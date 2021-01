DeVonta Smith a attrapé presque tout ce qui lui a été lancé pour l’Alabama cette saison. Sa dernière réception est venue sous la forme du trophée Heisman.

Le receveur large Crimson Tide a remporté le prix mardi devant son coéquipier Mac Jones, Trevor Lawrence de Clemson et Kyle Trask de Floride.

La campagne gagnante de Smith est l’un des développements les plus inattendus pour le prix décerné chaque année depuis 1935.

Son plus grand moment sous les projecteurs nationaux avant la saison est venu en tant que recrue alors qu’il était sur le côté receveur d’une passe de Tua Tagovailoa en prolongation qui a battu la Géorgie lors du match pour le titre national à la fin de la saison 2017.

Le senior est entré cette saison avec ses coéquipiers Jones et le demi offensif Najee Harris qui a attiré plus d’attention et il n’était pas le receveur n ° 1 incontesté de son équipe avec Jaylen Waddle à ses côtés.

Lorsque Waddle a été blessé le 24 octobre contre le Tennessee, Smith est devenu le point central du match de passes. Il a capté 27 passes pour 518 verges et huit touchés lors de ses trois prochains matchs.

Même avec la montée en flèche de la production, Smith n’a pas enregistré un seul vote dans le panel USA TODAY Network Heisman de 22 électeurs à la mi-novembre et n’avait que deux points lors du premier sondage en décembre. Cependant, une finition impressionnante l’a poussé au statut de favori. Il a récolté 231 verges et trois touchés contre LSU lors d’une projection aux heures de grande écoute à un public national. Le senior a fait sa dernière impression avec les électeurs avec 184 verges et deux touchés lors du match pour le titre de la SEC contre la Floride en aidant le Crimson Tide à terminer invaincu et à gagner la tête de série des éliminatoires du football universitaire.

Smith, qui a récolté 1 511 verges sur réception et 17 attrapés de touché en saison régulière, n’est que le septième joueur qui n’a pas principalement joué le quart-arrière ou le porteur de ballon pour remporter le prix et le premier de ce siècle. Le dernier receveur à remporter le prix était Desmond Howard du Michigan en 1991.

Smith est le troisième joueur de l’Alabama à remporter le prix après les demi offensifs Mark Ingram en 2009 et Derrick Henry en 2015.

Suivez Erick Smith, journaliste aux universités sportives USA TODAY sur Twitter @ericksmith