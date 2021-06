Devon Energy, Cloudera, AMC et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le trading de midi.

Devon Energy et Marathon Oil – Les actions de Devon Energy et Marathon Oil ont bondi de plus de 12% chacune en raison de la hausse des prix du pétrole. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate, l’indice de référence du pétrole américain, ont atteint mardi leur plus haut niveau en plus de deux ans, ce qui a fait grimper le secteur de l’énergie dans son ensemble. Occidental a progressé de près de 8%, tandis qu’Exxon et Chevron ont progressé de plus de 2% chacun.

United Airlines et American Airlines – Les actions de United et d’Américain ont toutes deux bondi d’environ 2% chacune en milieu de journée après que les dernières données sur le transport aérien montrent un volume à son plus haut niveau depuis avant la pandémie de Covid. La Transportation Security Administration a contrôlé en moyenne 1,78 million de passagers pendant le week-end du Memorial Day. Les transporteurs à petit budget Spirit et Frontier ont également gagné plus de 3% chacun, tandis qu’Allegiant a augmenté de plus de 2%.

Boeing – Les actions du géant de l’aérospatiale ont augmenté de plus de 2% après que Cowen a amélioré le stock pour surperformer, citant la reprise du transport aérien. « L’amélioration rapide du trafic aérien renforce la demande d’avions; et tout en prolongeant la surveillance de la FAA et le calendrier de la limite d’approbation MAX de la Chine à la hausse jusqu’en 2021, 2022-24 semble plus brillante », a déclaré l’analyste de Cowen Cai von Rumohr dans une note.

Cloudera – Le stock de logiciels a bondi d’environ 24% après que la société a annoncé une opération de rachat de 5,3 milliards de dollars par les sociétés d’investissement KKR et Clayton, Dubilier & Rice. La transaction fera de Cloudera une société privée, et la transaction entièrement en espèces vaut 16 $ par action.

AMC – Les actions d’AMC ont grimpé d’environ 21% à midi après que la chaîne de théâtre a révélé dans un dépôt de titres qu’elle avait vendu plus de 8 millions d’actions à une société d’investissement. L’action, un favori sur le forum WallStreetBets de Reddit, a gagné 116% la semaine dernière sur un volume élevé alimenté par les commerçants de détail.

Cinemark – Les actions de la chaîne de théâtre ont augmenté d’environ 6% après que les ventes de billets de cinéma pendant le week-end du Memorial Day ont atteint leur meilleure performance depuis le début de la pandémie. Les cinémas nord-américains ont récolté près de 100 millions de dollars au cours du week-end des Fêtes. « A Quiet Place Part II » de Paramount s’est vanté d’un voyage de 48,4 millions de dollars de trois jours pour le plus grand premier film de la pandémie.

The Honest Company – La société de biens de consommation est en hausse d’environ 4,6% à midi après avoir reçu des notes haussières de la part de plusieurs analystes de Wall Street à l’expiration de la période de silence de son introduction en bourse. Morgan Stanley, qui a lancé la couverture de Honest Tuesday avec un objectif de prix surpondéré, a qualifié cette histoire de «forte croissance».

Nio – L’action du constructeur chinois de véhicules électriques a bondi d’environ 8,5% à midi après une recommandation de Citi, qui l’a mise à niveau en achat et a relevé son objectif de prix, lui donnant une hausse de plus de 50%. L’analyste de la banque a déclaré qu’il ressentait un rebond de la demande et une augmentation des ventes de véhicules à énergie nouvelle dans les mois à venir.

Abbott Laboratories – Les actions d’Abbott Laboratories ont chuté d’environ 8,5% à midi après que la société ait abaissé ses perspectives pour l’exercice 2021. Abbott prévoit maintenant de 4,30 $ à 4,50 $ ajusté le bénéfice par action, par rapport aux prévisions antérieures d’au moins 5,00 $, selon FactSet.

Croissance de la canopée – Les actions du producteur de cannabis ont chuté de 3,8% après avoir manqué les attentes de Wall Street pour ses résultats financiers trimestriels. Canopy Growth a déclaré un chiffre d’affaires net de 148 millions de dollars canadiens au quatrième trimestre (122,9 millions de dollars) par rapport à l’estimation de 152 millions de dollars canadiens (126,2 millions de dollars) des analystes, selon Refinitiv.

– Tanaya Macheel, Jesse Pound et Pippa Stevens de CNBC ont contribué au reportage.