependant, les preuves suggèrent que le test de CRP ajoute relativement peu à l’évaluation à l’aide de facteurs de risque standard, tels que des antécédents d’hypertension, de diabète, de tabagisme, d’hypercholestérolémie et d’antécédents familiaux positifs de maladie cardiaque.

Jusqu’à présent, un seul groupe que je connaisse recommande des tests de routine pour l’inflammation pour tous sans raison particulière : les entreprises vendant des tests d’inflammation directement aux consommateurs.

L’inflammation peut être silencieuse – alors pourquoi ne pas tester ?

Il est vrai que l’inflammation chronique peut ne pas provoquer de symptômes spécifiques. Mais rechercher des preuves d’inflammation par le biais d’un test sanguin sans aucune idée de la raison pour laquelle cela pourrait être là est beaucoup moins utile que d’avoir des soins de santé de routine qui dépistaient les causes courantes d’inflammation silencieuse, y compris

L’évaluation médicale standard pour la plupart de ces conditions ne nécessite pas de test d’inflammation. Et votre équipe médicale peut vous recommander les bons traitements si vous souffrez de l’une de ces conditions.

La ligne du bas

Le dépistage de l’inflammation a sa place dans l’évaluation médicale et dans le suivi de certaines conditions de santé, comme la polyarthrite rhumatoïde. Mais ce n’est pas clairement utile comme test de routine pour tout le monde. Une meilleure approche consiste à adopter des habitudes saines et à obtenir des soins médicaux de routine qui peuvent identifier et traiter les conditions qui contribuent à une inflammation nocive.