Devriez-vous acheter un Fire TV bon marché le Prime Day ?

La vente Prime Day d’été de cette année a apporté de bonnes affaires sur toutes sortes d’articles technologiques et pour la maison, y compris de nombreuses offres intéressantes sur les téléviseurs Fire d’Amazon et bien plus encore. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez manqué la première série d’économies. Vous aurez une autre chance d’économiser gros en octobre lors de la deuxième vente Prime Day de l’année, baptisée Journées Prime Big Deal. L’événement débutera officiellement le 10 octobre et proposera certainement certains des meilleurs prix de l’année sur la série Fire TV d’Amazon, allant du plus économique Série 2 au série Omni QLED haut de gamme.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Il y aura également des offres sur de nombreux modèles plus petits et plus abordables d’autres marques qui utilisent le système d’exploitation Fire TV d’Amazon, mais si vous cherchez à économiser gros sur un énorme téléviseur haut de gamme, vous voudrez probablement attendre jusqu’à ce que Soldes du Black Friday. Pour vous aider à naviguer entre les différentes remises et à tirer le meilleur parti des économies de cette année, j’ai rassemblé quelques conseils sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lors du Prime Day d’octobre.

Amazon/CNET

En tant qu’expert résident en télévision de CNET, on me demande souvent si cela vaut la peine d’acheter un téléviseur bon marché le Prime Day. Si vous souhaitez simplement économiser de l’argent sur un écran plus petit, la réponse est oui. Nous n’examinons pas tous ces téléviseurs plus petits et moins chers, mais d’après mon expérience avec des modèles comparables, je pense que la plupart des acheteurs en seront satisfaits simplement parce qu’ils sont très bon marché. Et des prix comme celui-ci ne reviendront probablement pas avant Vendredi noir.

C’est parce que Les prix des téléviseurs suivent une tendance prévisible. Au printemps et en été, les nouveaux modèles sont présentés pour la première fois, et c’est à ce moment-là que les prix sont les plus élevés. La première grande opportunité de l’année en matière de baisse de prix est souvent la vente Prime Day d’été, mais elle ne dure que quelques jours et une fois terminée, les prix des téléviseurs resteront relativement élevés jusqu’à l’automne, lorsque le battage médiatique du Black Friday commencera. Ces ventes durent généralement plus longtemps et sont réparties entre un plus grand nombre de détaillants et de marques.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau téléviseur lors des soldes Prime Day d’octobre, voici quelques tendances à surveiller, basées sur mes années d’examen des téléviseurs et de suivi des ventes. Ils ne sont pas gravés dans le marbre, mais ils peuvent vous donner quelques lignes directrices.

Les téléviseurs Amazon Fire prédominent

Les offres Prime Day comportent souvent les propres gadgets d’Amazon, des haut-parleurs Echo aux Sonnettes à la porteet ce groupe comprend téléviseurs intelligents qui exécutent le propre système Fire TV d’Amazon. Présenté sur des marques telles que Toshiba, Insignia, Pioneer et Hisense, Fire TV est également disponible sur les téléviseurs de marque Amazon, notamment le Fire TV Omni et série 4. Attendez-vous à ce que la plupart d’entre eux soient disponibles pour des réductions importantes lors de l’événement Prime Day d’octobre.

Les ventes de Prime Day TV incluent souvent également des écrans autres que Fire TV. Les téléviseurs Samsung, LG, Sony et TCL bénéficient de réductions, mais elles ne sont généralement pas aussi importantes que celles proposées sur les téléviseurs Fire. En effet, Amazon a tendance à privilégier ses propres produits, en particulier ceux qui s’adressent à son propre écosystème. Cela dit, de nombreux téléviseurs compatibles intègrent la voix Alexa, y compris la plupart des téléviseurs Samsung et LG, et presque tous les téléviseurs intelligents exécutent la fonction vocale Alexa. Vidéo principale application.

Et n’oubliez pas : si vous n’aimez pas le système Amazon Fire TV, vous pouvez toujours connecter un Roku ou Google Chromecast à un Fire TV et utilisez-le à la place.

Attendez-vous à de nombreux téléviseurs plus petits et moins chers

Si vous recherchez un modèle haute performance tel qu’un Téléviseur OLEDou même un écran LCD à prix moyen avec quelques cloches et sifflets supplémentaires comme prise en charge des jeux sur console de nouvelle génération ou gradation locale complète, ne retiens pas ton souffle. Ces fonctionnalités sont largement absentes sur les modèles Fire TV, et les téléviseurs non-Fire en vente pendant Prime Day sont également souvent relativement d’entrée de gamme. Bien sûr, vous pourriez voir quelques exceptions, en particulier sur les téléviseurs 2022 pour écouler les stocks, mais les téléviseurs plus petits et moins chers sont la règle.

Vérifiez également Best Buy, Walmart, Target et d’autres détaillants

Les principaux concurrents d’Amazon s’apprêtent également à organiser leurs propres ventes « anti-Prime Day », juste pour profiter du buzz. Beaucoup d’entre eux proposent également des offres TV, et comme ils n’ont pas d’axe Fire TV à défendre, ils proposent souvent une plus grande variété de marques, de tailles et d’ensembles de fonctionnalités.