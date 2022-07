Devriez-vous acheter des gadgets pour la maison intelligente le premier jour ?

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Annuel d’Amazon Premier jour la vente revient les 12 et 13 juillet, et certaines offres sont déjà en ligne à l’approche de l’événement. Sans surprise, cela inclut une poignée d’offres sur les haut-parleurs Echo et d’autres appareils Amazondont quelques-uns sont déjà marqué à des niveaux historiquement bas.

Si vous êtes un utilisateur passionné d’Alexa et que vous souhaitez étendre l’empreinte de l’assistant dans toute votre maison, vous voudrez évidemment jeter un coup d’œil à ces offres, mais d’autres fabricants de maisons intelligentes seront probablement également de la partie. De lumières intelligentes à robots aspirateursil y a fort à parier que vous pourrez trouver des remises Prime Day dans une variété de catégories et des détaillants concurrents comme , et chiffre pour être dans le mélange avec les ventes de maisons intelligentes qui leur sont propres.

Cela dit, en ce qui concerne les gadgets pour la maison intelligente, les meilleures remises absolues de l’année surviennent généralement en novembre, lorsque le Black Friday déclenche un flot d’offres destinées aux acheteurs de vacances. Votre meilleur pari est d’économiser tous les achats importants pour ensuite – mais Prime Day peut toujours être le moment idéal pour étendre votre configuration de maison intelligente avec un nouvel appareil ou deux, ou pour essayer quelque chose de complètement différent. Voici ce que vous devez savoir lorsque vous magasinez.

Les cueillettes Prime Day sont plus minces que le Black Friday

Ne vous méprenez pas, nous allons certainement voir une technologie de maison intelligente à prix réduit pour Prime Day, et certaines de ces offres pourraient en effet être assez tentantes. Vous pouvez déjà trouver de bonnes affaires sur prises intelligentes, écrans intelligents, robots aspirateurs à vidange automatique et plus encore, dont beaucoup font baisser les prix de ces produits aux niveaux les plus bas que nous ayons vus toute l’année.

Historiquement, cependant, les meilleures ventes de l’année se rapprochent de la saison d’achat des fêtes, en particulier le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday fin novembre. En termes simples, il y a un nombre beaucoup, beaucoup plus grand d’acheteurs prêts à dépenser ; à son tour, cela signifie qu’un nombre beaucoup plus élevé de fabricants mettent tout en œuvre pour concourir pour votre dollar.

En plus de cela, vos sélections Prime Day vont fortement pencher vers le côté Amazon, avec bon nombre des meilleures remises réservées à Haut-parleurs d’écho et autre Appareils compatibles Alexa. Ce n’est pas tout Alexa, cependant. Mis à part les trucs d’écho, un bon nombre de ces appareils tiers fonctionneront dans les maisons intelligentes de Google Assistant et, dans certains cas, les maisons intelligentes Apple HomeKit également. Pendant ce temps, d’autres détaillants comme Meilleur achat et Cible travailler pour contre-programmer Amazon avec ses propres ventes estivales pourrait fournir une variété supplémentaire parmi les marques et les appareils. Pourtant, pour la plupart, les offres de maison intelligente de Prime Day vont toujours pencher vers Alexa. C’est peut-être exactement ce que vous recherchez, mais ce n’est peut-être pas le cas.

En fin de compte, un accord est un accord, donc s’il y a un gadget de maison intelligente que vous vouliez ajouter à votre configuration et que vous le trouvez avec une belle remise dans les prochains jours, n’hésitez pas à appuyer sur la gâchette. Mais s’il s’agit d’un achat important et que vous essayez de trouver le meilleur prix de l’année, envisagez de tenir votre feu pour le Black Friday, lorsque vous aurez probablement plus d’options à choisir (et le potentiel de meilleures économies également).

Essayez d’éviter les achats impulsifs

Cela arrive aux meilleurs d’entre nous – vous n’achetez rien de spécifique, mais une grosse vente arrive et vous ne voulez pas la manquer. Vous voyez une bonne affaire sur un produit soigné que vous n’aviez même pas envisagé pour votre maison, et tout d’un coup, il est en route vers votre porte. Je comprends.

