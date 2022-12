Devoleena Bhattacharjee trollée pour avoir partagé des photos avec son mari Shanawaz Shaikh

Devoleena Bhattacharjee a récemment publié une série de photos de ses célébrations de Noël avec son mari et sa mère. Cependant, l’actrice a été brutalement critiquée pour ne pas avoir appliqué le sindoor après son mariage.

Sur les photos, on peut la voir serrer sa mère dans ses bras pendant que son mari pose pour les caméras. Partageant les photos qu’elle a écrites, “Joyeux Noël”. Cependant, les internautes ont trollé l’actrice, l’un d’eux a écrit “sindoor kaha hai”. Le deuxième a dit : « Sindoor kha h mam », le troisième a dit : « Dieu merci, elle n’est pas mariée à Vishal… Bach Gaya wo.





Le quatrième a dit: «Kala hona koi pap nhi h mais shakl surt to thik honi thi..kale log b bahut smart and beautiful hote h unke face me namak ak kashish hoti h..but iss shahnwaz ka face to bimar jaise lgta h ..jaise bahut dino se khaya.piya soya nhi h..aur face ke feachers b achha nhi h aur bal b km h.”

La cinquième personne a commenté : « Bura mat man na devlon di lekin aap bhot jyada ou jyada se bhe jyada khubsurat ho mtlb duniya ki sabse khubsurat pari jaise ou ye to bilkul bhe khubsurat nhi hai sach mai bhot gnda lagta hai aap dono ko dekh k mais ab kr he li hai shaadi to kya he kahe Congo.

Plus tôt, quelques médias sociaux ont supposé que la star de Saath Nibhana Saathiya était enceinte, et donc elle s’est mariée avec Shaikh de manière silencieuse. Réagissant à de tels trolls, Devoleena a déclaré à ETimes qu’elle n’avait pas besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. “Il y a des gens autour qui pensent que je suis enceinte et donc je me suis mariée tout d’un coup. Je suis choquée et je me sens triste pour les gens qui font de si mauvais commentaires.”

Bhattacharjee a en outre qualifié ces rumeurs d’un autre niveau d’hypocrisie. “Vous ne pouvez pas laisser passer une seule occasion de torturer quelqu’un. Ils ne peuvent voir personne heureux. C’est parfois frustrant”, a claqué Devoleena. Elle a ensuite demandé pourquoi faut-il autant s’immiscer dans la vie de quelqu’un ? Mais plus tard, elle a ri de ces commentaires et a décidé de lâcher prise. Bhattacharjee ne sait pas ce qui va suivre.