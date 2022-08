Devriez-vous acheter une Apple Watch dès maintenant ? C’est compliqué

Pommes Événement de septembre arrive dans quelques jours, ce qui signifie nouveaux iPhones et montres Apple sont probablement juste au coin de la rue. Dans cet esprit, vous vous demandez peut-être s’il vaut la peine d’acheter une Apple Watch en ce moment. La réponse est compliquée et dépend du montant que vous êtes prêt à dépenser et de ce que vous attendez d’un montre intelligente.

Apple devrait lancer trois nouveaux modèles d’Apple Watch cette année : la Série 8 (le successeur de la série 7), le Apple Watch SE (une nouvelle version de la montre Apple à 279 $) et la Apple Watch Pro (une montre de sport haut de gamme). Les séries 8 et 8 Pro devraient inclure un capteur de température qui peut être capable de détecter si vous avez de la fièvre, selon Bloomberg. Les deux montres seront également probablement équipées d’un nouveau processeur, mais seule la Pro devrait présenter un écran plus grand, une durée de vie de la batterie plus longue et une conception plus robuste.

Le nouveau SE, en comparaison, serait une version actualisée de la montre budgétaire d’Apple, ce qui signifie qu’il pourrait fonctionner sur un processeur plus ancien et pourrait manquer certaines fonctionnalités telles que la surveillance ECG et un affichage permanent.

Si vous envisagez la série 7, en acheter une dès maintenant est potentiellement une sage décision – tant que vous pouvez trouver un accord. Si vous ne vous souciez pas des mises à niveau mentionnées ci-dessus, cela pourrait être votre dernière chance d’obtenir la série 7.

Vous pouvez obtenir la version GPS uniquement du Série 7 pour seulement 300 $ chez Walmart, soit 100 $ de moins que le prix habituel de 400 $ d’Apple. Amazon propose également actuellement la version cellulaire de l’Apple Watch Series 7 pour 400 $, une baisse notable par rapport aux 500 $ qu’Apple facture généralement. Découvrez notre histoire complète sur les offres Apple Watch pour encore plus de réductions.

Bien qu’il manque les mises à niveau de la série 8, la série 7 a toujours un grand écran avec un clavier, un processeur récent, des fonctionnalités de santé comme l’ECG et le suivi de l’oxygène sanguin et la compatibilité avec le prochain Apple. WatchOS 9 mettre à jour.

Mais rappelez-vous qu’il est possible que les détaillants fassent baisser le prix de la série 7 après les débuts de la série 8, en particulier à l’approche du Black Friday. UN deuxième Amazon Prime Day est également répandu pour octobre. Mais la série 7 peut également devenir plus difficile à trouver après l’arrivée de la série 8, et les offres peuvent se vendre rapidement.

Le cas est un peu différent si vous envisagez d’acheter l’Apple Watch SE. Amazon propose une offre assez convaincante qui porte le prix du Modèle GPS uniquement de 40 millimètres jusqu’à environ 230 $. C’est une remise décente par rapport au prix régulier de 279 $ d’Apple, mais cela vaut peut-être la peine d’attendre de voir ce qu’Apple a en réserve pour la rumeur Apple Watch SE de deuxième génération.

Le modèle actuel convient probablement à la plupart des utilisateurs occasionnels, mais il fonctionne également sur le processeur S5 d’Apple qui aura probablement bientôt trois générations. Si vous êtes en mesure d’étirer votre budget, vous pourrez peut-être vous procurer une montre plus récente qui durera plus longtemps. (De plus, j’espère voir des améliorations comme l’ajout d’un écran toujours allumé dans le modèle 2022).

Alors, devriez-vous acheter une Apple Watch dès maintenant ? Si vous pouvez trouver une bonne affaire sur la série 7, allez-y. Acheter une Apple Watch SE à prix réduit (si vous en trouvez une) n’est pas une mauvaise idée. Mais vous pourriez ne pas en tirer autant de kilométrage car il fonctionne déjà sur un processeur plus ancien. Et ne pense même pas à acheter une Apple Watch série 3. Il fonctionne sur un processeur beaucoup plus ancien, ce qui signifie qu’il commencera probablement à se sentir lent, et il n’est pas compatible avec le dernier logiciel Apple Watch.

Nous en saurons plus sur l’avenir de l’Apple Watch lorsque Apple organisera son prochain événement le 7 septembre.