Avec les gadgets intelligents pour la maison, cependant, vous voudrez essayer de réfléchir un peu plus à votre achat. Pour commencer, de nombreux gadgets intelligents pour la maison ne fonctionneront pas avec toutes les plates-formes (Alexa, Google Assistant, HomeKit, SmartThings, etc.), vous ne voulez donc pas acheter quelque chose uniquement pour découvrir que cela ne fonctionne pas. avec les autres appareils de votre maison. Et les achats impulsifs seront toujours quelque peu malavisés lorsque nous parlons de technologie connectée à Internet cherchant une place dans votre maison.

Votre meilleur plan d’attaque est d’entrer dans Prime Day avec un plan. Toutes les offres mises à part, y a-t-il quelque chose de spécifique que vous vouliez ajouter à votre configuration de maison intelligente ? Peut-être aimeriez-vous essayer une serrure intelligente qui fonctionne avec l’assistant vocal de votre choix, ou peut-être êtes-vous un utilisateur de lumière intelligente qui aimerait ajouter quelques ampoules supplémentaires à votre configuration. Quoi qu’il en soit, comprenez vos options avant la vente, puis gardez les yeux ouverts.

La matière sera une chose, mais pas encore tout à fait

L’une des prochaines grandes choses auxquelles il faudra prêter attention dans la maison intelligente sera Question, une future norme basée sur le Wi-Fi qui promet d’agir comme un langage universel pour les gadgets et les plates-formes de la maison intelligente. Tous les plus grands noms sont à bord, y compris Amazone, Pomme, Google, Samsunget beaucoup, beaucoup plusil y a donc de fortes chances que les efforts de Matter pour normaliser les connexions domestiques intelligentes aient un impact significatif une fois arrivés.

Initialement prévu pour une sortie en 2020, Matter a naturellement connu de multiples retards en raison de pénuries de la chaîne d’approvisionnement et d’une pandémie mondiale, et le lancement est maintenant prévu pour cet automne. Certains appareils, y compris les haut-parleurs Echo, les appareils Nest, les systèmes Apple TV, les ponts Philips Hue et d’autres pourraient basculer l’interrupteur sur Matter avec une simple mise à jour logicielle, mais nous nous attendons également à voir beaucoup de nouveaux appareils vantant la prise en charge de la norme, aussi .

En supposant que Matter soit lancé dans les délais, je ne m’attendrais pas à voir trop de ces nouveaux appareils cette année. Un début éclatant à la conférence technologique CES 2023 semble plus probable – un cadre impliqué dans le déploiement de Matter m’a récemment dit que la vitrine technologique de janvier pourrait être une sorte de fête de sortie pour la norme. Le temps nous le dira, mais à ce stade, je ne m’inquiéterais pas trop d’essayer d’intégrer Matter dans votre stratégie d’achat Prime Day.

Sortez des sentiers battus

Une dernière chose : vous n’avez pas besoin d’acheter de nouveaux gadgets pour la maison intelligente le Prime Day pour améliorer votre maison intelligente. Avec une grande variété d’articles pour la maison marqués pour l’occasion, il y a de la place pour faire preuve de créativité en choisissant des périphériques qui s’accordent bien avec votre configuration existante.

Voici un exemple simple. Vous avez une vieille prise intelligente dans un tiroir que vous n’utilisez pas ? Gardez un œil sur les offres sur les ventilateurs de bureau ou les radiateurs avec un cadran physique que vous pouvez laisser en position “On” (des appareils comme ceux-ci fonctionnent très bien avec des prises intelligentes capables de les allumer et de les éteindre automatiquement). Ou peut-être que quelqu’un vous a offert un appareil de cuisson sous vide intelligent pour votre cuisine – Prime Day pourrait être le moment idéal pour prendre un scellant sous vide ou une torche de cuisine pour l’accompagner.

Je garderai un œil sur les ventes sournoises d’équipements intelligents adjacents à la maison comme celui-ci alors que nous parcourons des milliers d’offres pour surveiller les meilleures offres et remises de Prime Day. Si je repère quelque chose d’intéressant, vous pourrez tout lire à ce sujet dans nos aperçus des offres, alors restez à l’écoute pour celles-ci.