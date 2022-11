“Devotion” met en vedette Jonathan Majors et Christina Jackson

Thanksgiving approche à grands pas, tout comme la sortie du très attendu film Dévouement.

Nous sommes ravis de partager une featurette exclusive au nom de Dévouement, intitulé “Fueled By Love”. Le clip explore à quoi ressemble la dévotion et à quel point une union entre les gens peut être puissante et durable, lorsque le but et le destin ne font qu’un.

Découvrez la featurette ci-dessous :

Qu’est-ce que c’était beau ? Nous sommes tellement excités de voir ce film. C’est définitivement sur notre liste à frapper pendant que nous faisons une soirée cinéma en famille la semaine prochaine.

seules images’ DÉVOUEMENT mettant en vedette Jonathan Majors, Christina Jackson, Glen Powell, Joe Jonas et bien d’autres arrivent dans les salles le 23 novembre 2022.