Devriez-vous acheter un robot aspirateur à vidange automatique ?

Les stations à vidage automatique, également appelées quais ou bases à vidage automatique, sont l’une des plus grandes innovations dans la conception d’aspirateurs robots. Ils peuvent faire une énorme différence dans la convivialité et l’utilité d’un robot.

Au lieu d’avoir à vous rappeler de vider la petite poubelle intégrée de votre robot aspirateur, cela sera fait pour vous, vous pouvez donc définir un programme de nettoyage sur votre smartphone et tout oublier.

Si le rêve de posséder un robot aspirateur est une expérience totalement autonome, voici comment l’obtenir. Ou, du moins, comment s’en approcher beaucoup plus.

Les robots aspirateurs à vidage automatique présentent de nombreux autres avantages, mais ils présentent également quelques inconvénients. Ils ne sont pas bon marché, donc avant d’acheter, vous devez savoir ce que vous obtenez pour votre argent.

Pour être clair, vous ne pouvez coupler aucun robot aspirateur avec une station de vidage automatique. Vous devrez les acheter ensemble, de la même marque. Souvent, vous pouvez obtenir le même modèle avec une station de charge ordinaire ou une station de vidage automatique.

Si vous avez déjà un robot aspirateur, vous pouvez vérifier si la marque fabrique un dock à vidage automatique compatible.

Dans cet article, nous examinons les avantages et les inconvénients, afin que vous puissiez décider s’ils en valent la peine pour vous.

Ecovacs T10 Plus dans sa station de vidange automatique Emma Rowley / Fonderie

Qu’est-ce qu’une borne à vidange automatique ?

Au lieu d’une station de charge ordinaire, les robots aspirateurs à vidage automatique sont livrés avec une base de charge plus grande qui intègre un sac d’aspirateur dans la tour.

Chaque fois que le robot aspirateur retourne à sa station pour se recharger, son bac est vidé via une forte aspiration dans un sac sur le quai.

En règle générale, le sac a une capacité de 2,5 à 3 litres, ce qui signifie généralement que vous n’aurez besoin de le changer que tous les 1 à 2 mois, mais cela dépend de la quantité de poussière et de saleté que le robot ramasse.

Les avantages d’une station à vidange automatique

Réglez et oubliez

Le principal avantage d’une station de vidage automatique est que vous pouvez définir un programme de nettoyage et laisser votre robot prendre en charge le nettoyage quotidien, pendant que vous faites littéralement n’importe quoi d’autre.

Les bacs des aspirateurs robots embarqués sont très petits (généralement environ 0,4 litre) et devront être vidés au moins tous les quelques jours. Si votre robot aspirateur doit nettoyer et que vous oubliez de le vider, votre robot ne pourra pas nettoyer efficacement, voire pas du tout.

Évitez la « binteraction » tant redoutée

Un autre avantage est qu’un quai à vidage automatique transformera un robot aspirateur d’un système sans sac en un système avec sac. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de fouiller à l’intérieur de la poubelle pour déloger les boules de poils et la poussière.

Et au lieu de vider le sac à bord directement dans votre poubelle de cuisine et d’avoir un nuage de poussière sur le visage, vous n’aurez qu’à retirer le sac et à vous en débarrasser. Cela en fait une bonne option pour les personnes sensibles à la poussière ou aux squames d’animaux.

Grâce à la forte aspiration de la station, la poubelle embarquée du robot sera également correctement vidée. Cela finira par être beaucoup plus propre que si vous renversez simplement le contenu dans une poubelle de cuisine – et vous devrez inévitablement faire suivre cela en retirant tous les cheveux piégés avec une baguette.

Nettoyage et séchage des têtes de vadrouille

Certains modèles d’aspirateurs robots sont livrés avec une base à vidage automatique qui fait bien plus que simplement charger et vider le robot.

L’Ecovacs X1 Omni, l’Ecovacs T20 Omni et le Roborock S8 Pro Ultra sont des robots aspirateurs et serpillières combinés. Leurs stations laveront également les tampons de vadrouille du robot et les sécheront à l’air chaud. C’est un autre travail qu’ils vous retirent des mains, avec l’énorme avantage que vous ne vous retrouverez pas avec un accessoire de vadrouille sale ou moisi qui se cache quelque part dans votre cuisine. À ce stade, cependant, ce sont parmi les aspirateurs robots les plus chers que vous puissiez acheter.

