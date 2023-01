Devon Henry a supprimé les 24 statues confédérées de Richmond, en Virginie

Tous les héros ne portent pas de capes, mais lorsqu’il s’agissait de supprimer enfin les statues confédérées en vertu d’une nouvelle loi de Virginie, un homme noir nommé Devon Henri a sauvé la journée. Le Washington Post rapporte que seule l’équipe Henry Enterprises supprimerait les monuments racistes après que chaque entrepreneur appartenant à des Blancs à Richmond ait refusé les emplois.

Jusqu’en 2020, une précédente loi de Virginie rendait intouchables les monuments de guerre, en particulier pour les perfides racistes perdants confédérés.

Comme tous les progrès vers la justice aux États-Unis, le changement de politique ne signifiait rien sans la volonté collective de l’appliquer. À Richmond, l’ancienne capitale de la Confédération, Henry n’a pas seulement fait face aux réticences de ses homologues blancs. Accepter ce travail, qu’il n’a jamais demandé, a mis une cible sur son dos et sur tous ceux qui travaillaient pour lui.

Henry a risqué plus que de l’argent en acceptant le travail

Les anciens élèves de la Norfolk State University ont fait face à des menaces de blackball dans l’industrie de la construction et même à la violence. L’intimidation raciste n’a pas arrêté Henry, mais affronter l’histoire de la suprématie blanche nécessite un autre type de protection. En plus de l’équipement de sécurité, Henry a commencé à porter un gilet pare-balles et une arme à feu dissimulée sur ses chantiers. Il a également caché le nom de son entreprise et a refusé la couverture médiatique jusqu’à ce qu’il ait terminé le travail.

«Ma tête est dans un endroit différent maintenant. C’est comme si je n’avais pas peur de traverser la rue, mais je vais toujours regarder des deux côtés, n’est-ce pas ? Je ne suis donc pas totalement inconscient de qui je suis et de ce que j’ai fait, mais je ne laisse tout simplement pas la peur diriger ce que je fais », a déclaré Henry à propos de la vie avec les menaces.

Ayant grandi à Hampton et Newport News, Henry n’était pas étranger à vivre avec une intimidation raciste omniprésente. Les hommages au Sud d’avant-guerre faisaient partie de son quotidien. Même son école primaire était dédiée à Robert E. Lee.

Ancien chef de cabinet du gouverneur Ralph Northam, Clark Mercer, a approché Henry à propos du travail en juin 2020. Mercer a été franc sur le risque professionnel, les implications historiques et qu’Henry était déjà le dernier recours.

“J’étais assez franc sur le fait que nous n’avions pas été en mesure de trouver quelqu’un pour assumer le travail”, avait précédemment déclaré Mercer à propos des entrepreneurs blancs “assez ouvertement racistes”. “Devon a semblé comprendre l’ampleur de ce que je lui demandais.”

Bon nombre des mêmes personnes qui luttaient pour effacer l’histoire réelle des salles de classe et des bibliothèques étaient de furieux défenseurs de ces statues. Plusieurs procès et des milliers de manifestants confédérés se sont battus pour arrêter les expulsions. Malgré les défenseurs purs et durs, Henry a commencé à travailler le 1er juillet 2020, avec une statue du général Stonewall Jackson.

“Il y a plus de deux ans, Richmond abritait plus de statues confédérées que n’importe quelle ville des États-Unis”, a tweeté le maire Levar Stoney à propos de la clôture de ce chapitre honteux.

Henry a transformé la fin d’une époque en un nouveau départ

L’entreprise d’Henry s’est spécialisée dans la préparation et l’achèvement de la construction, mais a rapidement développé une réputation auprès d’autres villes suivant l’exemple de Richmond. Au lieu que l’entreprise souffre du blackballing, elle est devenue plus occupée que jamais. L’homme de 45 ans a également enlevé des statues de Lee et Jackson à Charlottesville et au Virginia Military Institute.

Avec les monuments de Richmond derrière lui, Henry a trouvé de nouvelles façons de transformer ce passé brutal en un avenir meilleur. La liste des projets à venir comprend la restauration d’une structure qui abritait autrefois des Africains réduits en esclavage pour la retraite religieuse de Richmond Hill.

Le travail de reconstruction se poursuivra avec le projet CryptoFederacy d’Henry. La collection d’art par des créateurs de couleur représentera des images numériques d’enlèvements de monuments. Tous les profits de la vente de l’art en tant que NFT iront à des œuvres caritatives.