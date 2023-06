Devriez-vous acheter une quête 2 maintenant?

Si tu veux un casque VR, c’est maintenant le meilleur et le pire moment. Le Méta Quête 2, le casque VR le plus populaire – et toujours notre préféré – a récemment vu son prix baisser à 300 $. Meta a également lancé un service de jeu par abonnement pour le Quest 2, appelé Quête Plus. Et avec Amazon Prime Day et d’autres ventes à venir, il pourrait y avoir des offres encore meilleures. À l’heure actuelle, il n’y a pas de meilleur casque VR autonome que le Quest 2 à ce prix. Mais de meilleures options à des prix plus élevés sont à portée de main – et les ventes futures pourraient offrir des remises plus importantes pour le Quest 2 lorsque ces casques arriveront.

Le Quest 2, qui est arrivé à l’automne 2020, est toujours une excellente console de jeu VR autonome, un appareil de fitness et un accessoire PC. C’est aussi un outil flexible pour des utilisations expérimentales comme le travail, l’art ou les applications sociales comme VRChat. Il y a aussi beaucoup d’accessoires qui fonctionnent avec, et Meta continue de mettre à jour le système d’exploitation et les fonctionnalités.

Le service Quest Plus de Meta, qui proposera deux jeux par mois pour 8 $ par mois (ou 60 $ par an), pourrait être un moyen d’augmenter encore le prix des jeux VR. Nous n’avons pas encore utilisé Quest Plus, mais les quatre premiers jeux semblent déjà prometteurs.

Le prochain Quête 3, cependant, est une véritable mise à jour de nouvelle génération du casque Quest 2. Attendu cet automne, le Quest 3 sera plus cher à 500 $, mais aura également un meilleur processeur et des contrôleurs repensés plus petits, et il sera capable de scanner le monde réel pour y intégrer la VR afin de créer des expériences de réalité mixte. Ces expériences pourraient ressembler à des versions basse résolution de ce qu’Apple coûte bien plus cher à 3 500 $ VisionPro Le casque promet de livrer quand il arrivera en 2024. Le Quest 3 semble également faire beaucoup de ce que le casque Quest Pro plus cher a promis (moins le suivi des yeux) pour beaucoup moins.

Voulez-vous dépenser seulement 300 $ ? Obtenez la quête 2

Je ne pense pas qu’un casque VR à venir cet automne, même en vente, sera aussi abordable et vous donnera autant que ce que le Quest 2 fait actuellement. En ce sens, si vous êtes un acheteur à petit budget, allez-y. Le Quest 2 n’est toujours pas quelque chose que je recommanderais aux enfants, mais il y a beaucoup et beaucoup de parents que je connais qui ont leurs enfants qui utilisent le Quest 2 avec plaisir. Meta a progressivement ajouté de meilleurs contrôles parentaux et a abaissé l’âge des comptes pour enfants à 10 ans. Vous devrez superviser vos enfants et vous assurer que les jeux sont appropriés pour essayer, mais le Quest 2 est un appareil familial amusant s’il est utilisé correctement et sous surveillance sécuritaire.

Le Quest 3 aura des contrôleurs repensés et des fonctionnalités de réalité mixte ajoutées. Méta

Voulez-vous dépenser 500 $ ? Considérez le PSVR 2 ou Quest 3

Si dépenser plus n’est pas un problème, il existe d’autres options intéressantes. Les meilleures possibilités sont celles de Sony PSVR 2 et le prochain Meta Quest 3. Ce dernier fonctionnera comme un casque autonome mais servira également de casque connecté au PC pour les jeux PC VR. Le PSVR 2, qui nécessite une PlayStation 5, exécute une variété de jeux plus avancés et a également ajouté des contrôleurs de jeu de suivi des yeux et de retour de force. Le PSVR 2 a un câble le reliant à la PS5, tandis que le Quest 3 peut fonctionner entièrement seul. Et bien sûr, il existe également de nombreux casques VR strictement connectés au PC si vous recherchez principalement le PC VR.

Facebook ne prendra probablement pas en charge le Quest 2 pour toujours, mais il semble toujours déterminé à le soutenir pendant un certain temps (avec un nouveau service de jeu par abonnement). De plus, le Quest 2 partage la même bibliothèque d’applications que le Quest 3. En tant que ticket d’entrée pour découvrir la réalité virtuelle, le Quest 2 est à peu près aussi raisonnable que vous le trouverez. C’est pourquoi c’est toujours mon premier choix VR en ce moment, et avec l’arrivée de l’appareil de plusieurs milliers de dollars d’Apple l’année prochaine, cela ne fait que rendre les prix de Meta’s Quest plus raisonnables pour une expérience VR supérieure.