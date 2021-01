La star de Harry Potter, Devon Murray, a accueilli son premier enfant avec sa petite amie Shannon McCaffrey Quinn.

L’acteur irlandais, 32 ans, est surtout connu pour son rôle d’élève effronté de Poudlard Seamus Finnigan dans la série de films Harry Potter.

Maintenant, la star a accueilli son premier enfant, nommé Cooper Michael Murray, avec son partenaire Shannon McCaffrey Quinn, avec qui il sort depuis 2018.

Prenant à Instagam, Devon a partagé une image d’un petit gâteau avec un pied bleu dans le glaçage avec une carte de félicitations sur une table à l’hôpital, tandis que flou à l’arrière-plan, un bébé peut être vu enveloppé dans une couverture bleue.

Devon a légendé l'image: « Hier 2/1/21, ma vie a changé pour toujours. Shannon a livré notre magnifique petit garçon 'Cooper Michael Murray' pesant 6 livres 10 onces.







(Image: devonmurrayofficial / Instagram)



« Les deux se débrouillent incroyablement bien maintenant après un très long travail et quelques minutes effrayantes à la fin. Il n’est pas encore clair que nous avons notre propre petit garçon.

«J’ai hâte de créer les souvenirs les plus incroyables avec Shannon et Cooper alors que nous commençons notre petite famille. Je suis tellement étonné par Shannon et elle est maintenant mon héros. Je suis tellement fière d’elle pour tout ce qu’elle a traversé . «

Il a signé: « J'ai hâte de vous avoir tous les deux à la maison. C'est tellement dur de vous quitter tous les deux. Je vous aimerai tous les deux pour toujours jusqu'à mon dernier souffle ».







(Image: Instagram)



Certaines des co-stars de Harry Potter de Devon se sont rendues dans la section des commentaires pour le féliciter ainsi que Shannon.

L’actrice de Luna Lovegood Evana Lynch a écrit: « Yayyyy, belle nouvelle !!!! Félicitations Devon et Shannon !!! [love heart emoji] ».

L’acteur de Fred Weasley James Phelps a répondu au message de Devon: « Félicitations, mon pote. Hope Cooper et Shannon sont bientôt à la maison. [champagne bottle emoji] ».

Ailleurs, l’acteur de Game of Thrones Daniel Portman, qui jouait le rôle de l’écuyer Podrick Payne dans la série, a commenté: « Frère incroyable, félicitations! Quel bon début d’année! [love heart emoji] ».









Devon et Shannon ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient un bébé en juillet 2020.

Le 7 juillet, Devon a publié une photo d’un bébé grenouillère et des images échographiques, écrivant: « Baby Murray – 14 janvier 2021 »

Donc, en réalité, le petit Cooper est arrivé un peu plus tôt que prévu!







(Image: Instagram)



En août, Devon a révélé son bonheur d’avoir un fils lorsqu’il a partagé une nouvelle échographie.

Il a écrit: « Aujourd’hui, tous mes rêves et mes souhaits se sont réalisés. J’ai toujours voulu un petit fils. Merci beaucoup Shannon de m’avoir fait le gars le plus heureux de la planète # itsaboy # love # icantwait ».

