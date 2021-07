Devon Conway conduit Somerset aux quarts de finale de Vitality Blast ; James Vince célèbre son siècle pour le Hampshire | Nouvelles de cricket

L’ouvreur néo-zélandais Devon Conway a marqué une cinquantaine d’invincibilité alors que Somerset a réservé sa place dans les huit derniers

Somerset a scellé une place en quarts de finale de Vitality Blast en battant Glamorgan de 74 points à Sophia Gardens.

Tableau de bord : Glamorgan contre Somerset

La machine de course néo-zélandaise Devon Conway a battu les 20 overs de Somerset pour une invincibilité de 70 sur 52 balles sur un total de 181-5 alors que les quilleurs de Glamorgan ont eu du mal aux deux extrémités des manches.

Entre les deux, Roman Walker a impressionné avec des chiffres de 3 à 15 de ses quatre overs, mais les batteurs de Glamorgan étaient loin d’être aussi bons car ils n’ont été éliminés que pour 107 avec le premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford qui les regardait.

Jamie Smith et Laurie Evans ont gardé Surreyla campagne de vivant alors qu’ils battaient Gloucestershire par sept guichets le dernier jour du festival de Cheltenham. Tableau de bord : Gloucestershire contre Surrey

Surrey a affronté un match incontournable au Collège, son dernier match, et a réussi une poursuite de 178 avec 10 balles à perdre.

Smith a mis les choses en place avec 60 sur 47 balles et Evans a mené son équipe au bord de la victoire avec 58 sur 36.

Le Gloucestershire aura une autre chance de sceller une place en quart de finale lors de son dernier match contre Somerset à Taunton dimanche, mais ils devront se relever avec une défaite ici deux jours après la fin de leurs espoirs de championnat.

Lancashire contre Yorks Vivre de

Moyen-sexe a affiché son score Vitality Blast le plus bas de seulement 80 en tant qu’inexpérimenté Kent équipe a enregistré une victoire écrasante de 77 points à Lord’s. Tableau de bord : Middlesex vs Kent

Kent a nommé une équipe contenant sept débutants à la suite d’une épidémie de coronavirus et l’un d’eux, Elliot Hooper, a saisi sa chance avec style en prenant 3-24.

Les nouveaux garçons Matthew Quinn, Safyaan Sharif et Marcus O’Riordan faisaient également partie des guichets alors que Middlesex n’a pas réussi à atteindre son pire décompte précédent de 92 contre Surrey à Lord’s il y a huit ans.

Kent avait affiché 157-8 après que Harry Finch ait marqué avec 47 et Heino Kuhn en ait fait 42, tandis que Blake Cullen a pris 4-33 dans un effort perdant pour les hôtes.

Hampshire ont maintenu en vie leurs espoirs vacillants d’atteindre les quarts de finale de Vitality Blast après avoir battu Essex par 18 pistes et Sussex par six guichets lors de matchs consécutifs à l’Ageas Bowl. Tableau de bord : Hampshire contre Essex | Tableau de bord : Hampshire contre Sussex

Essex semblait sur la bonne voie pour poursuivre son objectif de 172 points après que les batteurs anglais Dan Lawrence et Tom Westley en aient mis 80 pour le deuxième guichet, seulement pour que les quilleurs du Hampshire reprennent le contrôle alors que les Eagles ont perdu leurs neuf guichets pour seulement 68 points à lancer. dehors pour 153.

James Vince a ensuite occupé le devant de la scène avec 102 sur 59 balles alors que le Hampshire a accumulé 184-4 pour réviser le 183-6 de Sussex, qui comprenait des demi-siècles pour Luke Wright (54) et Ravi Bopara (62).

Vince, fraîchement sorti de son premier cent ODI pour l’Angleterre, a frappé 14 quatre et trois six avant de tomber avec la victoire en vue – a rejeté le guichet à succès du bowling d’Ollie Robinson.

L’ensemble explosif 66 de Finn Allen Lancashire en place pour une victoire palpitante de Vitality Blast en six manches Durham à Emirates Old Trafford qui les maintient sur la bonne voie pour les quarts de finale. Tableau de bord : Lancashire contre Durham

Le premier match de la Nouvelle-Zélande a dominé alors que le Lightning a mené à 75-0 en six overs. Il a atteint 50 sur 21 balles en 199-5, dont 56 pour Alex Davies.

Durham, désormais hors de combat avec cette défaite, a couru à 78-0 après six overs en réponse alors que David Bedingham a fait 50 sur 24.

Plus tard, le score de 53 sur 33 de Sean Dickson a porté l’objectif à 15 lors du dernier match, ce que Danny Lamb a défendu alors que les visiteurs terminaient sur 193-5. Une victoire à domicile du Lancashire contre le Yorkshire lors de leur dernier match du groupe Nord samedi garantira la qualification.

Hors-la-loi du Nottinghamshire, déjà assuré d’un quart de finale à domicile, n’a subi qu’une deuxième défaite de la saison dans le Vitality Blast en tant que bas de tableau Renards du Leicestershire gagné par deux guichets avec deux balles à revendre. Tableau de bord : Leicestershire contre Nottinghamshire

Josh Inglis et Arron Lilley ont été co-meilleurs buteurs avec 42 et bien que les Foxes aient souffert de la nervosité après avoir eu besoin de 35 sur 25 balles et de six sur la dernière, Naveen-ul-Haq a frappé deux fois dos à dos l’ancien lanceur rapide du Leicestershire Zak Chappell pour les faire franchir la ligne après que Steven Mullaney ait pris 3-33 et Calvin Harrison 2-21.

Les Foxes avaient licencié le Nottinghamshire pour 173 en 19,2 overs, Naveen remportant 3-33 et Colin Ackermann 3-35. Joe Clarke a frappé 57 en 27 balles et Ben Duckett 45 sur 27, mais les Outlaws ont perdu leurs six derniers guichets pour 22 points, Lilley détenant quatre captures de champ extérieur.

Ours de Birmingham ont maintenu en vie leurs espoirs de qualification Vitality Blast avec une victoire de 17 points sur leurs rivaux Rapides du Worcestershire à Edgbaston. Tableau de bord : Birmingham Bears contre Worcestershire

La victoire aurait assuré aux Rapids une place en quart de finale, mais ils ont encore du travail à faire, contre les Leicestershire Foxes à Leicester dimanche. Les Bears, quant à eux, doivent battre les Northamptonshire Steelbacks à domicile et espérer que d’autres résultats aillent dans leur sens.

Après avoir choisi de frapper, les Bears ont fait 169-5 grâce à l’invincibilité chic de Sam Hain 83 sur 53 balles, dont huit quatre et deux six.

Bizarrement négligé par les sélectionneurs anglais récemment, Hain a magnifiquement battu dans un stand ininterrompu de sixième guichet de 106 en 67 balles avec Carlos Brathwaite, qui a fait un 52 rapide non retiré avec deux quatre et trois six.

La réponse des Rapids a échoué à 152-6. Jake Libby a marqué avec 36 sur 34 balles, mais la poursuite n’a jamais vraiment échappé aux entraves imposées par la vrille de Danny Briggs (2-18).

Notre couverture en direct de Vitality Blast se poursuit avec le choc des Roses entre le Lancashire et le Yorkshire, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 16h45 samedi.