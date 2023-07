"Devrait avoir l’opportunité…": Kumble soutient ce spinner pour un point d’essai

L’Inde a brutalement battu les Antilles par une manche et 141 points lors du premier test de la série de deux matchs samedi. Ce fut une performance complètement dominante de la part des visiteurs puisque le débutant Yashasvi Jaiswal a marqué 171 points et la vedette polyvalente Ravichandran Ashwin a pris 12 guichets. Pendant tout le match, les spinners ont eu le dessus car le terrain de Windsor Park à Roseau était favorable aux spins. Les fileuses indiennes Ashwin et Ravindra Jadeja ont pris un total de 17 guichets tandis que les fileuses des Antilles ont scalpé trois des cinq guichets de l’Inde.

L’ancien spinner indien Anil Kumble a félicité l’équipe indienne pour une si grande victoire et a déclaré que l’équipe devrait envisager de jouer le spinner de jambe Kuldeep Yadav dans de telles conditions.

« Il devrait certainement être là parce qu’il est un très bon quilleur. Les lanceurs de jambes sont des quilleurs très offensifs et c’est aussi parfois difficile, ils concèdent également des courses, mais vous devez emmener un lanceur de jambes avec vous et le toiletter, et chaque fois que vous en avez l’occasion, vous devriez lui en donner l’occasion », a déclaré Kumble sur JioCinema.

« Kuldeep Yadav est un très bon spinner pour les matchs de test. Il a également donné de très bonnes performances chaque fois qu’il en a eu l’occasion. Il y a beaucoup de spinners au poignet dans des formats de balle blanche. Nous ne les voyons pas beaucoup dans Test matches », a-t-il ajouté.

Kumble a en outre fait l’éloge du duo de spin d’Ashwin et Jadeja et a également mentionné les contributions du polyvalent Axar Patel. Il a de nouveau insisté sur l’inclusion de Kuldeep, 28 ans, dans le format le plus long.

« Ashwin et Jadeja font actuellement du très bon travail pour l’équipe indienne. Tous deux sont des quilleurs de haute qualité. Le troisième spinner est également Axar Patel, il a extrêmement bien réussi chaque fois qu’il en a eu l’occasion. Comme je l’ai dit, Kuldeep Yadav devrait également être gardé à leurs côtés et joué chaque fois que vous en avez l’occasion », a déclaré Kumble.

Kuldeep n’a pas été nommé dans l’équipe de test contre les Antilles. Il a joué pour la dernière fois dans le format le plus long contre le Bangladesh en décembre 2022. Cependant, il a été nommé dans l’équipe ODI contre les Antilles.

Le deuxième match test entre l’Inde et les Antilles débutera le 20 juillet au Queen’s Park Oval, Port of Spain, Trinidad.