Devriez-vous acheter une tondeuse à gazon électrique en 2023 ? Voici les avantages et les inconvénients

Pendant des décennies, les tondeuses à gazon ont été des bêtes énergivores et émettrices d’émissions qui sont pénibles à démarrer et assez bruyantes pour réveiller le quartier. Mais une nouvelle génération de modèles électriques est en train de changer le jeu de l’entretien des pelouses.

Bien que les tondeuses à gazon à essence dominent toujours les allées des magasins à grande surface, un nombre croissant de tondeuses électriques abordables offrent désormais une alternative convaincante, que votre priorité soit la puissance, la commodité ou la durabilité.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tondeuse, vous avez plus d’options que jamais – et les meilleures tondeuses électriques sont maintenant assez bonnes pour rivaliser avec leurs concurrentes à essence. Nous décomposerons les avantages et les inconvénients des tondeuses électriques pour vous aider à guider votre décision d’achat.

Pour : les tondeuses à gazon électriques sont plus silencieuses

Les tondeuses à gazon sont bruyantes. Alors que les tondeuses à essence standard fonctionnent généralement à 95 décibels — équivalent à une moto — tondeuses électriques max à environ 75 décibels en moyenne, plus proche du vacarme d’une machine à laver. Si vous habitez dans un quartier, une tondeuse électrique est l’option la moins perturbatrice.

Inconvénient : durées d’exécution plus courtes

Si vous passez par les étapes de sortir votre tondeuse à gazon, vous voudrez certainement faire le travail d’un seul coup. Cela signifie que vous voudrez peut-être repenser une tondeuse à gazon électrique si votre cour fait plus d’un demi-acre. Ils peuvent être peu pratiques si vous avez une plus grande cour, étant donné leurs temps de fonctionnement limités, qui varient entre 45 et 60 minutes par charge.

Certaines tondeuses électriques, comme le modèle Sun Joe Hover Walk Behind, utilisent un cordon, qui vous permet de tondre un mètre jusqu’à un quart d’acre – mais comme c’est le cas avec un aspirateur filaire, cette attache peut être un véritable obstacle car tu travailles.

D’autres modèles électriques fonctionnent avec des batteries chargées et offrent des durées de fonctionnement allant de 20 à 45 minutes. S’il vous faut généralement plus de temps pour tondre votre jardin, cette limitation causera probablement des irritations constantes. Cela signifie que pour terminer le travail, vous devrez attendre que la tondeuse se recharge. Une bonne solution à ce problème consiste à garder une autre batterie chargée à portée de main pour prolonger votre temps de tonte, mais cela vous obligera à acheter une batterie autonome supplémentaire.

Avantage : plus facile à manœuvrer et moins d’entretien

L’un des plus grands avantages des tondeuses électriques est qu’elles nécessitent moins d’entretien. Avec les tondeuses à essence, vous devez remplacer fréquemment les pièces – bougies d’allumage, filtres à huile et à air. Ce n’est pas le cas des tondeuses électriques, qui nécessitent des remplacements de pièces moins réguliers. Cela augmentera vos économies à long terme, rendant un modèle électrique plus économique que son homologue à essence.

Les tondeuses à gazon électriques sont également plus légères et donc plus faciles à manœuvrer dans les virages serrés et à naviguer autour de votre pelouse. Un exemple notable est que le Tondeuse à gazon électrique sans fil EGO Power Plus 56 volts, 21 pouces pèse 62,6 livres après assemblage. Tandis que le Tondeuse à essence autopropulsée Craftsman M250 160cc, 21 pouces avec moteur Honda pèse un lourd 90 livres. Bien que le moteur autopropulsé améliore la maniabilité lorsque vous tondez, il reste un objet lourd à pousser lorsqu’il n’est pas en marche.

Les modèles électriques ne sont peut-être pas idéaux pour les grandes pelouses ou les pelouses avec des collines et des pentes, mais ils sont parfaits pour les pelouses régulières de banlieue. Brian Bennett/Crumpe

Avantage : meilleur pour l’environnement



Les moteurs à essence produisent une quantité surprenante d’émissions de carbone et une multitude de polluants. Selon le California Air Resources Board, une heure de tonte génère la même pollution que conduire une voiture pendant 300 miles. Et dit l’Agence de protection de l’environnement que les tondeuses à essence contribuent à la majorité de la pollution atmosphérique non liée aux routes générée à l’échelle nationale.

Les tondeuses à gazon électriques sont une alternative beaucoup plus propre et économe en énergie. L’Institut de recherche sur l’énergie électrique note que si nous remplacions la moitié des tondeuses à gazon à essence par des modèles électriques, cela réduirait la même quantité d’émissions que de retirer 2 millions de véhicules de la route. C’est certainement un facteur important à considérer lors de l’achat d’une nouvelle tondeuse.

Selon l’EPA, les tondeuses à gazon à essence contribuent à la majorité de la pollution atmosphérique non liée aux routes générée à l’échelle nationale. Les modèles électriques sont beaucoup plus écologiques. Ryobi

Inconvénient : les tondeuses à gazon électriques ne sont pas aussi puissantes

La puissance de la tondeuse à gazon est mesurée par un couple nominal, qui quantifie la force motrice derrière la rotation de la lame. Plus le couple nominal est élevé, plus le mouvement de coupe est puissant et moins la tondeuse risque de se coincer ou de se coincer dans une touffe d’herbe ou un autre obstacle.

La tondeuse à gazon électrique moyenne a entre 2 et 2,5 lb-pi de couple. La moyenne d’une tondeuse à essence se situe entre 4,5 et 8,75 lb-pi, soit environ trois fois plus de puissance. Cela signifie qu’une tondeuse à essence vous permettra d’aborder plus facilement les terrains difficiles comme les collines, les creux et les pentes de votre jardin. Les propriétaires avec de plus grandes pelouses ou des cours avec des collines ou des pentes peuvent avoir besoin d’équipements plus lourds comme une tondeuse à gazon autoportée. Alors que la plupart des tondeuses à gazon autoportées sont à essence, il existe des tondeuses à gazon électriques sur le marché, comme celle-ci Modèle de tondeuse autoportée électrique Ryobi.

Avantage : Ils peuvent être moins chers

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tondeuse, une tondeuse électrique de base est moins chère qu’une tondeuse à essence de base.

Les modèles électriques démarrent aussi bas que 88 $, le prix de la tondeuse à gazon électrique de 11 pouces et 10 ampères de Sun Joe. Les prix des tondeuses à essence ont tendance à commencer à environ 170 $. Par exemple, le Tondeuse poussée Yardmax 20 pouces, 166 cc à essence OHV et les modèles à essence Briggs & Stratton de 20 pouces et 125 cm3 coûtent chacun 169 $.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, le marché des tondeuses à gazon continue de se développer avec une gamme d’offres diverses. Pour les propriétaires avec de plus grands terrains, les tondeuses à essence peuvent toujours être la meilleure solution, car elles ont la durabilité et la puissance nécessaires pour s’attaquer facilement à de plus grandes pelouses.

Mais si vous souhaitez entretenir votre jardin de taille moyenne et réduire votre empreinte carbone (et même économiser de l’argent), une tondeuse à gazon électrique est probablement la meilleure pour vos besoins. L’une ou l’autre des voies que vous empruntez peut vous aider à obtenir une pelouse d’apparence saine qui rehausse l’attrait extérieur et la valeur de votre maison.

