Devriez-vous acheter des appareils de cuisine et des articles ménagers le premier jour ?

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Si vous vous demandez s’il faut ou non chasser offres cuisine et maison sur Premier jour, ça dépend. Certains petits électroménagers convoités peuvent voir des prix bas presque absolus, tandis que d’autres offres Prime Day semblent bonnes, mais ne valent pas la peine d’être achetées car elles chuteront probablement plus bas à un autre moment.

La bonne nouvelle? Crumpe dispose de mesures et de suivi des prix pour déterminer la qualité d’un accord de cuisine unique. Nous mettrons en évidence les meilleures offres en temps réel. Pour vous préparer au Prime Day, ce guide vous aidera à devenir un acheteur plus intelligent pendant la vente tentaculaire de deux jours qui commence le 11 juillet.

Et oui, certaines offres valables au début du Prime Day sont déjà sauter.

Comment trouver les meilleures offres de cuisine et de maison le Prime Day

Si vous cherchez à marquer une excellente mise à niveau sur les essentiels de la maison, vous vous demandez peut-être comment repérer le meilleur Offres Amazon Prime Day pour mélangeurs, aspirateurs, cafetières, friteuses à air, ustensiles de cuisine et d’autres classiques de la maison et de la cuisine. Les offres Prime Day varient d’une année à l’autre, mais il existe toujours des offres sur les petits appareils de cuisine qui atteignent des creux historiques (ou très proches des creux historiques) et valent le coup d’œil pour les aspirants chefs à domicile. Ici, à Crumpe, nous garderons une trace des meilleures offres et les enregistrerons toutes dans notre blog d’offres en direct et dans des résumés et des listes des meilleures offres Prime Day pour 2023.

Si quelque chose atteint un plus bas historique ou atteint son prix le plus bas au cours de la dernière année environ, nous nous assurerons d’inclure ces informations afin que vous puissiez séparer les bonnes affaires réelles de celles qui ne sont que du battage médiatique.

En savoir plus: Comment obtenir des offres Prime Day sans payer pour Amazon Prime

Crumpe

Meilleures offres de cuisine et de maison Prime Day à rechercher

Tout dépend de ce dont vous avez besoin pour votre propre maison et votre cuisine, bien sûr, mais je recherche toujours ces marques de cuisine et de maison haut de gamme le Prime Day pour obtenir les meilleures remises. Cher Mélangeurs Vitamixpar exemple, sont souvent mis en vente le Prime Day – les deux Remis à neuf et de nouveaux modèles. Il y a généralement des fournitures limitées, donc je vous suggère d’en emballer un dès que vous le voyez si vous espérez en marquer un. Autre les mélangeurs que CNET adorey compris les modèles les mieux notés de NinjaCuisinart et Breville, verront également probablement des baisses de prix pendant la vente.

Le Batteur sur socle KitchenAid est un appareil de cuisine culte qui était relativement rare l’année dernière en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, et il y a donc eu très peu de ventes ou d’offres cette année. Nous espérons voir le compagnon de cuisson et de cuisine de référence en vente pour Prime Day 2023 et surveillerons de près les offres KitchenAid.

Branché friteuses à air, fours de comptoir et grille-pain sont également susceptibles de baisser de prix pour Prime Day. Avec autant de modèles et de marques de friteuses à air parmi lesquels choisir, nous avons publié un guide utile guide pour vous aider à choisir la meilleure friteuse à air en 2023. Nous rechercherons les meilleures offres de friteuses à air Prime Day, car elles continuent d’être un outil de cuisine très recherché.

Autres ustensiles de cuisine, y compris couteaux de chef et ustensiles de cuisine peut être plus une situation attentiste. Il existe des dizaines et des dizaines de marques d’ustensiles de cuisine, mais toutes ne sont pas créées de la même manière ou ne valent pas votre argent, même avec une remise importante. Nous surveillerons pour voir si les marques d’ustensiles de cuisine que nous aimons comme Le Creuset, All-Clad, Calphalon, Zwilling et Misen baissent de prix par rapport aux marques économiques qui sont déjà assez bon marché ou non recommandées.

Considérez ce que vous voulez à l’avance et revenez souvent

Au lieu de simplement ajouter des choses à votre panier au hasard, considérez ce que vous voulez ou avez vraiment besoin et soyez à l’affût de ces articles le Prime Day. Les meilleures offres sont souvent conclues en début de journée et peuvent durer aussi peu que quelques heures. Mais d’autres offres flash sont toujours publiées tout au long de la journée, donc si vous ne voyez pas ce que vous cherchez tout de suite, assurez-vous de revenir dans l’après-midi.

Vous pourriez également envisager de vous approvisionner en articles plus petits. Les articles de première nécessité tels que les serviettes en papier, le savon à vaisselle et les produits de beauté peuvent baisser de prix pour Prime Day, alors faites le point sur ce dont vous avez besoin et gardez un œil sur les remises.

Offres Prime Day et suivi des prix

Nous utilisons plusieurs sites Web de suivi des prix fiables pour garder un œil sur les articles essentiels pour la maison et la cuisine tout au long de l’année. Nous veillerons à ce qu’il soit clair chaque fois qu’une marque ou un modèle d’électroménager populaire atteint ou s’approche d’un prix bas historique. En bref : si ce n’est pas vraiment un bon prix, vous ne le verrez pas dans l’une de nos histoires ou dans nos rafles.

Si vous ne voulez pas attendre Prime Day pour mettre à niveau l’un de vos essentiels de cuisine ou de maison, nous avons testé pour trouver le meilleur dans presque toutes les catégories. Nous incluons un choix de budget dans presque toutes les listes que nous organisons. Voici quelques-uns des meilleurs ustensiles de cuisine et petits appareils électroménagers à parcourir avant Prime Day 2023, tous examinés et testés par Crumpe :