Devoleena Bhattacharjee remporte le rituel post-mariage avec Shahnawaz Shaikh; voici tout ce que vous devez savoir sur le marié

Dans des nouvelles surprenantes aujourd’hui, Grand Patron 13 et Saath Nibhana Saathiya célébrité Devoleena Bhattacharjee s’être marié. L’actrice s’est mariée lors d’une cérémonie très privée aujourd’hui, laissant ses fans choqués. Devoleena aurait le dernier mot après avoir vu les réactions des fans sur les réseaux sociaux. Ce fut un choc pour tous les fans de l’actrice qui pensaient qu’il s’agissait d’un autre coup publicitaire de l’actrice. Mais c’est vrai. Devoleena Bhattacharjee a épousé l’amour de sa vie, Shahnawaz Cheikh et est très heureux semble-t-il. L’actrice a actuellement ses rituels post-mariage et une vidéo de la même chose devient virale.

Devoleena Bhattacharjee remporte le rituel post-mariage

Devoleena Bhattacharjee est à la mode dans Entertainment News aujourd’hui. L’actrice est partout dans l’actualité avec son shaadi soudain que tout le monde pensait être un tournage vidéo ou un tournage de chanson. Cependant, maintenant, la vidéo de l’actrice de gagner un rituel post-mariage de trouver la bague. Dans la vidéo partagée en ligne, on voit Devoleena et Shahnawaz mettre leurs mains dans le bol pour trouver la bague, un rituel amusant qui est vanté pour révéler qui sera le dominant dans la relation/mariage. Devoleena a gagné sans suer !

Découvrez la vidéo du rituel de mariage de Devoleena Bhattacharjee et Shahnawaz Shaikh ici :

Qui est Shahnawaz Shaikh, le type que Devoleena Bhattacharjee a épousé ?

Shahnawaz Shaikh n’appartient pas à l’industrie. Devoleena le connaît depuis longtemps. Il lui a donné une formation en fitness. Shahnawaz est entraîneur de gym de profession, affirment les médias. Ils se connaissent depuis un moment. L’actrice et Shahnawaz il y a quelques années, avant d’entrer dans Bigg Boss 14, ont décidé de faire passer leur amitié au niveau supérieur. Ils craignaient de se perdre et ont donc commencé à sortir avec lui. Devoleena l’appelle affectueusement Shonu.

Félicitations aux jeunes mariés.