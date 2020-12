DeVonta Smith, d’Alabama, est le joueur de football universitaire de l’année Associated Press et le premier receveur large à remporter le prix depuis sa création en 1998.

Dans ce qui pourrait être un aperçu du vote pour le trophée Heisman, Smith a reçu 26 votes de première place et 114 points pour terminer confortablement devant son coéquipier et quart-arrière, Mac Jones.

Jones a reçu neuf votes de première place et 67 points alors que lui et Smith sont devenus les premiers coéquipiers à terminer 1-2 dans le vote pour le joueur AP de l’année.

Smith est également le premier joueur de l’Alabama à remporter le prix.

« Probablement l’un des gars les plus altruistes que j’ai jamais eu l’occasion d’entraîner en termes de tout ce qu’il peut faire pour aider l’équipe qu’il veut faire », a déclaré l’entraîneur de Tide NIck Saban. Le gars est l’un des gars les plus populaires de l’équipe et aussi l’un des leaders de l’équipe que tout le monde admire à cause de l’exemple qu’il donne chaque jour et de la façon dont il mène son travail.

Le quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, a terminé troisième avec neuf votes de première place et 49 points et le quart-arrière de Floride Kyle Trask a terminé quatrième avec trois votes de première place et 44 points.

Smith, Jones, Lawrence et Trask sont les finalistes du trophée Heisman. Le trophée sera remis le 5 janvier.

Le joueur AP de l’année est allé au vainqueur Heisman 17 fois sur 22 auparavant. Les deux derniers moments où le joueur AP de l’année et le Heisman sont allés à différents joueurs impliquaient les gagnants Heisman de l’Alabama.

En 2009, le demi offensif de Crimson Tide Mark Ingram a remporté le Heisman dans l’un des votes les plus proches de l’histoire du prix, mais le joueur de ligne défensive du Nebraska Ndamukong Suh était le joueur AP de l’année.

Derrick Henry a remporté le Heisman for the Tide 2015, mais Christian McCaffrey de Stanford était le joueur AP de l’année.

Comme le Heisman, les quarts ont dominé le joueur AP de l’année, avec 17 QBs remportant le prix, ainsi que quatre demi offensifs.

Smith, qui tente de devenir le premier receveur à remporter le Heisman depuis 1991, compte 98 attrapés pour 1 511 verges et a marqué 19 touchés.

Vote du joueur AP de l’année

DeVonta Smith, Alabama – 114 (26 votes pour la première place)

Mac Jones, Alabama – 67 (9).

Trevor Lawrence, Clemson – 49 (9).

Kyle Trask, Floride – 44 (3).

Kyle Pitts, Floride – 5.

Travis Etienne, Clemson – 3 (1).

Javonte Williams, Caroline du Nord – 3 (1).

Zach Wilson, BYU – 3.

Najee Harris, Alabama – 2.

Ian Book, Notre Dame – 2.

Zaven Collins, Tulsa – 1.

Breece Hall, État de l’Iowa – 1.