Et les inconvénients…

Taille

Les stations de vidage automatique sont beaucoup plus grandes que les stations de recharge ordinaires. Cela peut affecter l’endroit où vous les placez. Un bon endroit pour un robot aspirateur est souvent sous un canapé. Mais étant donné la taille plus grande de la station et le fait qu’il y a souvent une rampe que le robot grimpe pour y accéder, il peut ne pas tenir au même endroit pratique et il peut être plus difficile de se cacher.

Si vous recherchez une station d’accueil plus petite, l’iRobot Roomba i7+ en possède une incroyablement compacte.

L’iRobot i7+ dans son dock Emma Rowley / Fonderie

Les modèles polyvalents qui nettoient et sèchent également les vadrouilles ont des stations encore plus grandes, pour contenir les réservoirs d’eau propre et sale et la technologie de séchage.

En plus d’être grands, les quais à vidage automatique peuvent être moins qu’attrayants à regarder. Pour notre argent, les stations de vidage automatique d’Ecovacs sont parmi les plus attrayantes, avec des coques minimalistes qui cachent des sacs et des réservoirs à l’intérieur.

L’Ecovacs X10 Omni et sa station Emma Rowley / Fonderie

Frais courants

Il y a aussi le coût supplémentaire d’achat des sacs sous vide, ainsi que l’impact environnemental de l’achat et de l’élimination d’un autre accessoire en partie en plastique.

Les sacs sous vide ne sont pas particulièrement chers, mais leur coût s’accumulera sur la durée de vie de l’aspirateur robot et il y a toujours le risque que la marque arrête de les produire avant que vous ne vouliez arrêter d’utiliser votre robot. Dans l’ensemble, nous pensons que cela en vaut la peine, mais il est bon de savoir dans quoi vous vous embarquez lorsque vous achetez.

Bruit

Enfin, il y a la question du bruit. Les stations de vidage automatique fonctionnent par aspiration sous vide, ce qui les rend efficaces pour vider la poubelle mais extrêmement bruyantes. Le bruit d’aspiration du moteur à réaction ne dure que quelques secondes, mais il est fort.

Les quais qui nettoient et sèchent également les têtes de vadrouille sont également bruyants – et pour une plus longue période de temps. En règle générale, après avoir lavé les tampons de vadrouille, ils utilisent de l’air chaud pour les sécher, ce qui ressemble beaucoup à un sèche-mains dans une salle de bain publique.

C’est encore une autre raison pour laquelle vous voudriez garder votre station d’aspiration robotisée à l’écart des pièces dans lesquelles vous passez beaucoup de temps. Si vous gardez la base de votre robot aspirateur dans votre salon, vous constaterez que ce n’est plus le meilleur endroit pour lui.

Si vous avez une cuisine suffisamment spacieuse, c’est probablement le meilleur endroit pour un robot aspirateur à vidage automatique. Et dans certains cas, un sol dur est indispensable : le « RockDock Ultra », la base à vidage automatique du Roborock S8 Pro Ultra, doit être placé sur un sol dur pour que le robot retrouve son chemin.

Anyron Copeman / Fonderie

Mais gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’une connexion Wi-Fi solide, où que vous installiez votre robot.

Combien coûte un robot aspirateur avec station de vidage automatique ?

Lors de leur lancement, les stations de vidage automatique avaient tendance à ne venir qu’avec des modèles phares ou haut de gamme et c’est toujours le cas en ce qui concerne l’Ecovacs X1 Omni, l’Ecovacs T20 Omni et le Roborock S8 Pro Ultra. Mais une partie du prix ici est la gamme de fonctionnalités : ces modèles nettoient et sèchent également le robot.

L’iRobot Roomba i7+ est un bon modèle à prix moyen et il existe également d’excellents modèles économiques : le Dreamebot D10 Plus et l’Ecovacs N8+ sont des options recommandées à moins de 400 $/£.

