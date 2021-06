Devoleena Bhattacharjee riposte à Nia Sharma pour avoir trollé son commentaire sur l’affaire de viol de Pearl V Puri | Nouvelles télévisées

New Delhi: Twitter s’est transformé en champ de bataille après que l’actrice Nia Sharma a fouillé l’actrice Devoleena Bhattacharjee qui avait précédemment critiqué les internautes pour avoir » maudit » la fille mineure qui s’était plainte de viol contre l’acteur Pearl V Puri.

Nia, qui a soutenu l’acteur Pearl V Puri et avait précédemment tweeté: « Chères filles et femmes privilégiées, ne faites pas les allégations odieuses de viol et d’agression si frivoles et désinvoltes qu’elles n’ont plus aucune valeur pour la postérité. @pearlvpuri Vous avez mon soutien » a creusé le tweet de Devoleena soutenant le mineur.

« Didi ko koi bata do dharna et marche aux bougies nahi kar sakte pandémie hai abhi bhi (Quelqu’un s’il vous plaît dites à la grande soeur que nous ne pouvons pas avoir de grève et de marche aux bougies car la pandémie est toujours en cours). Didi doit également pratiquer sa danse avant de faire ces bobines de danse pathétiques pensant qu’elle les cloue », lit-on dans le tweet de Nia.

Didi ko koi bata do dharna et marche aux bougies nahi kar sakte pandémie hai abhi bhi.

De plus, Didi doit pratiquer sa danse avant de faire ces bobines de danse pathétiques en pensant qu’elle les cloue. – NIA SHARMA (@Theniasharma) 7 juin 2021

Renvoyant à Nia, Devoleena a tweeté: «S’il vous plaît, Choti ko koi bato do sirf compétences en matière de mode dikhane se koi insaan nahi banta hai.Acchi soch aur acche dil ki zarurat hoti hai jiski kami dikh rahi hai un bon humain juste en montrant des compétences en matière de mode. Une bonne réflexion et un bon cœur sont nécessaires, dont le manque est visible).Et si j’ai cloué mes bobines ou non, laissez mes fans décider.Yahan pe bhi juge ban gayee (Ici aussi elle a devenir juge). Concentrez-vous plutôt sur vos séances photo. »

S’il vous plaît Choti ko koi bato do sirf compétences de la mode dikhane se koi insaan nahi banta hai.Acchi soch aur acche dil ki zarurat hoti hai jiski kami dikh rahi hai.Et si j’ai cloué mes bobines ou non, laissez mes fans décider.Yahan pe bhi juge ban gayee.Concentrez-vous plutôt sur vos séances photo. – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 7 juin 2021

Dans un autre tweet, l’actrice a poursuivi: « Et attention, tous mes tweets étaient pour ceux qui abusent, trollent et maudissent, nommant la fillette de 7 ans un chercheur d’or. Peut-être qu’elle est l’une d’entre elles qui réagit en lisant des articles sans vérifier la vérité et les faits », a-t-elle écrit dans un tweet de suivi.

Et waise tous mes tweets étaient pour ceux qui abusent, trollent et maudissent, nommant la fillette de 7 ans un chercheur d’or.Mirchi choti ko kyun lagi ? . – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 7 juin 2021

Le 6 juin, l’actrice avait fustigé ceux qui « maudissaient » le mineur dans l’affaire.

L’acteur Pearl V Puri est accusé d’avoir violé une fille mineure en 2019 et est condamné en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) qui est actuellement en détention.

L’acteur a reçu un immense soutien de ses amis de l’industrie, notamment Ekta Kapoor, Anita Hassanandani, Surbhi Jyoti, Suyyash Rai, entre autres.