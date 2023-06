Devriez-vous arrêter de prendre Ozempic avant la chirurgie ?

Ces médicaments ont gagné en popularité pour la perte de poids, laissant les médecins se demander combien de temps il faut dire aux patients d’arrêter les médicaments à l’avance. Ozempic et Wegovy sont des injections prises une fois par semaine, et Rybelsus est un comprimé pris une fois par jour, donc les conseils seront probablement différents pour différentes formes de sémaglutide.

Les plus grands risques d’un estomac plein pendant la chirurgie sont les vomissements actifs et le blocage partiel ou total du tube qui administre l’anesthésie aux poumons. Le contenu de l’estomac peut également remonter lentement de lui-même. Quoi qu’il en soit, «l’aspiration», comme l’appellent les médecins, peut être dangereuse.

Le nom générique de ces médicaments est le sémaglutide. Le sémaglutide peut contrôler la glycémie des personnes atteintes de diabète et peut ralentir la durée de séjour des aliments dans l’estomac, aidant ainsi les personnes qui souhaitent perdre du poids à se sentir rassasiées plus longtemps.

Mais il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour savoir quel devrait être le moment le plus sûr, ont déclaré les experts. Jusqu’à ce que les sociétés médicales proposent des directives officielles, les médecins sont vérifier les uns avec les autres sur Twittery compris ce message de John Shields, MD, chirurgien orthopédiste au centre médical Atrium Health Wake Forest Baptist Davie à Bermuda Run, Caroline du Nord :

Le message de Shield a suscité de nombreuses réactions et commentaires. Au cours de la première semaine, le message a été retweeté 30 fois et a obtenu 250 « j’aime », ainsi que plus de 70 réponses et commentaires. Shields a noté que le consensus général était de suspendre le sémaglutide pendant 1 à 2 semaines avant la chirurgie, mais il y avait beaucoup d’opinions différentes.

« Un problème brûlant »

Une société médicale qui travaille sur l’orientation depuis 3 semaines est l’American Society of Anesthesiologists (ASA). L’ASA est le plus grand groupe de fournisseurs d’anesthésie avec 56 000 membres. Le président de l’ASA, Michael Champeau, MD, est très conscient des problèmes entourant ces médicaments pendant l’anesthésie et la chirurgie.