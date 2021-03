La cascade de décisions de suspendre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca, principalement par les pays européens, fait suite aux rapports de quatre cas graves en Norvège, qui ont été décrits parmi des agents de santé de moins de 50 ans ayant reçu le vaccin. La plupart ont développé des caillots ou des anomalies hémorragiques et avaient une faible numération plaquettaire, ont déclaré les autorités sanitaires. Deux d’entre eux sont décédés d’hémorragies cérébrales et les deux autres sont hospitalisés. La mort d’une femme de 60 ans au Danemark et d’un homme de 57 ans en Italie a également alimenté des décisions rapides, bien qu’aucun des décès n’ait fait l’objet d’une enquête approfondie pour déterminer s’il existe un lien avec les injections qu’ils ont reçues.

Mais récemment, des caillots sanguins et des saignements anormaux chez un petit nombre de vaccinés dans les pays européens ont jeté le doute sur son innocuité, bien qu’aucun lien de causalité n’ait été trouvé entre les conditions des patients et le vaccin. Les rapports ont incité plus d’une douzaine de pays à suspendre partiellement ou totalement l’utilisation du vaccin pendant que les cas sont étudiés. La plupart des pays ont déclaré qu’ils le faisaient par précaution jusqu’à ce que les principales agences de santé puissent examiner les cas.

Qu’est-ce qu’un caillot sanguin et quelles en sont les causes en général?

Un caillot sanguin est une goutte de sang épaissie et gélatineuse qui peut bloquer la circulation. Des caillots se forment en réponse à des blessures et peuvent également être causés par de nombreuses maladies, notamment le cancer et des troubles génétiques, certains médicaments et une position assise ou un alitement prolongé. Les caillots qui se forment dans les jambes se détachent parfois et se déplacent vers les poumons ou le cerveau, où ils peuvent être mortels.

Le vaccin peut-il provoquer des caillots sanguins?

Il n’a pas été démontré que les vaccins provoquent des caillots sanguins, a déclaré Daniel Salmon, directeur de l’Institut pour la sécurité des vaccins de l’Université Johns Hopkins.

Les caillots sanguins sont courants dans la population générale et les autorités sanitaires soupçonnent que les cas signalés chez les vaccinés sont très probablement fortuits et non liés à la vaccination.

«Il existe de nombreuses causes de coagulation sanguine, de nombreux facteurs prédisposants et de nombreuses personnes à risque accru – et ce sont souvent aussi les personnes qui sont actuellement vaccinées», a déclaré Mark Slifka, chercheur en vaccins. à l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon.

De 300 000 à 600 000 des personnes par an aux États-Unis développent des caillots sanguins dans leurs poumons ou dans les veines des jambes ou d’autres parties du corps, selon les Centers for Disease Control and Prevention.