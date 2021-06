Devon Conway : Les débuts d’essai cent une « sensation spéciale » mais le travail n’est pas encore fait pour la Nouvelle-Zélande | Nouvelles de cricket

7:07



Devon Conway dit qu’il a encore du travail à faire après avoir terminé invaincu le 136 après le premier jour de ses débuts en test pour la Nouvelle-Zélande

Devon Conway insiste sur le fait que son travail n’est pas encore terminé après avoir marqué un 136 invaincu pour la Nouvelle-Zélande lors de ses débuts en match test à Lord’s.

L’ouvreur a frappé tout au long de la première journée pour mettre les Black Caps en position de force lors du premier test contre l’Angleterre alors qu’ils fermaient sur 246-3.

Après avoir déjà impressionné dans le cricket international et T20 d’une journée pour la Nouvelle-Zélande, Conway a semblé assuré tout au long de ses premières manches de test et a élevé son siècle à partir de 163 balles.

« C’est un très bon sentiment, j’aurai un peu de temps pour laisser cela s’installer mais, en tant que joueur, le travail n’est pas terminé – je suis très heureux cependant! » a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Curieusement, j’ai eu une conversation avec Kane Williamson et je lui ai demandé ce que ça faisait d’être sur ce jury d’honneur et la première chose qu’il m’a dite (quand je suis retourné aux vestiaires) était, ‘maintenant tu sais, mon garçon !' »

Conway a rarement été troublé lors de son premier jour en tant que batteur de test

Le gaucher est né à Johannesburg et a passé le début de sa carrière en Afrique du Sud avant de déménager en Nouvelle-Zélande et d’avoir montré ses qualités dans le cricket national, a fait ses débuts internationaux pour les Kiwis dans un T20 contre les Antilles en novembre.

Il n’aurait pas pu souhaiter un meilleur départ au plus haut niveau et affiche une moyenne de 75 après trois ODI et 59,12 en T20I, mais dit qu’il n’a jamais envisagé de faire un tel départ de rêve en Test cricket.

« Le simple fait de faire ses débuts dans les Tests et d’avoir la chance de jouer à ce niveau n’est pas quelque chose auquel j’ai vraiment pensé », a-t-il déclaré.

« Je suis vraiment heureux, reconnaissant pour les opportunités que Cricket Wellington m’a données chez moi et les Black Caps maintenant aussi. Ils m’ont fait confiance et m’ont donné cette opportunité, donc c’est un sentiment assez spécial.

Angleterre vs Nouvelle-Zélande Vivre de

« Il y a eu une belle période à partir d’environ 70 où j’ai eu des balles dans ma région, alors j’ai juste essayé de rester aussi positif que possible et quand je suis arrivé à ce moment-là, je n’y ai pas trop réfléchi; il s’agissait de reconnaître mais juste de rester avec le travail, il y avait encore du travail à faire.

« Ça va prendre quelques jours pour s’enfoncer mais, ouais, une journée assez géniale! »

Atherton : Une manche incroyable

Mike Atherton a ouvert le bâton pour l’Angleterre avec distinction au cours de sa carrière de joueur et pense que les manches de Conway ont été aussi bonnes que celles qu’il a vues lors d’un premier match d’ouverture ces dernières années.

« Je ne peux pas penser à un ouvreur dans ce pays, à ses débuts, qui a mieux joué ces derniers temps », a-t-il déclaré.

« Il était incroyablement sûr de lui et habile. Si vous repensez au début de la journée, il devait forcément y avoir des nerfs, il était affamé de la frappe pendant 20 minutes mais il n’avait pas l’air de l’affecter du tout .

6:02 Mike Atheron et Simon Doull reviennent sur les débuts mémorables de Conway au Lord’s Mike Atheron et Simon Doull reviennent sur les débuts mémorables de Conway au Lord’s

« Il a commencé à conduire magnifiquement, il a une belle fluidité naturelle et un rythme dans son jeu. Je ne peux pas penser à une chance qu’il a donnée, il avait l’air en contrôle total autre que peut-être un court passage contre Mark Wood quand il a été touché. le corps plusieurs fois.

« Le rythme de Wood l’a légèrement déconcerté – à 95 mph, il y en a beaucoup qui le seraient – et à part ça, je ne peux pas penser à un sort le jour où l’Angleterre était au-dessus de lui et avait l’air de le faire sortir. Des manches incroyables. «

L’ancien quilleur rapide néo-zélandais Simon Doull a été tout aussi impressionné car Conway a répondu aux attentes élevées de lui avant son arc de match d’essai.

« Une journée brillante (pour la Nouvelle-Zélande) », a-t-il ajouté. « Je pense que les préparatifs étaient vraiment bons avant le match test, je sais qu’ils ont eu un peu de pluie à Southampton mais que Williamson XI contre Latham XI leur a donné un peu de temps de jeu et il semble que cela ait porté ses fruits.

« Une journée brillante pour Devon, c’est une journée qu’il n’oubliera jamais et il a tellement soutenu la discussion et les attentes autour de ce que les gens espéraient pour lui. Il l’a prouvé aujourd’hui. »

