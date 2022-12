Devoleena Bhattacharjee se marie avec l’entraîneur de gym Shahnawaz Sheikh; les fans incrédules

Il semble que ce soit presque confirmé. L’actrice de Saath Nibhaana Saathiya, Devoleena Bhattacharjee, est à la mode depuis hier soir après avoir publié des photos de Haldi. L’actrice a partagé des photos de sa cérémonie haldi hier soir et les fans se sont demandé ce qui s’était passé. Il y a quelques mois, la nouvelle de ses fiançailles avec Vishal Singh est devenue virale. Eh bien, il a été révélé que c’était juste pour une chanson et rien ne s’est passé en réalité. Les deux sont amis depuis longtemps. Dans la vidéo, on peut voir Vishal Singh mettre haldi sur Devoleena Bhattacharjee. Les gens ont supposé qu’il était le gars, mais il semble que ce soit quelque chose de différent.

Selon ABP News, Devoleena Bhattacharjee a épousé Shahnawaz Sheikh. Il est instructeur de gym de profession. Quand elle était dans Bigg Boss 13, elle a mentionné qu’elle avait un petit ami à l’extérieur. Les deux sont stables depuis un moment maintenant. Les noces ont eu lieu à Lonavala. Le mariage était une affaire super intime. Seuls quelques amis comme Vishal Singh et Bhavini Purohit ont assisté au mariage. Sa mère, Anima et quelques amis peuvent être vus sur les photos. L’actrice a opté pour un look culturel mixte. Elle portait du kaleerein pour le mariage avec shaka -pola qui est le signe d’une femme mariée au Bengale. Le couple a déjà fait un mariage de registre.

Les fans sont toujours incrédules. La nouvelle est sortie de nulle part. Devoleena Bhattacharjee est vue dans un choli lehenga rouge pour le mariage. Mais son éclat nuptial est incontournable. Sur l’une des photos, on peut voir quelqu’un dans un sherwani violet. Elle tient sa main. L’actrice a été vue pour la dernière fois sur Bigg Boss 14. Nous attendons le moment où elle dévoilera l’homme mystère devant le monde. Eh bien, seule Devoleena Bhattacharjee peut apporter des éclaircissements à ce sujet. Nous félicitons le couple !