Devriez-vous dépenser 200 $ pour cela ?

La Google Pixel Watch se rapproche de son anniversaire d’un an après son premier lancement en octobre dernier. À l’arrivée, Google a vendu plusieurs bracelets de montre Pixel Watch que nous avons classés pour vous aider à décider lequel acheter, car aucun n’était exactement aussi économique. Il y avait un autre groupe que nous voulions porter qui était disponible à ce moment-là, cependant, et c’était le plus cher de tous.

je parle de la Bracelet à maillons métalliques Pixel Watch qui a été taquiné pour la première fois en octobre 2022, avec des prix, mais n’était pas à acheter. Cela a changé la semaine dernière avec le lancement de la fonctionnalité Pixel Watch de juin – vous pouvez désormais acheter le groupe Metal Links en argent brossé ou en noir mat pour 199,99 $.

Devrais-tu? Je peux enfin partager quelques réflexions là-bas, grâce à Google qui m’a envoyé l’option Brushed Silver à des fins d’examen. Jetons-y un coup d’œil !

C’est bien fait et vaut probablement 199 $

Je sais qu’il y aura des gens qui ne pourront pas justifier de dépenser 200 $ sur un bracelet de montre pour une montre intelligente qui pourrait ne pas durer plus d’un an. Ce n’est pas un bracelet de montre bon marché et il existe d’autres groupes de métal qui peuvent être achetés à des prix beaucoup plus raisonnables (comme celui-ci). Mais si vous voulez le officiel groupe de métal, je ne pense pas que Google décevra qui que ce soit une fois qu’il l’aura au poignet.

Cette bande de liens métalliques est en acier inoxydable et porte un très grand poids. Il se sent aussi haut de gamme que son prix le suggère. Il arbore un extérieur en métal brossé et est assemblé comme un bracelet de montre que vous pourriez trouver sur une montre mécanique haut de gamme. Il n’y a pas beaucoup de jeu entre chaque lien et vous n’obtenez pas ce son creux ou cliquetis bon marché pour lequel les groupes bon marché sont connus. Il a été usiné pour obtenir une finition brossée assez polie, presque satinée, qu’il est agréable de porter au poignet, même s’il vous rappelle constamment qu’il est là avec son poids.

Pour le dimensionner, Google inclut un outil qui pince les barres à ressort entre chaque lien, vous pouvez donc le faire vous-même en quelques minutes. J’ai eu du mal au début, mais il y a suffisamment de liens supplémentaires et de pièces de tailles différentes pour que vous puissiez obtenir le bon ajustement. Si quoi que ce soit, au moins vous n’avez pas besoin de l’emporter n’importe où pour vous faire tailler ou sortir ces vieux outils de montre vintage – Google vous donne ce dont vous avez besoin.

Le fermoir est un fermoir papillon, il se replie donc de chaque côté puis s’enclenche. Chaque côté du fermoir a un poussoir pour libérer le bracelet une fois que vous êtes prêt à le retirer. Le fermoir, comme le reste du bracelet de la montre, est de bonne qualité et les boutons de déverrouillage prennent suffisamment de force pour qu’il puisse tenir sans se détacher tout seul si vous vous cognez le poignet.

En ce qui concerne l’aspect général, il ressemble beaucoup à un bracelet Rolex Oyster, l’un des types de bracelets les plus célèbres de l’histoire. C’est un look emblématique que Google obtient correctement, bien que la finition argentée brossée ne corresponde pas exactement à l’aspect poli de mon boîtier Pixel Watch. En fait, il ne correspond à aucune des finitions des montres, ce qui va déranger certains d’entre vous (ça me dérange certainement). Je n’ai pas vu le noir mat en personne, mais les images donnent également l’impression qu’il ne correspond pas parfaitement à la montre Pixel noire non plus.

Dans l’ensemble, j’appellerais cela un bracelet de montre sur lequel faire des folies si vous voulez faire monter d’un cran votre jeu de mode Pixel Watch, peut-être même fléchir un peu. Sachez simplement qu’il n’est pas résistant à l’eau ou à la transpiration, alors éloignez-le de la salle de sport ou de la piscine.

Cela fonctionnera-t-il avec la Pixel Watch 2 ?

C’est probablement la question la plus importante dans mon esprit pour savoir si vous devriez acheter ou non ce groupe Metal Links à 200 $. Parce que si Google publie une Pixel Watch 2 avec des mises à niveau internes significatives, vous voudrez peut-être en obtenir une, mais vous ne voudriez pas acheter cette bande de 200 $ et ne plus l’utiliser.

Malheureusement, pour le moment, nous ne savons pas si l’un des groupes Pixel Watch actuels fonctionnera sur la prochaine rumeur Pixel Watch 2. Mon instinct me dit que Google va essentiellement conserver exactement le même design, mais passer à un meilleur processeur cela améliorera la durée de vie de la batterie et mettra également à niveau le capteur de santé. Cela devrait donc signifier le même boîtier et le même connecteur de bande. Ce serait l’approche qu’Apple adopte avec l’Apple Watch, où les groupes fonctionnent d’une année sur l’autre tant que vous achetez une Apple Watch de taille similaire.

Bien sûr, ce n’est pas confirmé et je ne fais que deviner. Je me base sur le fait que Google a travaillé sur cette conception actuelle pendant des années avant de la publier et est maintenant apparemment prêt à nous donner un suivi seulement 12 mois plus tard. Je serais choqué s’ils changeaient massivement le design si rapidement. Je pense en fait que Google lui donnera au moins une autre année.

Toutes les questions – déposez-les ci-dessous!

Si vous souhaitez acheter le Metal Links Band, vous aurez apparemment il faut s’inscrire sur une liste d’attente. Les gens ont acheté l’enfer d’eux.