Devon Energy a livré un quatrième trimestre décevant

Le producteur de pétrole et de gaz Devon Energy (DVN) a publié mardi des résultats médiocres au quatrième trimestre, faisant baisser les actions. Et maintenant, nous nous tournons vers la société pour obtenir des réponses sur la manière dont elle prévoit de continuer à restituer des liquidités aux actionnaires dans un environnement de prix du pétrole bas. Le chiffre d’affaires total est resté à peu près stable d’une année sur l’autre, à 4,3 milliards de dollars, manquant légèrement les prévisions des analystes de 4,39 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action dilué ajusté (EPS) a progressé de 20 % par rapport à l’année précédente, à 1,66 $ par action, en deçà des attentes pour un BPA de 1,75 $, selon les données de Refinitiv. Remarque : Devon Energy doit organiser sa conférence téléphonique post-bénéfice mercredi à 11h00 HE. Conclusion Ce trimestre a été décevant pour Devon Energy, malgré la gestion de nos attentes compte tenu de la baisse récente des prix de l’énergie. La combinaison d’une production et de prix réalisés plus faibles que prévu a entraîné une mauvaise performance des flux de trésorerie au quatrième trimestre – et cela, à son tour, a signifié que la distribution déclarée de dividendes fixes et variables aux actionnaires était inférieure aux prévisions de Wall Street. Pour aggraver les résultats sous-optimaux, la société a indiqué mardi que la production serait inférieure aux attentes pour le premier trimestre et l’année 2023, tout en prévoyant des dépenses en capital plus élevées que prévu. En conséquence, les actions du Devon ont chuté d’environ 5,5% dans les échanges après les heures normales de bureau, les actions étant réévaluées au profil de rendement en espèces inférieur. Le Devon a également été pressé par la baisse des prix du pétrole, le brut West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – ayant chuté de plus de 9% au cours des trois derniers mois, à environ 78 dollars le baril. Néanmoins, le contexte géoéconomique devrait finalement soutenir les prix de l’énergie cette année – y compris la réouverture économique de la Chine, la reconstitution attendue de la réserve stratégique américaine de pétrole et la guerre en cours de la Russie en Ukraine – et pourrait faire grimper les actions du Devon. La génération de flux de trésorerie et les rendements du capital rebondiraient probablement également en réponse à la hausse des prix. Mercredi, nous chercherons à entendre la direction sur la façon dont elle entend améliorer l’efficacité opérationnelle pour continuer à soutenir les rendements en espèces des actionnaires. En attendant, notre note 1 sur l’action et l’objectif de cours de 82 $ par action sont en cours de révision. Répartition du capital Nous portons une attention particulière aux mesures des flux de trésorerie lorsqu’il s’agit de nos participations dans l’exploration et la production énergétiques. En effet, le cœur de notre thèse d’investissement pour ces participations est que leur discipline en matière de capital, combinée à un environnement favorable des prix des matières premières, entraînera une génération importante de flux de trésorerie, dont un pourcentage important devrait ensuite être restitué aux actionnaires via des dividendes et des rachats. Après comptabilisation de la partie fixe du dividende, la direction distribue généralement jusqu’à 50 % du cash-flow libre excédentaire aux actionnaires via la partie variable du dividende. Malgré une augmentation de 11 % de la partie fixe du dividende trimestriel de Devon pour 2023, à 20 cents par action, la société n’a pu déclarer qu’un dividende fixe plus variable de 89 cents par action. C’est en baisse par rapport à 1,35 $ par action au troisième trimestre 2022 et 1,55 $ par action au deuxième trimestre. Bien que nous ne soyons pas surpris de voir la distribution diminuer, la performance du cash-flow libre est décevante car elle indique la probabilité d’une partie variable plus faible à l’avenir. Et étant donné que la principale raison de posséder des actions pétrolières est le remboursement du capital, les investisseurs tenteront probablement de calculer les futures distributions fixes et variables de Devon. Ensuite, ils utiliseront ces estimations comme moyen de générer un objectif de prix basé sur le rendement qu’ils attendent de l’action. En annualisant le paiement de 89 cents par action, nous atteignons 3,56 $ par action. À environ 64 dollars par action, l’action se négociait avant la publication des résultats, ce qui équivaut à un rendement de dividende de 5,6 %, bien en deçà des rendements plus élevés auxquels la plupart des investisseurs du secteur de l’énergie se sont habitués. Mais c’est pourquoi l’action a baissé dans les échanges du soir, à environ 60,50 $ par action, permettant un rendement plus élevé. Si la situation géo-économique fournit finalement un plancher pour les prix de l’énergie cette année, avec un potentiel de hausse, les acheteurs du Devon pourraient s’assurer un rendement d’au moins 6 %. Comme ce fut le cas au trimestre précédent, Devon n’a pas utilisé de manière agressive son programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars au quatrième trimestre. La société a racheté environ 57 millions de dollars d’actions, portant son total depuis le début de l’année à 1,3 milliard de dollars. La direction a également réaffirmé qu’elle restait sur la bonne voie pour retirer environ 5 % des actions en circulation d’ici la finalisation de l’autorisation de rachat. Grâce à une discipline financière continue, Devon a terminé l’année avec un ratio dette nette/EBITDAX (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d’exploration) de 0,5 fois (sur une base de 12 mois glissants), en baisse par rapport à 0,8 fois fin 2021 et conforme aux prévisions précédentes. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long DVN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Usine de traitement Jackfish Projects de Devon Energy en Alberta, au Canada. Jimmy Jeon | Bloomberg | Getty Images